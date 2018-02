A durrogó kipufogó mindig nagy öröm az autóbolond fülének. Egy MINI Cooper S-ben vagy M4-es BMW-ben ülve mindig üdvös hallgatni a kipufogó ropogását, azonban egy gyorsulási versenyekre felkészített Acura Integra Type-R más más ligában játszik. Enrique Mendoza, az autó gazdája éppen reszelt egy kicsit a gépen a hétvégén és saját felhajtóján ki is próbálta az eredményt némi gumifüstöléssel egybekötve. Bizonyára a szomszédok is pontosan annyira élvezik, mint Enrique.

Most viszont a közelben volt két rendőr is, akik AK47 lövésekként azonosították a kipufogó durrogását és mivel nem volt belőle kevés, ezért rögtön erősítést is hívtak. Rövid időn belül meg is érkeztek a SWAT kommandósai, akik a fegyvert keresték. Végül a nagy lerohanás közepette sikerült rábeszélnie a rendőröket, hogy hallgassák meg az autót, így tisztázódott az eset.