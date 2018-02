Ha nem akkumulátorokról meg villanymotorokról és rozsdás (nem is rozsdás!) autókról szólna a történet, akár kismamaportálokon is terjeszthetnénk: lám, így neveld önállóságra, magabiztosságra, saját lábán megállásra a gyereked. Mivel azonban olajszagú a sztori, meg biztos elhangzott közben néhány káromkodás is, inkább megírjuk mi, és maradunk a száraz tényeknél.

Adva volt egy 12 éves srác, Adam Lansing, akinek feltűnt, hogy bátyja folyamatosan a szüleiktől tarhál pénzt benzinre. Úgy döntött hát, ő nem lesz ilyen csóró, és inkább épít magának egy villanyautót. Amikor ezt meghallotta a szomszédjuk, áthívta magához, rámutatott egy apja korabeli, kert végében rohadó (nem is rohadó, nézd meg a képeket!) Toyota Celicára, és azt mondta: tessék, ezt viheted!