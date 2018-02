1953-ban vette át első tulajdonosa, Dr. Alberico Cacciari ezt a Ferrari 166MM Spidert, mely a 0272 M alvázszámot viseli, egyike az összesen 13 legyártott példánynak, karosszériáját Aurelio Lampredi tervezte. Eredetileg Modenában jegyezték be, meg is kapta a MO 29583-as számú rendszámot. Nem tétlenkedett a módos tulajdonos, már a vásárlás után rögtön versenyre indult a géppel és még ’53-ban több mint tíz versenyen részt is vett vele, valamint az autó két Mille Migliát is megjárt élete elején.

A versenyek eredménye nem mindig maradt fenn, de annyi tudható, hogy a legtöbb futamon az első tíz között végzett a kis 166-os tulajdonosával a volánja mögött. Második tulajdonosa is erre a célra használta, de már az első alkalommal megtörte a 166MM orrát. Később Amerikába került, ahol több tulajdonosa is volt, idő közben sorra járta a veteránautós szépségversenyeket, néhányról még díjat is hozott el. Persze maradéktalanul fel is újították, hogy kicsattanó formában várja a következő módos gyűjtőt.

Természetesen ebben a Ferrari 166MM Spiderben is a Colombo-féle V12-es motor található, gazdagon szórva Weber karburátorokkal, akár 140 lóerős teljesítményre is képes, mely távolról sem olyan kevés az 50-es évek színvonalán. Különösen annak fényében, hogy az autó súlya vezetővel együtt nagyjából 700 kilogramm körül van. Az autó még 2018 februárjának első heteiben árverésre kerül és nagy valószínűséggel könnyen túlszárnyalhatja az eredetileg becsült 5,6 millió dolláros, tehát 1,5 milliárd forintnak megfelelő összeget.