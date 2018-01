Elektromos személyautó, vákuumcsőben robogó gyorsvasút, privát űrutazás – Elon Musk ötletei egyre vadabbak és nagyravágyóbbak. Legutóbbi fejlesztése viszont erős visszalépés ehhez képest: a tervezett hipervasút megépítésén munkálkodó alagútfúró leányvállalat, a The Boring Company (a szó angolul annyit tesz, ’fúrás’, de közben azt is jelenti, hogy unalmas, lám ilyen vicces fickó ez az Elon Musk) most új termékkel rukkolt elő.

Elon Musk (@elonmusk) által megosztott bejegyzés, Jan 27., 2018, időpont: 4:53 (PST időzóna szerint)

Ez az új termék egy lángszóró – illetve ők annak nevezik, de valójában egyméteres lángocskájával inkább alkalmas kátrány olvasztására vagy malacperzselésre. Mindenesetre Musk szerint remek móka, és mivel a lángcsóva hossza nem éri el a 3 métert, nem számít fegyvernek, úgyhogy engedély nélkül bárki megveheti.

A dizájnos akármicsodáért 500 dollárt kérnek el, aminél jutányosabb áron még soha nem juthattunk Elon Musk termékeihez. Más kérdés, hogy rutinellenőrzésnél aligha tudod majd elhitetni a rendőrrel, hogy a lángszóró a Teslád gyári tartozéka.