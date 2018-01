Kétség kívül fontos tényező az autó külseje, amit gyakran át is szabnak ízlés szerint, de a belső talán ennél is fontosabb, hiszen az autót használó tulajdonos mégiscsak ideje nagyobbik részét az autón belül tölti. Kényelmes ülés, jó hifi, könnyen kezelhető infotainment rendszer, kéz alatt lévő kapcsolók – számos tényező befolyásolja a használhatóságot, melyhez azért a kontár szerelőknek is van egy két szava:

Modern autó nincs műszerfalból kiálló tablet nélkül