“Vegyétek meg Apám volt kocsiját, mert amikor ő el akarta adni Anyám, bezzeg megmondta, hogy tartsuk meg az új verda vásárlása után, mert jó lesz az még később, biztos felfelé fog menni az ára. Ő úgy gondolta, hogy nagy okosság halmozni a négykerekűket, ezért most a kétállásos garázsba való bejutásért 4 autó áll sorba. Szóval vegyétek meg, mert: az elnyűhetetlen 1.9 TDI motor dübörög a kicsikében, ezüst metál színű, ránézel és kiég a szemed a gyönyörűségtől, ha beülsz a spontán örömtől felsikoltasz, amikor meglátod, hogy Bluetooth-os, AUX-os, USB-s, Memóriakártyás CD rádió és jéghideg klíma is van benne.

A képek alapján valóban úgy tűnik, hogy remek állapotban van a kilencvenes évek közepén gyártott 80-as Audi, persze az igazság csak akkor derül ki, ha valaki élőben is megnézi az autót.

Akkora, mint egy teherszállító hajó, szóval nagyit az egész konyhával együtt lehet szállítani A-ból B-be, kötőtűstől, visszaváltható PET palackokkal, komplett gyógyszeres ládával és szomszédasszonynyi nyugger barátnőkkel. Utcára nyíló ablakai vannak, amit kis ujjacskádal reggeltől estig nyomkodhatsz, az elektromos technikának köszönhetően és ezen felül kétirányba tekerhető kormánya is, ami szervós, na meg 2 légzsák. A 90 kis lovacskájával nem gyorsul úgy, mint egy Lamborghini Aventador, de ha rálépsz hirtelen a gázpedálra, lehet még a Göncölszekér alvázszámát is le tudod olvasni, úgy suhansz. A fent leírtakról gyere el és bizonyosodj meg Te magad, aztán hozz magaddal készpénzt is, mert ez lesz életed legjobb döntése!”