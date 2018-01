Ha formatervezésről van szó, akkor kétség kívül az olaszokat szokás a szakma élére tenni. A számtalan karosszériaműhely és formatervező stúdió bőven alkotott emlékezetes autókat, de természetesen vannak olyan munkák is, amik okkal merülhettek feledésbe. Ilyen többek között ez a Bertone által tervezett sportos, platós tanulmányautó is, melyhez a BMW-től kértek alapot és az 1998-as Genfi Autószalon közönsége tekinthette meg elsőként élőben.

A bajorok maguktól csak a legritkább esetben építettek platós járművet, azt is csupán belső használatra szánták. Azonban gondoljunk csak arra, hogy voltak idők, amikor elképzelhetetlen volt egy Nissan alapú Mercedes pick up, de az X-osztály személyében már ez is megérkezett. A Pickster le sem tagadhatná, hogy a ’90-es években született, a gömbölyded formák és a kissé futurisztikus, kusza vonalak elárulják. Az elejébe hunyorítva a Bugatti Veyront is beleláthatjuk, de lehetne akár Pontiac is az ezüsttel és aranyló sárgával fényezett gép.

A beltérben természetes minden digitális, de színeket csak a kárpitokon találunk a négy, külön részből összeálló üléseken és a szimmetrikus műszerfalon, amin a Peugeot mostanában használatos elrendezése is felfedezhető. A raktér nem igazán a praktikum szellemében készült, a csomagok kipotyogását csak néhány képen felfedezhető, ritka háló akadályozza meg, így az apró tárgyak szállítása erősen felejtős.

A 4,8 méter hosszú tanulmány alapjai egy 528-as BMW-től származnak, ám a motort kicserélték az M3-as 3,2 literes sorhatosára, így 321 lóerővel és remek futóművel élvezetes vezethetőséget sejtet.