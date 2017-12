Nem volt kérdés, hogy megjelenése után pár nappal már el is fog fogyni a BMW M4 GTS, ami a bajorok legtisztább sportgépe. A biturbó sorhatos motorhoz vízbefecskendező rendszert építettek be, amivel együtt 500 lóerőt teljesít a gép. Ez azonban nem volt elég, a kárpitok többségét a hátsó üléssorral együtt kidobták belőle és egy rakás másik elemet is sokkalta könnyebbre cseréltek, hogy vérbeli pályagép válhasson az M4-esből. A gyári adat szerint így 3,8 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre az autó.

Ezzel szemben a BMW M3 Competition nem vonultat fel sok érdekességet, hiszen motorja 450 lóerős, túl sokat a könnyítéssel sem foglalkoztak, de áthangolták a futóművet és a menetstabilizáló elektronikát is, hogy az alapmodellnél élvezetesebb vezethetőséget kínáljon úgy, hogy a hétköznapi használhatóság ne csorbuljon. Ez 4,2 másodperces százas sprintidőt ígér, ami így leírva – ha csak kicsivel is – de egyértelműen több, mint a GTS ideje. Ám a valóságban egész máshogy néz ki a különbség: