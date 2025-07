Essünk túl az autó legnagyobb baján: kezelőszervei merőben idegenek a Mazda példaértékű megoldásaitól, attól a szent küldetéstől, amivel a valódi gombokat, kapcsolókat kispóroló márkákkal szemben továbbra is élhető, egyszerűen használható autókat kínálnak. Amelyeken akkor is állíthatod a klimatizálást, ha a képernyő az elindulás után három utcával is a bebootolásánál tart.

Itt a kínai vevőkör szokásvilága és vélhetően a spórolás miatt két bajuszkapcsolót kapunk ugyan a kormány mellé, de szinte mindent a menüből érhetünk csak el. Nincs külön fényszórókapcsoló sem, az is a 14,6” képátlójú központi képernyőről működik.

Maga a menüstruktúra követhető, előbb-utóbb megtanulod az egyes funkciók lelőhelyét és el tudsz lépegetni odáig. De addig ez vesszőfutás.

Ha már tudod, hol kellene behúzni a napvédő rolót, bekapcsolni az ablaktörlőt, aktiválni a tompított fényszórót vagy lenullázni a fogyasztásmérőt, akkor is elvonja a figyelmedet a vezetéstől, amíg eljutsz a megfelelő ikonhoz.

Pedig a képernyő felső sávjából lehúzható menün kívül a monitor bal széléről is elősöpörhetünk egy menüt nagyon hasznos csempékkel, például az üvegtető árnyékolórolójának mozgatásához.

Később lesz kész az angolon kívül más nyelvekre, de magyarra nem fejlesztett hangvezérlés, ami megkönnyítheti az alapfunkciók használatát. Ez az első Mazda, amiben mozdulatvezérléssel találkoztunk. Több más funkció mellett kézmozdulatokkal megállítható és újraindítható a zenelejátszás illetve mutató és középső ujjunkat V formában feltartva fotót készíthetünk a belső kamerával.

Nekünk a gondos szervezők a kormányon lévő két kedvenc gomb egyikére, a bal oldali csillagra rátették az ablaktörlőt, ahol a menüben lépkedve kiválasztható az automatikus állás. Különben a balos bajuszkapcsolóval csak egyet tudsz törölni a végén lévő gombot megnyomva vagy a mosó-törlő automatikát indíthatod a gombot nyomva tartva.

Van mit jóvátenni az autónak, amit a gyorsan reagáló, igen szép grafikájú képernyőn kívül főleg a térkínálattal és a minőségérzettel old meg. Hátul sík a padló, a lábtér egy magas vezető mögött is igazán tágas, a második üléssorban is van külön zónája a légkondicionálónak, ráadásul az árnyékolóroló mozgatásán kívül a jobb első ülés hátulról is állítható a miniszteri pozícióból.

A kényelmen az akkuk miatt megemelt padlószint és a vezetőülés közötti helyszűke ront, nem lehet lazán bedugni a lábfejedet az ülés alá, emiatt meredekebb, kényelmetlenebb lábtartásra kényszerül, aki későn hagyta abba a növést. Átlagos termettel ez nem lesz gond.

Jó szívvel dicsérhető a minőségérzet. A műanyagok, a Tan nevű világosbarna bőrkárpit, az információban gazdag és a szélvédőre szép képet vetítő HUD, a megjelenítésben és válaszidőben is jó érintőképernyő a 10,2” képátlójú digitális óracsoport képminőségével együtt igényes autó benyomását kelti.

Elegáns tehát az összkép, amit nem tör meg a Mercedes-stílusú irányváltókar és ablaktörlő-bajuszkapcsoló. A gazdag felszereltség a jó minőségi benyomással azt a megnyugtató érzést sugallja, hogy okosan költöttük el a pénzünket. Diszkrét, indirekt fényforrások teremtik meg a hangulatvilágítást sötétben, összesen 64 árnyalat közül választhatunk.

A Mazda6e valóban sokat ad az áráért. Többek között az ajtók zárása után is működtethető légkondit, ha utasokat, háziállatot vagy könnyen romló árut hagyunk a belső térben. Nagyon sok elektromos autóból kimarad az orrcsomagtér, pedig a frunk a töltőkábelek bevált helye. Itt nem egyszerűen van csomagtartó elöl, de jó nagy is. 72 literes, ami két közepes hátizsák mérete.

Alapesetben 466 literes a hátsó csomagtartó, bár van egy 337 literes adat is rá. Egy 492,1 centis autótól mindkettő elég karcsú. A fő konkurensek közül a VW ID.7 hossza 4961 mm és 500 literes a csomagtere.

Egyiken sem érzem a saját padlólemezű, eleve elektromos autónak tervezett villanyautóknak vakon megítélt térkihasználási előnyt. Egy mezei Scénic II a maga 426,4 centiméteres hosszával 65 centivel rövidebb és 406-ról 480 literig bővíthető a csomagtartója a hátsó ülések pozíciójától függően.

Sajnos az üléstámla csak kétfelé osztott és nincs síalagút sem. Ez nem a nagyobb cuccokat házhoz szállíttató kínai alattvalók öröksége, az első Mazda6, a GG és az utolsó belső égésű modellgeneráció, a GJ és a GL tulajdonosai ugyanígy nélkülözni kényszerültek ezt a praktikus megoldást.

Rövid videón a Mazda6e