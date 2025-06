Akik CX-80-as Mazdát vesznek, merjék bátran a Takumi kivitelt választani a világos belső hangulattal! A Homura sötét nappabőrös belső tere messze nem ilyen érzékeny, de mesze nem ilyen elegáns, kifinomult és otthonos. A vajszínű üléskárpitokkal, a szépen varrott műszerfalborítással és a világos juharfa betétekkel az autó hiteles prémium alternatíva, ahogy jobb kifejezés híján a Mazdák pozicionálását nevezzük.

A teszt időpontjában még nem volt nyári hőség, így a panorámatető világos árnyékolójának hatékonyságáról nem derült ki semmi.

Örvendetes, hogy a napfénytető első része nyitható. A kifelé nyíló eleme elég kicsi nyílást teremt, de legalább nem csökkenti a fejteret. Bántó ebben az igazán barátságos miliőben a belső világítás színhőmérséklete, a LED-ek jéghideg fénye nagyon nem passzol a hangulatos belső térhez.

Hagyományos, jól leolvasható kerek órákat rajzol a 12,3 colos képátlójú digitális óracsoport. Egy baja van, hogy meg sem próbálja kihozni a technikában rejlő lehetőségeket és nem igyekszik sokféle nézetet variálni, például a navigációs térkép teljes kiemelésével

12,3” a középső kijelző képátlója is. Reakcióidői elfogadhatók, az Apple CarPlay és az AndroidAuto egyaránt fut rajta kábel nélkül is. Vezetés közben ez a felület monitorként viselkedik, elindulás után a Mazda letiltja az érintőképernyős funkciókat, helyette a forgó-nyomókapcsolóval lépkedhetünk a logikus felépítésű menüben.

Kínosan régimódi a tolatókamera. Nemcsak a megjelenítése marad el a 20 millióról induló autóban elvárhatótól, az még furcsább, hogy hátrafelé beparkolva a kameraképen lévő segédvonalak egyáltalán nem reagálnak a kormányzásra. Ilyet már kisautókban is alig látni.

Elgondolkodtató lehet a kapcsolókon, gombokon, vezetékezésen kiábrándító megoldásokkal spóroló Volvónak, hogy a CX-80-ban valahogy volt pénz valódi, rendes, tökéletesen használható nyomógombokra a fűtés-szellőzés és a többi gyakran használt alapfunkció kezeléséhez, amilyen a belső légkeringtetés, az ülés fűtése és szellőztetése.

A BMW is vethetne egy pillantást a forgó-nyomókapcsolóra, amit ők már a 3-as vásárlóitól is elvettek a modellfrissítéssel, megnehezítve ezzel évente több százezer ügyfelük életét.

Jókora tartományban állíthatók a középső sori ülések. 190 centis magassággal a fejtér az üvegtetővel már kevés, emiatt a háttámlát erősebben meg kell dönteni. A hátsó lábtér szellős, magas utasok lábtartása a viszonylag alacsony padló miatt kényelmetlen. A tesztautóban napvédő rolót kaptak a hátul utazók, ami sokat jelenthet rekkenő hőségben.

Külön hátsó klímavezérlés van a 2+2+2 üléses tesztautóban és a Takumi Plus kivitelben a második sorban is adott az ülések fűtésén kívül a ventilátoros szellőztetésük is.

A CX-80 hétszemélyes konfigurációban is létezik, ha hiányozna a középső ülés a második sorban. A harmadik sori ülések használatát és az autó variálását nagyban megkönnyíti, hogy a kivett kalaptartónak van helye a csomagtérpadló alatt.

Rakodóhelyekkel jól áll a Mazda CX-80, USB-C töltőből hátul is található kettő, leghátul egy. A tesztelt modell csomagterében a 12 voltos aljzaton kívül ott a 230 voltos konnektor is, aminek nagyon jó hasznát venni.

258 literes a csomagtartó három üléssorral. A leghátsó két ülést a padlóba hajtva –a középső ülések helyzetétől függően – 566- 687 literes térrel gazdálkodhatunk, mind az öt hátsó ülést ledöntve 1971 liternyivel. Az aszfaltterepjárók térkihasználása eredendően nem az igazi, a CX-80 a nála rövidebb, 4902 milliméteres Škoda Superb Combi dimenzióit hozza, amelynek 690-1920 literes a csomagtartója.