Kár lett volna nagyon megpiszkálni a 2019-es alapverziót, hiszen végre volt egy igazi dögös Corolla a Toyota történetében. Az elődnek számító Auris szürke, visszafogott bambaságát leradírozta a lendületes, rámenős, magabiztos vonalakkal rajzolt karosszéria.

4370 mm az ötajtós hossza, a teszten szereplő kombié viszont 4650 milliméter. 1790 mm-es szélességük és 1460 milliméteres magasságuk megegyezik, tengelytávjuk viszont eltérő. Az ötajtósé 264, a kombié némileg nagyobb 270 centiméteres.

A frissítéssel némileg változott a fényszórók nappali menetfénye, a két különálló fényívet egyesítették a japán típusnál, hátul is variáltak a lámpák belső kialakításával, de nagyjából ennyivel kimerülnek az újítások. Kalandvágyó autórajongók megkereshetik a hűtőrács és a hátsó lökhárító újításait is, de nem lesz egyszerű a feladat. A kéttónusú fényezés még mindig jól áll az autónak, ahogy a 18 colos, vékony küllős felniszett is mutatós.

A GR Sport felirat gazdagítja a hátsó típusnévplecsniket, már a Toyota, Corolla, Hybrid mellé oda kerül ez is, de ajtónyitáskor a küszöbön is visszaköszön, valamint a beltérben az ülések fejtámláin is ott szerepelnek a sportosságot ígérő betűk.