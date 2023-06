Partiztunk a Mercedes vadiúj kombijában

Röviden: Mercedes-Benz E-osztály T-modell (S214) Mi ez? A Mercedes E-osztály kombiváltozatának új generációja, mely a 2016-ban bemutatott S213-at váltja. Mit tud? Elegáns és kényelmes ruhába csomagolt digitális Kánaánba repíteni a sofőrt és utasait, ahová a csomagokat is nyugodtan magukkal vihetik, azoknak is lesz elég hely. Mibe kerül? Még nincsenek információink a 2023 őszétől kapható autó áráról. Kinek jó? Topmenedzserektől az influencerekig mindenki megtalálhatja a kombi E-osztályban a kedvenc pontját, csak bírja azt a pénztárca…

Azok után, hogy 2023 áprilisában hivatalosan is bemutatkozott az új generációs Mercedes-Benz E-osztály, joggal számíthatott az autós világ arra, hogy a modellből a szedán mellett érkezik majd kombi kivitel is, ahogy a korábbi öt generációból, 1993 óta mindig volt T-modell,

Sokat nem kellett várni, ugyanis szűk két hónappal később, cikkünk megjelenésének napján lehullt a lepel az S214-ről. Magyarországról egyedüliként a Vezess meghívást kapott Ausztriába, hogy még a világpremier előtt vegyük szemügyre az autót, és érintsük meg, üljünk bele az újdonságba.

Nézd meg a galériát a 2024-es Mercedes-Benz E-osztály kombiról!

Hosszúság: 4949 mm, szélesség: 1880 mm, magasság: 1469 mm
Tükörtől tükörig pont olyan széles a kombi E-osztály, mint az elődje
Mindössze 4 mm-rel lett hosszabb az autó, mint az előző generációs E-osztály kombiváltozata
Alaktényezője 0,26, ez egészen jó érték
A hűtőmaszk körüli fekete keret az elektromos Mercedesektől érkezett
1,3 millió mikro-tükör ül a fényszóróban, formája az EQ-modellektől eredeztethető
Tervezéskor még nem lehetett logó alakú a világítás, ezért kontúrszerűen körbevilágították a háromágú csillagot
Körberajzolták fénnyel a Mercedes-csillagot
Ajtóba simuló kilincsek
Nyitáskor kiemelkednek a kilincsek
Gombnyomásra előbukkan a vonóhorog, mely elbír egy e-bike-ot is gond nélkül
750 kg fékezetlen teher vontatható a kombi E-osztállyal
Konnektoros hibrideknél a csomagtér elején egy kis lépcső található, ahogy az a képen is látható
A head-up display-jel együtt négy különböző kijelzővel is találkozhatunk a prémiumkombiban
A műszerfal tetején végigfutó sávban rejtőznek a szellőzőnyílások. Nyitási szögüket az autó is szabályozni tudja
Masszázsfunkciós ülések: a szundimód beindításával kipihenheti bennük magát az ember
Ebben az autóban legalább annyira jó utasként az élet, mint a kormány mögött
Szelfikamera a műszerfal közepén. Mindkét első ülésben utazóra rálát
A Zoom alkalmazást is ez a kamera szolgálja ki, de szelfiket is készíthetünk vele, melyeket lemenhetünk egy adathordozóra
Ha nincs senki a jobb egyben, a második képernyőn valamilyen előre beállított képernyővédő jelenik meg
TikTok, Zoom, böngésző, de még mobilos játék is található az alapértelmezett alkalmazások között. Később egy appboltból a felhasználók is telepíthetnek, amit szeretnének
21 hangszórós is lehet a Burmester hifi
Fények mindenhol
Világíthat az E-osztály hűtőmaszkja
20 colos felnikkel szerelték a bemutatott autót
Ősszel érkezik az európai piacra a kombi E-osztály

Külső

“Az ötletünk az volt, hogy hidat építsünk a hagyományos és az elektromos autók között” – fogalmazott Felix Korn, az E-osztály termékmenedzsere, miközben körbevezetett az autó körül a szállásunk előtti téren. Az irány erőteljesen meg is látszik a külsőn: a korábbi trapéz alakú helyett hatszögletű hűtőmaszk megkapta a villany-Mercik maszkját körbeölelő fekete keretet, de a fényszórók dizájnja is innen eredeztethető. Mindezek mellett a hűtőmaszkok világítást is kapnak, ez újdonság a márka belső égésű motorral szerelt autóinak történetében.

A fény fontos szerepet kap az E-osztálynál. A hűtőrács mellett az alapfelszereltség részét képező ajtókba simuló kilincseknek is jutott belőle, az opciólistán szereplő, Digital Light néven futó nagy teljesítményű LED-fényszórók pedig darabonként 1,3 millió mikro-tükörrel szórják szét három izzó fényét, így világítva meg az előttünk elterülő tájat.

A milliós nagyságrendű pixelszám megfelelő koordinálásával az autó komplexebb köszöntő fényshow-val fogadja a sofőrt, de ennél hasznosabb, hogy menet közben is precízebben képes kitakarni a szemből jövőket. A Digital Light-tal szerelt autóknál elérhető lesz az is, hogy a fényszóró aktívan vetítsen az aszfaltra az autó elé, például felfestést vagy közlekedési táblát.

Hátul a lámpákban stilizált módon megjelenik a Mercedes-csillag is: a helyszínen jelen lévő szakértő elmondása szerint a tervezéskor érvényben lévő szabályok miatt nem lehetett direkt márkajel alakú a helyzetjelző, ezzel a kontúrmegoldással viszont legálisan megkerülték a szabályozást. A két lámpatestet összeköti az EQ-modellekre jellemző sötét betét, ebben viszont ne keressünk semmilyen izzót, az ugyanis a Mercedes villanyautóinak sajátja.

Igen kedvező, 0,26-os alaktényezővel rendelkezik az S124-es kódjelű új E-osztály, ez egy századdal jobb érték, mint amit az előd fel tud mutatni. A javítást rengeteg munka és finomhangolás segített, a hátsó szekció a maga progresszív görbülésével már-már egy shooting brake modellre emlékeztetheti az embert.

Minimum 17, maximum 21 colos felnikkel vásárolható majd meg a kombi, de a konnektoros hibrideknél csak a 19, illetve a 20 colos méretek választhatóak majd. Mindez persze függ majd attól, hogy Avantgarde, Exclusive vagy AMG Line felszereltségű a kocsi – a bemutatott darab egy AMG Line kivitelű plug-in hibrid volt, 20 colos felnikkel.

Pusztán a méreteket tekintve nincs nagy különbség a 2016-ban bemutatott S213 és a hét évvel később érkező utód között. A Mercedes megálljt parancsolt a végeláthatatlan növekedésnek: csak 4 milliméterrel, 4945-ről 4949 mm-re nőtt az autó hossza, tükrökkel számolt szélessége pedig nem is változott, maradt 2065 mm.

Hogy növeljék a komfortot és a helykihasználási lehetőségeket, más vonalon kezdték el újraszabni az E-osztály kombiját. 28 milliméterrel szélesebb lett az autó (tükrök nélkül), 22 milliméterrel nőtt a tengelytáv, így pedig csökkent a hátsó túlnyúlás. Az eredmény: nagyobb tér a könyököknél elöl-hátul, illetve hátul a lábaknál. “Tíz centivel hosszabbá tenni az autót, és így növelni a lábteret könnyű” – mondta erre a termékmenedzser.

A VDA szerinti csomagtér némileg így is csökkent, 640-ről 615 literre a belső égésű motoros verzióknál, de mindent lehajtva, kimaxolt állapotban őrzi az E-osztály kombija a Lademeister címet, vagyis a kategória első helyét: a korábbi 1820 litert még tízzel meg is tudta toldani. Extraként rendelhető gombnyomásra előbukkanó vonóhorog is a kombihoz, melynek közvetlen terhelhetősége 84 kg – ez lehetővé teszi akár e-bike-ok szállítását is kerékpártárolókon. Fékezetlen tömegnél 750 kg a megengedett legnagyobb vontatható tömeg, fékezettnél 2100 kg.

Belső

Mindig is fokmérőnek, összehasonlítási alapnak számított az E-osztály, ha jó minőségű, prémium, sőt, már-már luxust idéző minőségi beltérről van szó. Nincs ez másképp a kombinál sem: gyönyörű, kagylókat idéző, masszázsfunkciós fehér ülésekben foglalhattunk helyet a kiállított modellben, rengeteg természetes fénnyel megvilágítva az üvegtetőnek köszönhetően. Vezetni imádó emberként ritka, hogy ilyet gondoljak, de ebben az autóban legalább annyira jó utasként az élet, mint a kormány mögött.

A bennünket körülvevő tér határvonalai finoman egymásba, illetve a felületekbe simulnak, a szellőző környékén pedig meg is szűntek: a hagyományos nyílások helyett a műszerfal tetején körbefutó, krómkordonokkal elválasztott kétsávos sztráda rejti a légbeömlőket. Működésük teljesen önálló is lehet: a Thermotronic rendszer a rostélyokat automatikusan szabályozza aprócska motorok segítségével, de persze kézzel is állíthatóak maradtak.

Van mit nézni a kombi belterében, de a minden korábbinál nagyobb teret nyerő digitalizáció révén a legtöbb figyelmet az utas előtti kijelző fogja kapni a jobb oldalon – amennyiben megrendelték az autóhoz. Ezzel négy különböző kijelző került az E-osztályba a digitális műszeregység, a HUD és a középső érintőképernyő mellé.

Ha kedve szottyan, az itt ülő simán elindíthat egy filmet a képernyőn, de nekiállhat TikTokozni vagy netezni is az MBUX-re előre telepített dedikált alkalmazásokon keresztül. Több módszerrel is előállt a Mercedes, hogy a sofőrt ne zökkenthesse ki a szomszéd filmezése: a képernyő alapból nem látható túl jó szögből a sofőrülésből, de ha a vezetőt figyelő beltéri kamera azt érzékeli, hogy oda-odapillant az ember a kijelzőre, csökkenti annak fényerejét.

Felárért cserébe fizikai kulcsra már nincs szükség az autó elindításához, ha nálunk van a digitális. Ezt akár egyszerre 16 emberrel, pontosabban Apple-eszközzel is meg lehet osztani.

Megtaníthatóak a rutinjaink is a kocsinak: az E-osztály képes lehet például arra, hogy hétköznap reggelenként a munkahely parkolóháza felé közeledve kikapcsolja a klímát és lehúzza az ablakot. Ezzel máris megspóroltunk két mozdulatot, így csak a beengedő kártyát kell az érzékelőhöz tartani. Több előre programozott rutinból választhat az ember, de sajátot is megadhat az autónak, hamarosan pedig a mesterséges intelligenciát is beveti a Mercedes, hogy tanulja meg, mik azok a szokásaink, melyekbe magától besegíthetne.

Fentebb már olvashattátok, mennyire fontosak is a fények az E-osztály életében. A nappali bemutatás után elfogyasztott vacsora után visszamentünk az ekkor már takaróba csomagolt autóhoz, levettük a “pizsamáját”, és felébresztettük. Nem is akárhogyan:

Igazi buliautóvá varázsoltuk a kombit egy új funkciónak köszönhetően, ahogy az a fenti videóban is látható. A rendszer lényege, hogy a hangot vizualizálja, a változtatható fényű díszcsíkok pedig a frekvenciák folyamatos változására vibrálnak olyan színben, amilyenben csak szeretnénk. Szinte minden adott egy komolyabb partihoz az E-osztályban: fényjáték, kényelem, és alapfelszereltségként érkező hét hangszórós Burmeister hifi, de ha a hangzás kiemelten fontos, kérhető 21 hangszórós 4D-hangzású változatban is. Hangszórókból jut a tetőbe valamint az első ülések fej- és háttámlájába is.

Kis kulisszatitok a zeneválasztásról: még a vacsora közben beszélgettünk az asztaltársaság egy részével, beleértve a cikkben már megszólaló mercedeses munkatársat is a mai zenékről, melyekre pár év múltán szinte senki nem emlékszik. Ellenpéldaként szóba került Scooter munkássága is, így nem volt kérdés, hogy az egyik legpörgősebb számával próbáljuk ki a fényfunkciót – ha már lúd, legyen kövér!.

Ha a sztereotípiák szerint gondolkozunk, ezt az autót a középkor felé hajló, határozott elképzelésekkel rendelkező öltönyös üzletemberek veszik, miközben rengeteg olyan újdonság jelenik meg, mely inkább a fiatalabbak számára lehet vonzó az autóban.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a két világ kizárja egymást. Az ezredforduló generációja szívesen ül egy újrahasznosított anyagokból készülő, fejedelmi kényelmet, sőt, masszázsfunkciót is kínáló nappabőr borítású autóülésbe, ahol karnyújtásnyira tőle a TikTok. Közben viszont egy menedzsernek is jól jöhet a sok digitális kütyü: végrehajthatja például autójában ülve a céges megbeszélését az integrált Zoom alkalmazásban az E-osztály szelfikamerájának segítségével, majd álomra hajtja a fejét az erre dedikált komfortmód beindításával (Power Nap, benne elalvási és ébresztési fázissal), míg a töltőn csüng az autója.

Technika

A Mercedes-Benz új kombijánál mind a benzines, mind a dízelmotorok működésébe besegít valamilyen elektromos kiegészítő megoldás. Induláskor három különböző motorváltozatú kombi E-osztály kapható majd, legfontosabb adataik az alábbi táblázatban találhatóak:

Motor E 200 E 220 d E 300 e belső égésű motor típusa 1999 cm3, négyhengeres benzines 1993 cm3, négyhengeres turbódízel 1999 cm3, négyhengeres benzines belső égésű motor teljesítménye és nyomatéka 204 LE, 320 Nm 197 LE, 440 Nm 204 LE, 320 Nm a rendszer összteljesítménye és -nyomatéka – – 230 kW (308 LE), 550 Nm gyorsulás (0-100 km/óra) 7,8 mp 7,9 mp 6,5 mp végsebesség 231 km/óra 230 km/óra 227 km/óra vegyes üzemanyag-fogyasztás (WLTP) 7,6-6,7 l/100 km 5,7-5 l/100 km 0,9-0,6 l/100 km vegyes energia-felhasználás (WLTP) – – 21,4-19,1

A mild hibrideknél a 48 voltos indítómotor-generátor a korábbi 15 kW helyett immár 17 kW (23 LE) teljesítményű, az elektromos rásegítés maximális forgatónyomatéka 205 Nm. A konnektoros hibrid tisztán elektromos üzemmódban képesek lesznek több mint 100 kilométer megtételére – ez a 96 cellás, 25,4 kWh-s kapacitású akkumulátorral korrekt vállalás lehet télen is.

Elektromos hajtással maximum 140 km/órás tempóval lehet majd haladni, ez idő alatt pedig 95 kW (129 LE) teljesítmény és 440 Nm nyomaték áll majd a sofőr rendelkezésére. AC-töltőről 11 kW-os teljesítménnyel táplálható árammal a plug-in hibrid, villámtöltővel (55 kW-os csúcsteljesítménnyel) pedig 30 percre csökkenthető a töltési idő.

Induláskor tehát csak három motorral érhető el a kombi, szemben a szedán E-osztály négyféle választásával, az ígéretek szerint azonban hamarosan bővülni fog a motorpaletta a benzines és a dízeloldalon is egyaránt egy-egy sorhatos szerkezettel. Ezek a motorok szintén kapnak valamilyen elektromos segítséget majd.

A hajtásláncba minden esetben a 9G-TRONIC kilencfokozatú automataváltót találunk. Bizonyos alkatrészei könnyebbek lettek az elődjénél, emellett pedig a korábbiaknál kisebb helyet foglal.

Sok közös pontja van technológiailag a hátsókerék-hajtású kombinak a szedán E-osztállyal, de futóművükben eltérnek. Elöl mindkét autónál változó csillapítású acélrugós felfüggesztés található, hátul azonban a kombiban alapáron légrugós a rendszer. Opcióként kérhető az Airmatic rendszer, minden keréknél légrugóval, mely az úthibák aktív figyelése mellett 120 km/óra felett 15 mm-rel lejjebb ereszti a kocsit, javítva ezzel a stabilitást és csökkentve a fogyasztást.

Természetesen a hárombetűs vezetéstámogató és egyéb segítő rendszerek tengere a prémiumkombiból sem maradt ki. Többek között aktív kormányzási asszisztens, aktív sávváltó asszisztens, vészfékező- és holttérfigyelő rendszer is segíti az ember dolgát, de elkormányozhatja magát a Mercedes olyan necces szituációkból is, amikor már kritikusan közel kerülünk a közlekedés többi szereplőjéhez. Persze ezt nem csak úgy gondolkodás nélkül teszi az autó: a gyalogosoktól a bringásokon át a többi járműre is figyel, és csak 110 km/óra alatt csinálhat ilyet.

A városi araszolás is kellemesebbé válik majd az S214-ben: ha az autó kormányán hagyjuk a kezünket, és nem telt el fél perc az előző megállás óta, az E-osztály magától továbbindul.

A Mercedes-Benz a modellt már előkészítette az önvezetés negyedik szintjére, legalábbis ami a parkolást illeti: minden olyan technológia megtalálható a kombiban, ami lehetővé teszi, hogy mindenféle emberi beavatkozás nélkül, magától leparkoljon az autó vagy kiálljon a helyéről. Ehhez persze hiányzik még a jogi háttér gyakorlatilag minden országban, de a környezeti infrastruktúra sem készült még fel erre. Így is izgalmas a parkolás az E-osztállyal, ugyanis telefonról még ez is elintézhető, autóban ülve pedig egy érintésünkbe kerül mindez az érintőképernyőn.

A kérdés már csak az, hogy mikor vezethetjük a németországi Sindelfingenben készülő autót. Gyönyörű helyre, a legnyugatabbra fekvő Voralberg tartományba utaztunk a kombiért, ám sajnos a helyszínen egy métert sem tehettünk meg vele a hívogató alpesi szerpentineken, a júniusi hófoltok árnyékában: maradt a szállásunk előtti tér az S214 megcsodálására. Pontos részleteket nem közöltek a Mercedesnél, csak annyit tudni, hogy idén ősszel kezdődik az európai forgalmazás, így egyelőre még árakat sem ismerünk.