Közel három év telt el azóta, hogy először adtunk hírt Steve Nichols egykori F1-es tervezőmérnök privát vállalkozásáról és annak első alkotásáról, az akkor még csak prototípusként bemutatott N1A-ról.

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Az ilyen ambiciózus projektek többsége sajnálatos módon hamvába hol, de ebben az esetben nem ez történt: a manufaktúra most bejelentette, hogy megkezdték az ügyfélautók előállítását.

Az idei évben tizenöt különleges ’Icon 88’ kivitelű példányt készülnek gyártani, és ezzel le is tudják a teljes tervezett széria tizedét. A számok beszédesek: az 1988-as F1-es évadban, amikor Steve Nichols a McLaren-csapat főmérnöke volt, tizenöt futamgyőzelmet ért el a McLaren MP4/4 versenyautó.

Ikonikus 88 A McLaren 1988-as F1-es szezonja nem egyszerűen sikeres volt, hanem fenomenális. Az MP4/4 a tizenhat futamból tizenötöt megnyert (nyolcat Ayrton Senna, hetet Alain Prost), az autó tizenötször indult pole-pozícióból. A konstruktőri világbajnoki címet 199 ponttal nyerte meg a McLaren, a második helyezett Ferrari alig több mint harmadennyi, 65 pontot szerzett. A tizenhat futam során összesen 1031 kört tettek meg az autók, ebből 1003-ban az MP4/4 állt az élen, ez a rekord (97,3%) a mai napig áll.

A fejlesztés lezárásaként az N1A végső prototípusa előbb egy walesi nemzeti park, a Bannau Brycheiniog kanyargós útjain bizonyított, majd a Pembrey versenypályán részt vett egy nagysebességű teszten – ezeken a helyszíneken készültek a cikkünkben szereplő fényképek. Ez a kettős validálás emblematikus, hiszen az N1A-t versenypályára és közútra egyaránt alkalmas roadsterként álmodták meg.

A lengéscsillapítók négy irányban állíthatók, a mérnökök a fékrendszert, az abroncsokat és a rugórátákat is úgy állították be, hogy kiszámítható, pontosan kommunikáló autót kapjanak. A prototípushoz képest nagyobb (szélesebb) hűtőradiátort alkalmaztak, ami különösen kis sebességű közlekedésnél bizonyult jó döntésnek.

Az aerodinamikai csomagot hátsó diffúzorral és átdolgozott hátfallal módosították – az alábbi összehasonlító képen a sötétkék autón látható az eredeti kialakítás.

A végső, homologizált modell tömege nem éri el a 900 kilogrammot, ami már az alapkiépítésként kínált 482 lóerős V8-as motorral is pokoli menetdinamikát ígér, rendelhető azonban 7,0 literes, 710 lóerős szívó nyolchengeressel is az N1A – ez utóbbi esetben minden egyes lóerőnek 1,26 kilogrammot kell mozgatnia. A sebességváltó hatfokozatú, manuális darab, természetesen nyitott kulisszával.

Az autó nettó alapára 450 ezer angol font, azaz 182 millió Ft, de a bevezető ’Icon 88’ széria ennél is drágább: félmillió fontnál, 202 millió forintnál indul a számolás.