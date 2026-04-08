Bár korábban voltak olyan hírek, hogy elmaradhatnak a legrangosabb motoros világbajnoki sorozatok 2026-os magyar versenyei, szerdán bejelentették megrendezik azokat. 2025 után másodszorra is visszatér a gyorsaságimotoros-világbajnokság (Moto GP) és a Superbike-vb a Balaton Park Circuit-re.

A versenyeket a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel (NRÜ) és a Hungaroring Sport Zrt. szervezi meg.

Mint a sajtótájékoztatón elhangzott ebben az évben az előszezonban tartják ezeket a versenyeket, így a helyiek és a szállásadók életét is kevésbé nehezíti meg, valamint talán a közlekedés is könnyebb lesz. A Superbike-vb magyarországi fordulóját május első hétvégéjén, a MotoGP Magyar Nagydíjat pedig június 5. és 7. között rendezik a Balatonnál.

Gyulay Zsolt, a promóteri feladatokat ellátó Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, az ő tevékenységük lényege, hogy a “hazai ügyek” intézése mellett a külföldi partnerrel tartják a kapcsolatot.

“Miután a jogdíjakat birtokló Dorna többségi tulajdonrészét az F1-es jogtulajdonos Liberty Media megvásárolta, mi hatékonyan tudjuk használni az élő, meglévő, jó kapcsolatunkat. Nekünk gyakorlatilag – együttműködve az NRÜ-vel és a Balaton Parkkal – ki kell fizetnünk a jogdíjakat és felügyelői, supervisori feladatkörünk van az eseményekkel összefüggésben” – nyilatkozta.

“A jegyértékesítés elindult, többezer érdeklődő volt már, az elő napokban jól fogynak a belépők, ezért bízom abban, hogy megismételjük, vagy akár túl is szárnyaljuk a tavalyi nézőszámokat” – fogalmazott Gyulai.

“Jó ideje készülünk már, jelenleg a pálya homologizációja zajlik, de néhány napon belül minden készen áll majd. A nemzetközi szövetség részéről csupán minimális módosításokat kértek, és hamarosan a több száz főt számláló sportbírói különítmény képzése is a végéhez ér” – számolt be Leonhard Boom, a balatonfőkajári pálya alelnöke.