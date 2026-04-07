Folytatódtak a taxiellenőrzések Budapest belvárosában. A BKK közlése szerint az ellenőrzések célja az volt, hogy tetten érjék a jogszerűtlenül működő taxisokat, garantálva az utasok biztonságát és a szolgáltatás átláthatóságát.

A BKK mellett az akcióban részt vettek a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Közlekedési Hatóság munkatársai is.

A razzia során több mint 50 járművet vizsgáltak meg. A BKK próbavásárlásokat is alkalmazott, hogy egyszerű utasként ellenőrizhesse a taxisok munkáját.

Az ellenőrzések során számos hiányosságot tártak fel. A leggyakoribb problémák a következők voltak:

a pénzügyi bizonylat kiállításának elmulasztása,

a bankkártyás fizetést biztosító POS-terminálok nem megfelelő működése, valamint

az előírt arculati elemek hiánya.

Az ellenőrzés során két különösen súlyos jogsértést is feltártak. Egy esetben a járművezető a mintegy 2800 forintos viteldíj helyett 39 ezer forintot kért el az utasoktól. Egy másik esetben a sofőr érvénytelen taxiállomás-használati hozzájárulással, valamint lejárt tevékenységi engedélykivonattal végzett személyszállítást. A Közlekedési Hatóság munkatársai a jármű rendszámát a helyszínen eltávolították, a forgalmi engedélyét pedig bevonták.

Az elmúlt időszakban több alkalommal is atrocitás érte a szolgáltatás-ellenőröket munkavégzés közben, ezért a jövőben a taxiellenőrzések fokozott rendőri jelenléttel zajlanak.