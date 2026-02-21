A HungaroMet szombat éjfélig érvényes előrejelzése szerint február 21. reggelig, esetleg kora délelőttig a Tiszántúlon a fagyott eső mellett, ónos eső is előfordulhat. A déli órákban az északnyugati határ közelében átmeneti ónos eső nem kizárt.

Havazás elsősorban keleten alakulhat ki, napközben már csak gyengébb intenzitással, de megmaradó hó a reggeli óráktól nem valószínű.

Az összefüggő felhőzet átmenetileg felszakadozik, de végül nyugat felől újra zárttá válik, amely azonban a fent említett régiók kivételével inkább esőt, havas esőt hoz majd.

A levegő nem melegszik +7°C fok fölé, helyenként épp csak eléri a 0°C-t, késő estére országrésztől függően -4 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet.

Ami az útviszonyokat illeti, az Útinform ma reggeli tájékoztatása szerint a tegnapi intenzív havazás után Nyugat-Magyarországon (Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala, Veszprém, Somogy) a folyamatos védekezés és szórás ellenére továbbra is havas, latyakos az úthálózat, az útviszonyok téliesek.