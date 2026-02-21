Januárban 3,6 százalékos mínuszban zártak az európai újautó-piacok az egy évvel korábbi időszakhoz képest, írja a DataForce adataira hivatkozva az Automotive News Europe.

Komoly visszaesést mutatott a Dacia (-35%), a Volkswagen, a Hyundai és a Kia, míg a kínai márkák – köztük is a BYD, a Jaecoo és az Omoda – többszörösére növelték eladásaikat.

A Tesla 17%-os mínuszban volt, folytatva a visszaesést. A tisztán elektromos járművek 14 százalékos növekedéssel indították az évet, a plug-in hibridek ennél is többet, 32 százalékot erősítettek 2025 januárjához képest.

Ami az egyes modellek eredményeit illeti, azt az alábbi galériában találhatod meg.

Európa Top 10 személyautó, 2026.01.

10 fotó

Három olyan modell is van, amely elveszítette tavalyi helyét a legjobb 10 között. A legmeglepőbb a Dacia Sandero zuhanása: a kisautó eladásai 45%-kal csökkentek, a tavalyi első helyezett most csak a tizennegyedik és ezzel helyet cserélt az új listavezető Renault Clióval.

A tavalyi hatodik helyről a tizenharmadikra csúszott vissza a Citroёn C3 (-20%), a Dacia Duster pedig a 2025-ös 7. helyezését cserélte be huszonegyedikre, a csökkenés mértéke 41%.

A már említett Renault Clio mellett új szereplő a Top 10-ben a Škoda Octavia és a Toyota Yaris.

Látványos, négy- vagy ötszámjegyű növekedésekkel is találkozhatunk a Top 50-es listán, ez azonban nem mérvadó, hiszen olyan modellek értek el exponenciális erősödést, amelyek tavaly januárban épp csak kezdték pályafutásukat. 1000% fölött nőtt a Škoda Elroq és a Citroёn C3 Aircross, tízezer százalék fölött teljesített a Dacia Bigster és a Fiat Grande Panda, az Opel Frontera pedig 113 ezer százalékkal vitte a prímet.

Részletek az alábbi táblázatban:

Európai személyautó-eladások, 2026.01.

 

Modell

2026.01. (db)

Helyezés 2025.01.

2025.01. (db)

Változás (%)
1. Renault Clio

14660

14.

13069

+12,2
2. Volkswagen T-Roc

14606

5.

15502

-5,8
3. Peugeot 208

14513

4.

16840

-13,8
4. Volkswagen Golf

14377

2.

17567

-18,2
5. Fiat Panda

14122

9.

14177

-0,4
6. Volkswagen Tiguan

14020

3.

17223

-18,6
7. Toyota Yaris Cross

13246

8.

14859

-10,9
8. Opel Corsa

12951

10.

13848

-6,5
9. Škoda Octavia

12405

11.

13633

-9,0
10. Toyota Yaris

12338

15.

12451

-0,9
11. Peugeot 2008

12307

12.

13307

-7,5
12. Kia Sportage

12281

16.

12143

+1,1
13. Citroёn C3

12210

6.

15316

-20,3
14. Dacia Sandero

11376

1.

20569

-44,7
15. Peugeot 3008

11164

17.

11356

-1,7
16. Nissan Qashqai

11008

18.

10919

+0,8
17. Ford Puma

10900

19.

10351

+5,3
18. Hyundai Tucson

10375

13.

13189

-21,3
19. Toyota C-HR

9623

20.

10088

-4,6
20. Škoda Kodiaq

9484

27.

8728

+8,7
21. Dacia Duster

8842

7.

14973

-40,9
22. Toyota Corolla

8764

23.

9416

-6,9
23. Mercedes-Benz GLC

8716

29.

8349

+4,4
24. Volkswagen Polo

8580

25.

8908

-3,7
25. Audi A3 / S3

8487

31.

7636

+11,1
26. Škoda Elroq

8426

46.

627

+1 243,9
27. Renault Captur

8417

21.

9787

-14,0
28. BMW X1

8330

26.

8762

-4,9
29. Toyota Aygo X

8322

36.

6961

+19,6
30. Jeep Avenger

8259

28.

8456

-2,3
31. Citroёn C3 Aircross

7554

47.

223

+3 287,4
32. MG ZS

7550

22.

9489

-20,4
33. Škoda Fabia

7513

30.

7695

-2,4
34. BYD Seal U

7390

44.

2661

+177,7
35. Škoda Kamiq

7301

32.

7499

-2,6
36. Hyundai Kona

7218

35.

7216

0,0
37. Renault 5 E-Tech

7149

41.

4196

+70,4
38. BMW X3

7118

39.

5869

+21,3
39. Ford Kuga

6775

34.

7255

-6,6
40. Volkswagen T-Cross

6635

24.

9061

-26,8
41. Škoda Karoq

6603

37.

6177

+6,9
42. Tesla Model Y

6601

40.

5802

+13,8
43. Mercedes-Benz CLA

6598

43.

2808

+135,0
44. MINI One/Cooper

6084

38.

5924

+2,7
45. Dacia Bigster

6063

48.

32

+18 846,9
46. Jaecoo 7

5808

45.

1546

+275,7
47. Nissan Juke

5804

33.

7291

-20,4
48. Fiat Grande Panda

5748

49.

23

+24 891,3
49. Opel Frontera

5660

50.

5

+113 100,0
50. Peugeot 5008

5623

42.

3883

+44,8

