Januárban 3,6 százalékos mínuszban zártak az európai újautó-piacok az egy évvel korábbi időszakhoz képest, írja a DataForce adataira hivatkozva az Automotive News Europe.

Komoly visszaesést mutatott a Dacia (-35%), a Volkswagen, a Hyundai és a Kia, míg a kínai márkák – köztük is a BYD, a Jaecoo és az Omoda – többszörösére növelték eladásaikat.

A Tesla 17%-os mínuszban volt, folytatva a visszaesést. A tisztán elektromos járművek 14 százalékos növekedéssel indították az évet, a plug-in hibridek ennél is többet, 32 százalékot erősítettek 2025 januárjához képest.

Ami az egyes modellek eredményeit illeti, azt az alábbi galériában találhatod meg.

Európa Top 10 személyautó, 2026.01.

10 fotó

Három olyan modell is van, amely elveszítette tavalyi helyét a legjobb 10 között. A legmeglepőbb a Dacia Sandero zuhanása: a kisautó eladásai 45%-kal csökkentek, a tavalyi első helyezett most csak a tizennegyedik és ezzel helyet cserélt az új listavezető Renault Clióval.

A tavalyi hatodik helyről a tizenharmadikra csúszott vissza a Citroёn C3 (-20%), a Dacia Duster pedig a 2025-ös 7. helyezését cserélte be huszonegyedikre, a csökkenés mértéke 41%.

A már említett Renault Clio mellett új szereplő a Top 10-ben a Škoda Octavia és a Toyota Yaris.

Látványos, négy- vagy ötszámjegyű növekedésekkel is találkozhatunk a Top 50-es listán, ez azonban nem mérvadó, hiszen olyan modellek értek el exponenciális erősödést, amelyek tavaly januárban épp csak kezdték pályafutásukat. 1000% fölött nőtt a Škoda Elroq és a Citroёn C3 Aircross, tízezer százalék fölött teljesített a Dacia Bigster és a Fiat Grande Panda, az Opel Frontera pedig 113 ezer százalékkal vitte a prímet.

Részletek az alábbi táblázatban:

Európai személyautó-eladások, 2026.01.