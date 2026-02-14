568 forint volt átlagosan egy liter gázolaj januárban Magyarországon az MTI által közreadott adatok szerint. A benzin literjéért 557 forintot fizettek az autósok. Az adatokból az látszik, hogy az elmúlt 12 hónapban tendenciózusan csökken Magyarországon az üzemanyagok ára.

2025 első hónapjában nagyjából nyolcvan forinttal kellett többet fizetni a hajtóanyagokért. A dízel ára 654 Ft/liter volt átlagosan, a benzin 636 Ft/literbe került.

A korábbi évekhez mért árcsökkenés nem igazán éreztette hatását az eladásokban, az elmúlt három évben nagyjából ugyanannyi üzemanyag fogyott.

Magyarországon 2021 novemberétől 2022 decemberéig élt hatósági ár az üzemanyagokon, előbb általános, később csak a magánszemélyek személyautót tankolhattak 480 forintos áron. Ezzel párhuzamosan viszont a normál árak elszabadultak, 2022 nyarán mindkét üzemanyagfajta ára 800 forint fölé kúszott, innen egy idő után visszacsökkent, de a korábbi évek négyessel kezdődő áraihoz képest fájdalmasan drágább volt.

Hihetnénk, hogy a masszív áraknak volt a hatása, hogy 2023-ban benzinből a korábbi évhez képest 11,1 százalékkal kevesebb, összesen 1537 millió liter fogyott, gázolajból ennél is nagyobb, 18.4 százalékos visszaesés mellett 2379 millió liter kelt el a Magyar Ásványiolaj Szövetséghez (MÁSZ) tartozó kutak forgalmában. De ez csak a 2022-es évhez képesti adat, amikor viszont összességében 22 százalékkal nagyobb volt a kutak forgalma, mint a megelőző évben. 2022-ben vélhetőn a környező országok helyett, a hatósági ár miatt nálunk tankolók okozták a plusz forgalomat.

2024-ben stagnálás jellemezte a piacot, hiszen 1544 millió liter benzint (+0,5%) és 2346 millió liter gázolajat (-1,4%) vásároltak a MÁSZ-hoz tartozó társaságoknál a járművezetők. 2025-ben minimális növekedés jellemezte a kereskedést, hiszen benzinből 0,8 százalékkal több 1557 millió liter fogyott, míg gázolajból 1,5 százalékkal többet, összesen 2383 litert tankoltak. Összességében ez nagyjából ugyanannyi, mint 2019-ben.

Meglátjuk tud-e tovább csökkenni az üzemanyagok ára, most, hogy a forint önmagához képest ilyen erős árfolyamon tanyázik.