Egy Kiáról leszakadó alkatrész rongált meg egy Suzukit és egy Opelt a 86-os főúton, Egyházasrádóc közelében – számolt be az esetről a 112press.

Mint írják, a minap történt eset során a SUV vezetője egy hangos csattanást hallott, majd észlelte, hogy az autójával gond van. Kigurult az emelt sebességhatárú szakaszról és biztonságosan félreállt, de ezután kiderült, hogy nem csak a műszaki hiba a probléma.

A Körmend és Egyházasrádóc között, a 110 km/órás megengedett legnagyobb sebességű 2×2 sávos szakasz Szombathely felé vezető oldalán történt az eset, amely során a Sorentóról lerepült a kardántengely.

A fémrúd a levegőbe pattant, majd megrongálta a Kia mögött érkező Suzuki alját. Ezután a Suzuki mögött érkező Opel is áthajtott rajta, aminek két abroncsát is szétvágta az elszabadult alkatrész. Ráadásként a műszaki hibás KIA hosszú szakaszon olajat folyatott a 86-os főút külső sávjában.

A Magyar Közút takarítógépet küldött az érintett szakaszra, a sérült autókat elszállították. (További képek az esetről, itt)