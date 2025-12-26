Egy Kiáról leszakadó alkatrész rongált meg egy Suzukit és egy Opelt a 86-os főúton, Egyházasrádóc közelében – számolt be az esetről a 112press.
Mint írják, a minap történt eset során a SUV vezetője egy hangos csattanást hallott, majd észlelte, hogy az autójával gond van. Kigurult az emelt sebességhatárú szakaszról és biztonságosan félreállt, de ezután kiderült, hogy nem csak a műszaki hiba a probléma.
A Körmend és Egyházasrádóc között, a 110 km/órás megengedett legnagyobb sebességű 2×2 sávos szakasz Szombathely felé vezető oldalán történt az eset, amely során a Sorentóról lerepült a kardántengely.
A fémrúd a levegőbe pattant, majd megrongálta a Kia mögött érkező Suzuki alját. Ezután a Suzuki mögött érkező Opel is áthajtott rajta, aminek két abroncsát is szétvágta az elszabadult alkatrész. Ráadásként a műszaki hibás KIA hosszú szakaszon olajat folyatott a 86-os főút külső sávjában.
A Magyar Közút takarítógépet küldött az érintett szakaszra, a sérült autókat elszállították. (További képek az esetről, itt)
Mi az a kardántengely?
A kardántengely egy forgó gépészeti alkatrész, amely a motor által leadott nyomatékot továbbítja a sebességváltótól a hajtott tengelyek felé.
Leggyakrabban hátsó- vagy összkerékhajtású járművekben használják, ahol a váltó és a hajtott kerekek nem egy tengelyen helyezkednek el.
A tengely végein elhelyezett kardáncsuklók lehetővé teszik, hogy a hajtás akkor is működjön, ha a tengelyek egymáshoz képest szögben állnak vagy a futómű mozog.
A „kardán” elnevezés Girolamo Cardano (1501–1576) olasz matematikus és mérnök nevéből ered. Ő írta le és elemezte először részletesen azt a csuklós tengelykapcsolatot, amely két, egymással szöget bezáró tengely között is képes forgómozgást átvinni. Ezt a megoldást később kardáncsuklónak nevezték el róla, és innen származik a kardántengely kifejezés is. Fontos megjegyezni, hogy Cardano nem feltalálta, hanem tudományosan dokumentálta és népszerűsítette a szerkezetet, amely már régebb óta ismert volt.