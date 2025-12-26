Egy Lamborghini Huracán Sterrato első pillantásra inkább illene Monte-Carlóba vagy Dubaj rendőrségének legendás szuperautó-flottájába, mint egy amerikai kisváros utcáira. A rendőrségi festéssel, fényhidakkal és megkülönböztető jelzésekkel ellátott Lamborghini azonban nagyon is tudatos döntés eredménye volt.

A New Jersey-i rendőrségnek a szuperautóra nem üldözésekhez vagy presztízs miatt volt szüksége, a cél az volt, hogy olyan járművet állítsanak szolgálatba Garfieldben, amely azonnal magára vonja a figyelmet, erős rendőri jelenlétet sugároz, és elrettentő hatással lehet az illegális kábítószer-kereskedelem folytatóira.

A Lamborghini egy új közösségi kezdeményezés, az „Outrun Opioids” program része, amely az opioidokkal kapcsolatos figyelemfelhívásra, megelőzésre és oktatásra koncentrál. A rendőrség reményei szerint az extrém módon látványos járőrautóval könnyebb megszólítani a fiatalokat és a közösséget, mint hagyományosan.

Fontos részlet, hogy a szuperautó nem került közpénzbe: egy New Jersey-i Lamborghini-kereskedés bocsátotta a rendőrség rendelkezésére kölcsön formájában. Az autó várhatóan 2026 júniusáig marad szolgálatban, utána visszakerül a kereskedéshez.

Mik azok az opioidok?

Az opioidok erős fájdalomcsillapító hatású anyagok és gyógyszerek, amelyek az idegrendszer opioidreceptoraira hatnak. Ide tartoznak természetes, félszintetikus és mesterséges szerek is, mint például a morfin, az oxikodon vagy a fentanil. Bár orvosi környezetben fontos szerepük van, függőséget okozhatnak, az Egyesült Államokban pedig az elmúlt években súlyos társadalmi problémává vált az úgynevezett opioidválság, amelyhez százezrek halála köthető.

Sportautóból terepes Lamborghini

A Huracán Sterrato nem egy átlagos Lamborghini. Ez a modell kifejezetten terepes kivitelű, így hagyományos társaival ellentétbe az épített utat elhagyva is száguldhat. Emelt futóművet, terepgumikat és 4,5 centivel megemelt hasmagasságot kapott, így nem kell attól tartani, hogy egy járdaszegély vagy rosszabb minőségű út kárt tesz benne. Egyediségét alumínium kartervédő, masszívabb küszöbök, hátsó diffúzor és speciális kerékjárat-burkolatok erősítik.

Hajtásáról 5,2 literes V10-es motor gondoskodik, amely 640 lóerőt állít csatasorba. Ezzel 3,4 másodperc alatt gyorsul százra, és egészen 260-ig száguldhat. Bár a motor erejéből többre is futná, a gumik miatt itt ennyit engedélyeznek.

Összesen 1499 darab készül a Sterratóból, egyenként több mint 100 millió forintba kerül.

