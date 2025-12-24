Egyre gyakrabban találkozhatnak a magyar internetezők olyan hirdetésekkel, amelyek gyors és egyszerű megoldást kínálnak azoknak, akik valamilyen okból nem rendelkeznek érvényes vezetői engedéllyel – hívja fel a figyelmet cikkében a Közlekedéstudományi Intézet.

„Ha már többször próbálkozott és megbukott, mert nem tudott koncentrálni, nem volt ideje felkészülni a vizsgára, segíthetünk!”-szól a hirdetés.

Az említett ajánlat szerint egy hét alatt, tanfolyam és vizsga nélkül bárki hozzájuthat a „legális” dokumentumhoz, amely a leírás szerint hivatalos nyilvántartásban szerepel, és a rendőrségi ellenőrzéskor sem jelent problémát. Az oldal időről időre a MÁV nevével és betűtípusával jelenik meg, hogy hitelesebbnek tűnjön.

Elméletben a hirdetés különösen azoknak szól, akik a hagyományos vizsgafolyamatot nehéznek találják, vagy korábban elvesztették jogosítványukat valamilyen jogsértés miatt. Az ígéret szerint elég személyes adatokat megadni, a jogosítvány pedig a hét napos határidőn belül kézhez kerül, kapcsolatot ígérve a Belügyminisztériummal, a Magyar Közúttal és több autósiskolával.

Valójában azonban minden állítás hamis. A lapnak Borbély Zoltán ügyvéd elmondta: közokirat-hamisítást követ el, aki a hirdetésben leírtak szerint jut jogosítványhoz és azzal próbálja igazolni, hogy jogosult gépjárművet vezetni. Aki pedig a hivatalos magyar vezetői engedélyhez hasonlót készít, csalásért vonható felelősségre.

A közokirat-hamisításért három év, eltiltás alatti vezetésért akár három év börtön szabható ki, így együttesen akár 4,5 év is lehet a büntetés. A jó hír, hogy erre azért kicsi az esély, mert a legvalószínűbb forgatókönyv szerint ez nem veszélyezteti a megrendelőt, mert pénzéért cserébe nem fog jogosítványt kapni, elbukja azt.

Magyarországon, de Európa más országaiban sem lehetséges pénzért, képzés és vizsga nélkül jogszerűen jogosítványt szerezni. A csalók ráadásul az adatokat visszaélésre is felhasználhatják, akár cégek alapítására, adócsalásra vagy más törvénytelen ügyletekre.

A jogszerű vezetői engedély megszerzésének egyetlen biztonságos módja a hivatalos tanfolyam és vizsga teljesítése, amely biztosítja a jogkövetést és a közlekedésbiztonságot.

Nemcsak csalók verik át jogosítvánnyal kapcsolatban a magyar embereket, de egyes híroldalak is. Nemrég a Vezess is igyekezett cáfolni azokat az álhíreket, amely szerint sokaknak le kell cserélniük a jogosítványukat: