Míg a YouTube-influenszerként befutott Paul fivérek közül az idősebbik, Logan a pankrációban találta meg a ringet, addig öccse, Jake a profi boksz világába lépett be. A most 28 éves amerikai tavaly már a nála 30 évvel idősebb Mike Tysonnal kesztyűzött nagy pénzért egy amúgy lapos meccsen. Legutóbb, múlt pénteken pedig Miamiban a brit Anthony Joshua ellen kapott ki a Netflix kamerái előtt.

Az állkapocstöréssel járó kiütés nem eshetett jól Paulnak, de a meccspénz – a hírek szerint 93 millió dolláron (31 milliárd Ft) osztoztak, amelynek nagyobbik fele ment az influenszernek –, valamint a mérkőzés előtt beszerzett egyedi autó is vigasztalhatja az amerikait.

Paul az Instagramon mutatta meg új szerzeményét, egy Ferrari Purosangue-ot, amelyet a dubaji Venuum műhely szabott az egyéni igényeihez.

A maranellóiak szabadidő-autójában gyárilag – és itt is – 6,5 literes, 725 lóerős V12-es dolgozik, mellyel 0-ról 100-ra 3,3 másodperc alatt gyorsul az autó, és 310 km/óráig képes felkúszni a sebességmérő mutatója.

A Venuum változtatásai a külsőt és a belteret érintik: Paul SUV-je ütős sárvédő-szélesítéseket, karbonszálas elemeket kapott a motorháztetőre, a lökhárítókra, a szoknyákra, a szín pedig még a tuningműhelyben is ritka szürke, hiszen a cég amúgy csakis fekete fényezésű átalakításokat ad ki. A beltér nagy része az odakint versenycsíkként már feltűnt rikító sárga, a tetőborítás „csillagfényt” is tud, illik az influenszerhez.

A posztban meccs előtti ajándéknak nevezett autó ára nem ismert, de a gyári alapmodell is 100 millió Ft felett kezdődik.

A szürke Purosangue egyébként Paul eleve ütős gyűjteményébe kerül, többek között egy-egy a Ferrari SF90 Spider és 296 GTB, egy egyedi Dodge Ram 1500 TRX és egy Lincoln Navigator mellé.