Új kínai autómárkát vezet be itthon és a több régiós illetve délkelet-európai országban az AutoWallis. A friss belépő a Nio, amely rövid időn belül másodszor is megérkezik Magyarországra. A faramuci helyzet oka, hogy tavaly nyáron már volt egy belépési kísérletük, akkor a Gablini cégcsoport mutatta be ugyanezeket a kínai autókat. Az autós startup november végéig 949 457 autót szállított ki, az egymilliomodik autójuk akár egy magyarországi vásárlóhoz is kerülhet. A cégnél 11 ezren dolgoznak kutatás-fejlesztési területen, autóik hightech elektronikai architektúrát használnak. Házon belüli fejlesztés az összes fő komponens, ideértve a villanymotort, a hajtásvezérlést és az autó szoftvereit, ami lehetővé teszi új funkciók gyors megvalósítását.

Külön szalon és márkaszerviz

Budapesten lesz az első hazai márkapont, 2026 január közepén a főváros pesti oldalán található Váci úton nyit meg az első márkakereskedés. A márkaszerviz máshol működik majd, az épület adottságai miatt külön helyen üzemel az autószalon és kicsit kijjebb létesül a márkaszerviz, szintén a Váci úton.

Teljes országos hálózatot a várható csekély darabszámok miatt nem tervez kiépíteni az importőr a csak elektromos modelleket gyártó Nio autóinak, de az első márkakereskedéshez a közeljövőben még négy-öt csatlakozhat Magyarországon. Jövőre a kínálat is bővülhet az EL8 crossoverrel.

ET5, ET5 Touring, EL6

Nyitányként három autót hoz az új kínai belépő. Mindhárom elektromos hajtású, konnektorról tölthető akkus vagy hatótávnövelős hibrid nincs közöttük. Az ET5 egy 4790 mm hosszúságú, ferdehátú modell, az ET5 Touring ugyanennek a típusnak a millimétere azonos méretű kombiverziója. Az EL6 egy magasabb építésű elektromos crossover, 26 990 000 forintos indulóárral.

2,5 millió forinttal kerül kevesebbe nála a Nio ET5, a ferdehátú limuzin listaára 24 490 000 forint. A 492-1300 literes csomagterű kombi alapára 400 ezer forinttal több, 24 890 000 Ft. Mindhárom összeg a kisebb akkusra modellre vonatkozik, az SUV-ból kipróbált verzió a 100 kilowattórás teleppel és tesztautó felszereltségével 33 990 000 forintba kerülne.

Müllner Zsolt az újabb kínai importmárka bevezetése kapcsán különleges kísérletnek nevezte ezt a rajtot, amennyiben a vezérképviselet a kínai autógyártók között a prémiumot képviselő márkát mutat be a kelet-közép-európai országokban. Az AutoWallis igazgatóságának elnöke szerint fontos kísérlet lesz összehasonlítani a Nio autóit a piacon megtalálható más prémium autókkal.

Ígéretes a Nio autóiban az 50:50 arányú első-hátsó súlyeloszlás, az ötlengőkaros első és a többlengőkaros hátsó futómű adaptív lengéscsillapítással. Egyféle kivitelben jön mind a három újdonság, széria az 1,3-1,8 négyzetméter közötti panoráma üvegtető, amelynek első része nyitható. Az ajtók szervozárása is alapfelszerelés, a soft close a hátsó ajtókat is behúzza, ha résnyire nyitva maradtak volna.

75 vagy 100 kWh-s akku

Közös a három újdonságban a 75 illetve 100 kilowattóra kapacitású akkumulátor, ami a bruttó érték, a nettójuk 73,5 illetve 90 kilowattóra. Mindkettőhöz kétféle egyenáramú villámtöltési teljesítményt ad meg a gyártó, a kisebb akkupakkal 140 vagy 170 kW a maximum, a nagyobbal 125 vagy 180 kW a DC-töltés csúcsértéke.

Főleg az alsó érték marad el jóval más prémiummárkák 400 voltos akkujú autóinak csúcsteljesítményétől. De a töltéssel elvesztegetett időről az átlagos töltési teljesítmény dönt, tehát az a kérdés, hogy meddig tartható a töltőteljesítmény a nem valami magas maximumok közelében.

A két verzió között csekély a súlykülönbség, az ET5 előbbi akkucsomaggal 2140 kilót nyom, utóbbival 2160 kilós a gyári adatok szerint. Közös konstrukciós elem a kétmotoros összkerékhajtás a háromféle autóban. Az első villamos gép maximális teljesítménye 150 kW vagy 204 lóerő, a hátsóé 210 kW, ami 286 lóerőt jelent. A nyomatékcsúcs 700 Nm.

386-590 km WLTP-hatótáv

Ebben a hajtásrendszerben a két motor csúcsteljesítménye összeadható, tehát mindhárom típus 490 lóerős. Az ötajtós és a kombi gyorsulási ideje egyaránt 4,0 másodperc 0-100 km/óra között, az SUV alig marad el tőlük 4,5 másodperccel. A különféle üzemmódokhoz eltérő gyorsulási értékeket találtam a menüben, a maximális gyorsuláshoz nem elég gázt adni, hanem a Sport+ üzemmódot is aktiválni kell. Egységesen 200 km/óra a leszabályozott végsebesség.

Az ötajtós alaktényezője 0,24, a kombié és az EL6-é majdnem ugyanilyen jó 0,25-tel. Szokatlan, hogy az EL6, tehát az SUV kisebb vontatási kapacitást nyújt, mint a kétféle ET5. Előbbi mögé 1200, utóbbiak után 1400 kilós fékezett utánfutót köthetünk. Az EL6-tal összevethető Tesla Model Y vontatási kapacitása 1600 kg.

A ferdehátú ET5 hatótávja a kisebb akkuval 413-456 km, a nagyobbal 532-590 km a WLTP-mérés szerint. Ebben a ciklusban az SUV adata 386-406 illetve 506-529 km, a kombié a kettő között mozog 393-435 illetve 506-560 kilométerrel.

Nem várható itthon akkucsere-hálózat

Bár a Nio a főváros dél-budai agglomerációjában szerelteti össze akkucsere-állomásait, hazai csereponthálózat kiépítésére egyelőre terv sincs. Az akkucsere-állomások létesítése rendkívül tőkeigényes, mert nagyon drága akkupakkokat kell jelentős mennyiségben tárolni és finanszírozni ahhoz, hogy ez működhessen.

A LiDAR-ral, radarokkal, kamerákkal és ultrahangos érzékelőkkel felszerelt autók fejlett önvezető képességein kívül alapáron jár a sátrazáskor vagy kültéri programokhoz aktiválható kempingüzemmód. A kisállatokat is az utastérben hagyhatjuk egy időre, mert az autó parkolás közben is tartani tudja a beállított hőmérsékletet.

Azt majd a piac és a vásárlók eldöntik, hogyan tekintenek a szinte ismeretlen új márka autóira. Ahhoz, hogy egy autógyártó prémiummárkává válhasson, a Mercedes-Benzhez felnövő BMW-nek és Audinak is évtizedek kellettek, többek között fölényesen jó autókkal és legendás autóversenyeken aratott győzelmekkel.

Egy cég kimondhatja magáról, hogy prémiummárka, ahogy a Hankook sajtóközleményeiben ismétlődő fordulat öndefinícióként a prémium gumiabroncsgyártó, de ez legfeljebb szándékot fejezhet ki. A pozicionálásról a külvilág, az újautó-vásárló, a piac dönt.

Mindenesetre mi már vezettünk egy sztratoszféra kékre fényezett EL6-ot a hazai bemutatón és nemsokára jelentkezünk a menetpróba tapasztalataival. A cikkből kiderült majd, hogy a nagy motorteljesítményen kívül alátámasztja-e, hitelesíti-e bármi a prémiumszegmensbeli önelhelyezést.