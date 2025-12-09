„Egyszer a besoroló sávban haladtam, amikor egy személyautó a kanyarodó-, illetve besoroló sávot figyelmen kívül hagyva előzött. Csak a jó féknek köszönhető, hogy nem tolt be a teherautó alá. Ezzel a telepítéssel azt szeretnénk elérni, hogy ne kerüljön még egy kereszt a már meglévő mellé” – meséli a saját – nem egyedi esetét Burján Vilmos a Vezessnek. A Valeo Power Division karbantartási vezetője a munkahelyétől hajtott ki a nagy forgalmú 73-as útra Veszprém irányába. Eközben a gyárigazgató mögötte várakozott a saját autójában, aki végig nézte az ijesztő jelenetet.

Sok más helyi céggel együtt a Valeo is a Videoton Ipari Parkban működik, rajtuk kívül többeket érintett éveken át, hogy a bejárat előtti útszakasz balesetveszélyes, főleg a főútra balra kanyarodók számára. Az előttük húzódó 73-as úton Balatonfüred irányából „sokan nem lassítanak le a 70-es tábla szerinti sebességre, gyakran ’kihasználják’ a kanyarodó, illetve besoroló sávot és szabálytalanul előznek” a cégvezető szerint.

A Valeo egy 800 fős járműipari multi az ország közepén, a Biovéd 2005 Kft. viszont egy 30 embert foglalkoztató, családi irányítású vállalkozás a nyugati határszélen, mégis szinte ugyanazzal a problémával küzdöttek az itt dolgozók is szintén évekig. „Nagyon veszélyes a ki és bekanyarodás hozzánk. Egy kolléganőknek már neki is hajtottak” – mondja Bohár Gyula ügyvezető.

Cége Pinkamindszent község szomszédságában működik közel Ausztriához, előttük húzódik a 8708-as út, amely jelentős átmenőforgalmat bonyolít. Százezernyi ingázó siet reggel dolgozni Ausztriába, délután és este pedig visszafelé, Bohár Gyula szerint ennek jelentős része előttük. Ráadásul hozzájuk is járnak kamionok: a munkavállalóiknak és a hivatásos sofőröknek egyaránt nehéz és veszélyes volt a közlekedés sokáig, mert a tőlük 150 méterre fekvő kis faluból kihajtók azonnal gyorsítottak. Pont a vállalkozás bejárata előtti szakaszon.

Elsőre nemet mondott a rendőrség

A Valeo vezetői először 2024 őszén kezdtek el beszélgetni róla, hogy valamit tenniük kell, mert ez így nem mehet tovább. Kezdésként a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságon érdeklődtek a lehetőségekről, majd egyeztettek a Videoton Ipari Park tulajdonosaival is annak ellenére, hogy közútra akartak sebességmérőt a száguldozók lelassítására és a szabályok betartatása miatt. Megkeresték a helyi útkezelőt is.

Miután zöld utat kaptak mindenhonnan, úgy döntöttek, rászánják, amibe kerül, a cég költségvetéséből vásárolnak sebességmérőt és kifizetik a telepítés költségeit is. Árajánlatokat kértek be a gyártóktól, elindították hivatalosan az engedélyezési és a telepítési folyamatokat. Miután elkészült, „átadtuk a teljes rendszert a rendőrség részére egy átadás-átvételi szerződés keretében, hogy a megfelelő jogszabályi háttér biztosítva legyen” – mondja Burján Vilmos.

Októberben üzemelték be a rendszert. A Valeo karbantartási vezetője szerint „a teljes beruházás 25 ezer euróba került. Ezzel a beruházással nem csak a mi 800 fős dolgozói létszámunkat, de az úton közlekedőket is szeretnénk megóvni a balesettől”.

Gondolati szinten már 3-4 éve megfogalmazódott a Biovédnél egy lehetséges sebességmérő telepíttetése, de náluk is tavaly vett lendületet a projekt, szeptemberre választották ki a beszállítót.

„Az önkormányzaton keresztül kértünk engedélyt az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK), persze úgy, hogy mi finanszírozzuk a vásárlást és a telepítést. Erre egy 200 lelkes falunak nincs pénze és nem várható el a részükről. 2024 októberében először elutasították és nem adtak rá engedélyt, mondván, hogy a baleseti statisztikák szerint itt nem indokolt, nem tartozik a balesetveszélyes helyek közé. Elszontyolodva olvastuk” – meséli Bohár Gyula. Nem adták fel, pár hét múlva újra beadták a kérelmet, és tavaly decemberben már a rendőrség is rábólintott.

„Lehet, hogy az első alkalommal félreértették, és azt gondolták, talán nekik kell megvenni és embert adni az üzemeltetéshez. Talán, amikor másodjára egyértelművé vált, hogy mi finanszírozzuk, és az általunk beszerzendő sebességmérő fixen ott marad, nem kell rendőr napi szinten a működtetéséhez, akkor másként döntöttek. Ezt nem tudom pontosan, valami történt.”

2025 tavaszán belekezdtek a kivitelezésbe, alapozás, oszlop, kábelek, előtte természetesen beszerezték ők is szükséges engedélyeket az útkezelőtől és az áramszolgáltatótól. „A nyár végén be lett üzemelve.”

„Döbbenet”

Egyértelmű és nem annyira meglepő választ ad mindkét vezető arra a kérdésre, hogy milyen hatással volt a traffipax a cégeik előtti járműforgalomra. “A berendezés hatása már másnap érezhető volt. A telepítés másnapján már megjelent a Waze-n, felhívva a figyelmet a sebesség csökkentésre, valamint kikanyarodásnál már érezhetően kisebb sebességgel haladtak el az autók a kereszteződésben” – állítja Burján Vilmos, a Valeo karbantartási vezetője.

A Biovéd irányítója ennél is markánsabban fogalmaz. „Döbbenet, a legdurvább vezetők is lassítanak, akiknek eddig nem volt szent még a babakocsi sem, most 50-nel mennek ők is. Most 50-nel megy mindenki. A dolgozóink védelme érdekében szükség volt erre.”

Bohár Gyula egy mókás jelenségről is beszámol, amit a traffipaxot figyelő két kamera felvételein fedeztek fel. „Eleinte sokan megálltak, és benéztek a dobozba, hogy valóban van-e benne kamera. Látjuk a kíváncsiskodókat.”

Az önkormányzatok is vásárolnak

Az elmúlt években jelentek meg és szaporodtak el a trafiboxok országszerte, számuk immár 300 környékén jár (itt a legfrissebb címlista). Ezzel azonban több áll már belőlük az utak mentén, mint amennyi mobil sebességmérőt használni tudna bennük a rendőrség, ráadásul ezekkel a készülékekkel mérnek autókból (állva vagy menet közben) és állványokról is.

Emiatt az önkormányzatok egy része is elkezdett saját tőkéből traffipaxokat vásárolni. Elvárásaik szerint ezek a készülékek a saját településükön lévő kabinetbe helyezve javítják helyben a közlekedésbiztonságot.

A protokoll náluk is azonos: saját forrásból megvásárolják a készülékeket, majd azokat átadják a rendőrségnek. Ezután csatlakozik az adott traffipax az ORFK központi, bírságcsekkeket kiküldő rendszeréhez.