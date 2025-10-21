Vajon mennyi kilométert volt képes legyőzni eddigi kalandos és hosszú élete során az a személyautó vagy kistehergépkocsi, amely a legtöbb kátyús magyar aszfaltutat látott? Olykor mi is bemutatunk egymillió kilométeres futásteljesítményű különlegességeket, de ezek többnyire egyedi esetek. Itt és most arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek a leginkább elnyűhetetlen modellek a hazai használati viszonyok – vagyis Európa egyik legrosszabb úthálózata – mellett.

Erre a legteljesebb adatbázis az évi nagyjából egymillió jármű hirdetését közlő Használtautó.hu, amelytől megkaptuk a 600 ezer és egymillió kilométer közötti futásteljesítménnyel eddig náluk meghirdetett modellek top 10-es listáját.

Átlagos futásteljesítményekkel precízebb sorrendet lehet hirdetni, hiszen egy-egy modell kilométeradata mögött nagyjából 50-200 darab konkrét jármű futásteljesítménye áll. Lejjebb eláruljuk azt is, hogy ilyen irtózatos távolságokat melyik márka/modell mennyi év alatt teljesítette, és azt is, hogy melyiküknek mennyi az átlagára ennyi melóval a csavarjaikban.

Modell Átlagos futásteljesítmény,

kilométer A futásteljesítmény alapját adó

hirdetések száma 1. Opel Vivaro 736 265 121 2. Volkswagen Transporter 693 408 160 3. Mercedes-Benz W-osztály* 683 175 62 4. Mercedes-Benz E-osztály 683 050 192 5. Ford Transit 682 840 154

*Megtévesztő lehet a Használtautó.hu által a táblázatban használt „W-osztály” elnevezés. Ha beírjuk a keresőjükbe, akkor legnagyobbrészt W124-eseket ad ki az oldal, kisebb számban 123-asokat:

Valószínűleg kevesen lepődtek meg azon, hogy az élmezőnyt munkagépek, platósok és kisbuszok alkotják Opel, Volkswagen és Mercedes-Benz büszke dobogóval. Inkább az lehet elgondolkodtató, hogy egy prémium felsőközép-kategóriás személyautó is képes volt erre, majdnem harmadik lett az E-osztály. Ráadásul a Mercedes limuzinjából van fent a legtöbb hirdetés 600 ezer kilométer feletti futásteljesítménnyel.

Mind az öt modell híres a tartósságáról, ugyanakkor az is igaz, egyáltalán nem mondható el ez a jelző mindegyikük összes generációjáról.

A tízes toplista második felét a középkategória egyik örök kedvence nyitja, a Skoda Octavia ősidők óta a cégek és a családok favoritja Magyarországon. Sajnos újonnan szinte csak a cégek vásárolják és lízingelik, az átlagos életszínvonalon létező polgárok csak használtan, korosabban (vagyis olcsóbban) képesek beszerezni.

Két népszerű munkagép következik a sorban, majd két német, szintén közkedvelt személyautó. A Volkswagen Passat és az Audi A6 szedánként és kombiként egyaránt nagy számban fut idehaza. Jellemzően ezek sem fiatalon.

Modell Átlagos futásteljesítmény,

kilométer A futásteljesítmény alapját adó

hirdetések száma 6. Skoda Octavia 677 986 92 7. Mercedes-Benz Vito 674 471 53 8. Toyota HI-ACE 674 007 45 9. Volkswagen Passat 668 604 149 10. Audi A6 659 891 85

Márkák szerint a Mercedes a futásteljesítmény-rekorderek bajnoka, az első tízből három modell tartozik a stuttgarti központú és nagy múltú márkához. Volkswagenből van még kettő, más brandek nem tudtak duplázni sem.

Mennyibe kerül az elpusztíthatatlanság?

Először is egy fontos kérdés, amit mindenki rágjon át alaposan, mielőtt 600-700-800 ezer kilométer körüli futásteljesítménnyel bármit is vásárol. A cikkben szereplő modellek elpusztíthatatlansága a múltjukra vonatkozik, vagy ebből lehet következtetni a jövőjükre is?

Tény, hogy ezek a személyautók és kistehergépkocsik több száz modellnél tartósabbak voltak az eddigi életükben, a márkájuk és a tulajdonosaik is büszkék lehetnek rájuk. Rengeteg modern autó a háromhengeres divat-SUV-októl a ma létező villanyautók többségéig a közelébe nem ér ezeknek a célszerszámoknak. Ugyanakkor erősen bizonytalan, melyikükben mennyi kilométer lehet még ilyen drámai előélettel.

Mindenesetre itt vannak a Használtautó.hu-ról a modellenkénti 50-200 darab apróhirdetés átlagárai csökkenő sorrendben. Itt is melléjük raktuk, hogy a 600 ezer és egymillió kilométer közötti futásteljesítményű konkrét járműveknek mennyi az átlagéletkora, ehhez mérve érdekesebbek az árak. (A Vezess olvasói természetesen pontosan tudják, hogy vásárlásnál a kinézett jármű állapota mennyire fontos, ez a cikk most nem tér ki erre.)

Modell Átlagár, forint Átlagéletkor, év 1. Opel Vivaro 2 667 451 12,1 2. Ford Transit 1 721 200 16,8 3. Mercedes-Benz Vito 1 655 343 18,5 4. Mercedes-Benz E-osztály 1 477 625 18,3 5. Volkswagen Transporter 1 406 275 24,84

Legmagasabb árát legalacsonyabb átlagéletkoruknak köszönhetik a Vivarók, miközben feltűnő, hogy a jellemzően 124-es Mercedeseket magában rejtő W-osztály 1,3 milliós ára a modell világszerte ismert megbecsültségét jelzi a 36,6 éves átlagéletkor mellett.

Modell Átlagár, forint Átlagéletkor, év 6. Mercedes-Benz W-osztály* 1 306 225 36,6 7. Toyota HI-ACE 997 928 24,6 8. Audi A6 858 482 22,9 9. Skoda Octavia 736 902 16,3 10. Volkswagen Passat 707 226 22,6

Hajtásláncok szerint

A cikkben szereplő kilométerbajnokok jellemzően gázolaj elégetésével járták az ország – és korábban sok esetben: Európa – útjait. Ezt igazolja a Használtautó.hu-ra idén eddig feltöltött több százezer apróhirdetés hajtáslánc szerinti átlagos futásteljesítménye.

„A benzines autók átlagos futásteljesítménye 157 523 kilométer, a dízeleké 228 580 kilométer volt. Az elektromos modelleknél ez a szám 65 225 kilométer, a hibrideknél pedig 99 085 kilométer” – írták a Vezessnek.