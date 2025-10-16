130 kilométer/órás sebességgel suhansz imádott autóddal a sztrádán, jobbra a párod ül. Az autó magát vezeti, közben ti kiválóan szórakoztok. Szélesvásznú mozi a szélvédőtök, ketten nézitek ugyanazt a kb. 180×130 centiméteres felületet, de teljesen mást láttok. Te Premiere League meccset nézel, a szerelmed skandináv krimit streamel.

„Otthon sem sok kis képernyőt nézünk, hanem egy nagyot” – mondja Koppa Pál, a Budapesti Műszaki Egyetem Atomfizika Tanszékének vezetője, de ami evidencia a lakásunkban, ma még totálisan más a kocsinkban. Sőt, éppen ellenkező a trend: egyre több képernyő jelenik meg a személyautókban, nem feltétlenül mindenki örömére.

A professzor és fiatal kutatókból álló csapata szerint a cikkindító autós utazás az egyik lehetséges jövő, amely nem is olyan sokára elérhetővé válik. Az általuk fejlesztett – a mai head-up display-eken (HUD) túlnövő – rendszer akár trendfordító is lehet az autóiparban. Minimalizálhatja vagy eltűntetheti az autóink belsejéből a különböző képernyőket, ehelyett a szélvédő elé vetíti az információkat ma még elképzelhetetlen méretben és minőségben. Minden olyan információt, ami szükséges a biztonságos közlekedéshez, önvezetés közben pedig egy sportközvetítést és egy filmet is nézhetünk egyszerre. Sőt, akár az oldalüveget is használhatjuk majd információforrásként.

Elmentünk és megnéztük, hol tart a fejlesztésük.

A katódsugaras tévé már a múlté, nem igaz?

Először is tegyük tisztába, hogy mi köze egy magyar egyetem atomfizika tanszékének bármilyen autóipari fejlesztéshez. Hogy jön ez ide? „Tanszékünket az Egyesült Izzó támogatásával Bay Zoltán alapította 1938-ban, a modern alkalmazott fizika művelésére. Akkor ez az atomfizikát jelentette, ami az anyag szerkezetével és a fénnyel való kölcsönhatással foglalkozott. A tanszék neve és fő profilja nem változott, ma is alkalmazott fizikával foglalkozunk, ami optikát és anyagtudományt jelent. Ez a fejlesztés az optika irány egyik kinövése” – magyarázza Koppa Pál, aki Sulyok Ábel 2018-ban frissen végzett fizikushallgatóval együtt kezdett bele a szerintük korszerűtlen elven működő head-up display-rendszereknél nagyobb perspektívát ígérő saját fejlesztésbe.

Az új alapokra helyezett koncepcióból több tudományos cikk, és két szabadalom is készült, Sulyok pedig doktori disszertációt írt. A két kutató nem elégedett meg a tudományos eredményekkel, ma már az új rendszer piaci hasznosításán dolgoznak. „Még a 2020-as évek elején is ferde szemmel néztek ránk az autóiparban. Ma már komoly autógyártók és nagy iparági beszállítók is hasonló kijelzőket fejlesztenek” – állítja a professzor. Verseny van.

Az alap probléma, hogy még ma is jellemzően kivetítő szerkezetűek a HUD-ok, mint az őskorban voltak a televíziók: a műszerfalban egy kúpos kivetítő egység helyezkedik el, ami fényt vetít a sofőr szemébe. Ez a kijelző korlátozott méretű lehet csak (nagyjából 15-20 cm), amivel nem lehet az egész szélvédőt beborító képet alkotni. Márpedig a műegyetemi csapat ilyen méretben gondolkodik.

„Pont mintha a katódsugárcső helyére lapos képernyőt építenénk be a műszerfal tetejébe” – mondja a professzor, aki a társaival 2023 augusztusára eljutott egy spinoff cég alapításához, amivel elnyertek egy gyorsítósáv pályázatot, 300 millió forintot. Közben a diákok jöttek-mentek, ma már 16 fős csapat dolgozik a fejlesztésen, amire több autógyártó is felfigyelt.

A méretproblémát megoldó új koncepció kérdések sorát vetette fel. Elsőként a szellemképmentesítést oldották meg a szélvédő két határfelületén, majd a külső fényforrások (pl. nap, utcalámpák) fényvisszaverődésének problémáját. Lépésről lépésre haladnak előre a nagyméretű kijelző irányába, amely képes lesz arra, hogy a kiterjesztett valóságot pontosan a járművezető nézőpontjához igazítsa, amit egy szemkövető rendszer beépítése biztosít.

2027-ben már tesztautóban működik

„Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a BMW-vel már beszélgettünk erről. Ott nagyobb csapat dolgozik ezen, és hasonló kérdéseik vannak, mint nekünk. Teljesen hasonló szabadalmakat írnak, mint mi, kvázi versenyben vagyunk” – mondja Koppa Pál.

Közben persze nem csak a bajor prémiummárka, hanem a legtöbb komoly autógyártó, beszállító és pár tucat startup is végez különböző irányú fejlesztéseket. „Annak érdekében, hogy ezt az intenzív fejlesztési ütemet megvalósíthassuk, elengedhetetlen az ipar és a tudományos szféra szoros kooperációja. Erre jó példa az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.-vel folytatott együttműködésünk, amely a visszapillantó tükrök és kameratechnológiák terén szerzett tapasztalatait felhasználva közös fejlesztési stratégiát alakít ki velünk és nagy potenciált lát a kiterjesztett valóság (AR) technológiák kifejlesztésében.”

Hol tartanak a HUD-ok, kijelzők, képernyők? Az első saját tulajdonú autóm head-up display-jel egy harmadik generációs Toyota Prius volt a 2010-es évek elején, a mából visszanézve karcos grafikával és minimális információtartalommal. Ehhez képest is óriási ugrásnak tűnt, hogy 2018-ban már a legkisebb Mercedes képernyőjén is az utastérbe varázsolt élő utcakép felvételét grafikus nyilak egésztették ki, hogy megint rá pár évvel az EQS-ben már ajtótól ajtóig ért a képernyő. Mire leírom ezt a mondatot, a debreceni iX3-as BMW-ben már a szélvédő alatt – szintén teljes autószélességben – kijelzősáv húzódik, a Neue Klasséban térhatású képet adó head-up kijelző is lesz. Közben a Tesla középkonzolra szerelt hatalmas érintőképernyője egyre több más márkánál is megjelent, amit a kínaiak először lemásoltak, majd elforgattak, hogy manapság már a saját fejlesztéseikkel próbálják meg lenyomni Európát. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy sikerrel, az eredeti ötletek többsége még a miénk, de szó szerint meglátjuk, mi lesz ebből a fejlesztési versenyből. Íme, néhány fotó az elmúlt 1,5 évtized képernyőiről és HUD-jairól, természetesen a teljesség igénye nélkül. 15 fotó

A tanszékvezető szerint “onnantól kezdve, hogy az ember felismerte, van egy másik út is, nem csak a kivetítős megoldás, a megoldandó problémák adják magukat. Egyre többen ismerik fel, hogy érdemes ezen dolgozni.”

A jelenlegi cél, hogy a kis egyetemi műhelyben összeépített szimulátorból 2027-re egy valódi, közlekedő személyautóba kerüljön be a fejlesztés. Ezzel a mai tervek szerint majd a ZalaZone aszfaltján, menet közben tudják prezentálni, hogyan néz ki az a kiterjesztett valóság, amit az ő rendszerük az autóban ülők elé, a szélvédőn túl mutat nekik.

„Abban bízunk, hogy a prototípusunk 2027-ben egészen más minőséget fog képviselni, mint a rivális technológiák. Az autóipari szereplők ezen a szinten tudnak komolyan bekapcsolódni a munkába, akár a teljes rendszer akár annak részmegoldásainak piacra vitele számukra egy kiváló üzleti lehetőség lesz.” Milyen üzleti lehetőség? Mi lehet ennek az egésznek a kifutása?

Mivel a fejlesztett technológia a tervek szerint olcsóbb lesz a mostani HUD-oknál, ráadásul jóval nagyobb képet képes majd kivetíteni a mainál sokkal jobb minőségben, azt licenszelheti vagy megveheti egy autóipari beszállító vagy egy autógyártó. Onnantól pedig bekerül az új személyautókba.

Gyakorlatilag erre alakult tudáshasznosító vállalkozásként az aHead Photonics Kft., amely kulcsszerepet vállal a technológia ipari hasznosításában, a prototípus fejlesztésében, valamint a nemzetközi piacra lépés előkészítésében. A cég célja, hogy a BME-vel közösen kifejlesztett innovációt világszinten is versenyképes termékké formálja, és ezzel a magyar kutatás-fejlesztés megkerülhetetlen tényezővé váljon az autóipari kijelző technológiák területén. Nagy szavak, de ez a cél.

Hatalmas piac lehet a haszonjárműveké is A kontinensen futó személygépkocsik mindössze két százaléka rendelkezik HUD alkalmazással, egyes előrejelzések szerint öt éven belül már minden ötödik autóban működik majd ilyen kijelző, miközben a haszongépjárművek piacán is komoly érdeklődés mutatkozik. Mikor az oldalsó üveg lehetséges használatát kérdezem, a tanszékvezető szemléletes példát mond válaszként. A kamionok esetén már az a-oszlop és a visszapillantó tükrök is jelentős holtteret eredményeznek, akkorát, hogy akár egy babakocsit toló felnőttet is kitakarhatnak. A hólapát méretű külső tükrök elhagyása után az oldalsó üveget és az A oszlopot is lehet kijelzőként használni, jelentősen csökkentve a holtteret és a balesetveszélyt.

Irányított képalkotás és kacsintás

Az elénk vetített nagyméretű és jó minőségű képen először a vezetést támogató információk jelennek, jelenhetnek meg a személyautókban, de nem csak az autónk műszerfaláról költöznek majd fel az adatok, ajánlások és utasítások, hanem például az útkezelőtől vagy más autókból is.

„Azt, hogy egy kilométerrel előttem mi van az úton, nem tudhatom a saját autóm érzékelőiből, viszont, ha küld jelet az előttem egy kilométerrel haladó másik jármű, hogy baleset van, vagy egy veszélyes helyzet alakult ki, az én autóm erre fel tud készíteni. Vagy egy, figyelmeztet, vagy kettő, lelassul magától, attól függően, hogy önvezető módban van-e a jármű” – mondja a tanszékvezető.

Ahogy a cikk elején írtuk, nem csak a sofőr előtt lesznek információk, hanem az utasa előtt is. Akár úgy, hogy a bal egyből vezetéstámogató képek, utasítások és adatok láthatók, míg a jobb egyben ülőt szórakoztatja valami film, mese, sport, bármi. Irányított képalkotásnak hívják, amikor ugyanazt a felületet nézve mást látnak majd az utasok, pl. önvezető módban az egyikük focimeccset, a másikuk krimit.

A kézzel megfogható kapcsolók, gombok és tekerentyűk már most sokkal kisebb számban vannak az új autókban, mint korábban, és idővel az érintőképernyők száma is csökkenni fog. „Mi most azon dolgozunk, hogy a jármű vezérlő funkciói a különböző kijelzőkről a szélvédőre kerüljenek, így a telefon vagy a klíma kezelése közben is az úton marad a vezető tekintete. Ez nyilvánvaló biztonsági előnyt jelent, hiszen ma a közlekedési balesetek jelentős része a vezető figyelmének elvonásából ered. A vezérlést a prototípusban a kormányra helyezett gombokkal és tekerőkkel tervezzük megoldani, de nyilvánvalóan az ember-gép kommunikáció is fejlődni foga következő években.”

„Már ma is adhatunk szóban utasítást az autónak, de nincs messze a gesztusokkal vagy akár kacsintással való irányítás sem” – dobja be Koppa Pál, hogy vannak ilyen fejlesztések is, de ez már nem az ő projektjük.