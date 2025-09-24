Egy férfi számára a garázs, ahol a szívének kedves autót, motort tárolja, ahol barkácsolni tud és ahová visszavonulhat, bizonyos fokig szentély is. A garázs egyik legfontosabb eleme a garázsajtó, legyen az felbillenő, eltolható vagy szekcionált garázskapu.

Mestermunka sorozatunk új adásában a Hörmann támogatásával azt járjuk körbe, hogy milyen típusok vannak, menyibe kerülnek beépítéssel, mit tudnak betörésvédelemben, valamint miről ismerszik meg a gagyi.

Mekkora nyílás kell?

Ha garázskaput vennétek, akár új garázs építése miatt, akár a régi cseréjére, először azt kell eldönteni, mekkora nyílású kapura van szükségetek. Ha a garázs az utcaszintnél lejjebb van, akkor az autó méreteinél jóval nagyobb keresztmetszetű kapu szükséges a be- és kihajtáshoz, hívja fel a figyelmet az elsődleges szempontra Decsov Gábor, a Hörmann Hungária Kft. garázskapu-üzletágának vezetője.

Amennyiben többautós a beálló, és egynél több autót tárolunk benne, billenő, redőnyös és szekcionált kaput is választhatunk kétautós szélességgel.

Ha az épületen nincs hely ajtónak, vagy annak kialakítása nagyobb munka lenne, a garázsajtó is megvásárolható személybejárós ajtóval. Az ajtónyílás szélessége akár 110 centiméter is lehet, így motorkerékpárt is mozgathatunk a teljes garázsajtó kitárása nélkül, ami a hőszigetelés szempontjából fontos.

A garázst jellemzően csak temperálja – azaz nem fűti lakhatósági, szintre, szobahőmérsékletre – a fűtés, de így is fontos, hányszor és mennyi ideig van nyitva annak ajtaja. A hőveszteséget az ajtómozgatás gyorsításával mérsékelhetjük, illetve a hőhidak keletkezését gátló hőszigetelő elemek beépítésével csökkenthetjük.

Csak a szekcionált kapu hőszigetelt

Fontos tudni, hogy ha a hőtartás fontos, mert a garázs a ház része, mert a födém benyúlik lakórész alá, ott csak szekcionált kapu jön szóba, mert a redőnykapuk nem láthatók el hőszigeteléssel. A két kaputípus közül a redőnyszerűen feltekeredő árban is hátrányban van a szekcionált kapukkal szemben, de sok esetben csak ez a kiút az épület adottságai miatt.

Ahol kerékpárt, kajakot, létrát, bármi mást tárolunk a mennyezeten, vagy emelőt használunk, ott a felfelé nyíló szekcionált garázskapu nem megoldás. Az alternatíva a redőny- vagy az oldalra nyíló kapu, melyeket a videóban is bemutattunk.

Az oldalra nyíló kapu árban legalább a kétszeresébe kerül a felfelé nyílónak, viszont oda is telepíthető, ahol nincs elég hely a felcsúszva nyíló kapunak. A sínek és a mozgatószerkezet minimális helyigénye körülbelül 12,5 centiméter a födém alatt, ezzel érdemes számolni.

Milliós tétel lehet a beépítéssel együtt

A videóban látható szekcionált kapu beépítéssel együtt 1,2 millió forintba került. Az összköltségnél sok múlik azon is, kell-e elektromos vezetéket kiépíteni a motornak és a kaput működtető nyomógomboknak, vagy ez már adott, illetve hogy szükséges-e kibontani és elszállítani a régi kaput. Ha nincs ilyen feladat, és sikerül sztenderdméretű kapuval megoldani a feladatot, akkor Fényes Csaba, a garázskapuk beépítésével foglalkozó Splendid Design Kft. ügyvezető igazgatója szerint 700-800 ezer forintból megvalósítható egy jó minőségű, tartós garázskapu.

Fontos esztétikai szempont, hogy az olcsóbb kapuk esetében a félméteres standard kapulapokat például 60 centis alsó elem egészíti ki, hogy kijöjjön a magasság. A méretre gyártott kapunál viszont nincsenek különböző magasságú elemek, ami zavarhatja a szemet.

Egy jó minőségű kapu – a használattól függően – évi egy karbantartással akár 15-20 évig jól működhet. A karbantartás részben a szükséges kenések, zsírzások elvégzéséből áll, illetve annak ellenőrzéséből, hogy megfelelően működnek-e a kapu elemei. A bölcsesség szerint a végén az olcsó a drága, ami a garázskapukra is igaz.

A Hörmann-kapuk tartós működését a szerelést megkönnyítő felépítés is segíti. Nincs szükség helyszíni barkácsolásra, nem kell szabni-varrni az elemeket, a méretre készített síntartók ugyanúgy a csomag részei, mint a szükséges vezetékek, sínek.

A jól összerakott csomag meggyorsítja a beépítést. A Vezess Mestermunka forgatásán a délelőtt 9-kor kezdett munkával délutánra végeztek a felvétel helyén a szakemberek, pedig itt elektromos vezetékezést kellett kiépíteni és több pluszfeladat is adódott, melyekre nem mindenütt van szükség.