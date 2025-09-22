Micsoda furcsa kérdés ez.

Vasárnapi futamgyőzelmével megvédte címét Kiss Norbert Le Mans-ban és immár hétszeres bajnokként a gyorsasági kamion Európa-bajnokság történetének legsikeresebb versenyzőjévé vált. A magyar versenyző 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször lett a versenysorozat győztese. Felhívtuk egy rövidke kérdezz-felelek erejéig.

Hagyományos versenyautók után miért ültél át egykor kamionba? Voltak kételyeid, hogy sikeres leszel ebben a speciális szakágban?

Adódott egy lehetőség akkoriban, és természetesen voltak kételyeim. De örültem neki, éltem vele és egyáltalán nem bántam meg.

A kamionjaitok a legbizarabb megjelenésű versenyautók a FIA összes szériája közül. Mi az optimális irányításuknak a titka?

Ezek versenyautók, amelyekkel nagyon precíznek kell lenni, mert bármilyen hiba, megcsúszás esetén sokkal jobban büntetnek, mint a személyautós szériák versenyautói.

9 fotó

Az autósport a zöldülés irányába megy. Innen nézve mi a kamion eb jövője: marad így, jelentősen átalakul, vagy megszűnik?

A kamion Eb is zöldül, teljes mértékben megújuló forrásokból származó üzemanyaggal megyünk. Szerintem van jövője a szériának, de én azért nagyon remélem, hogy megmarad ilyen kicsit régimódinak, mint amilyen most.

Van közúti kamionos jogsid, de képes lennél utcai nyerges vontatóval szűk helyre tolatva parkolásnál legyőzni egy átlagos kamionost?

Egyértelműen a kamionsofőr nyerne.

Húsz év Az 1985-ben született Kiss Norbert autós versenyszimulátorral kezdte a versenyzést, itt elért sikerei következtében figyeltek fel rá 2005-ben, húszévesen. Az Opel Astra kupában kezdett versenyezni, első csonka szezonjában is négy győzelmet aratott, az év végén pedig az Év Újoncának választották. 2006-ban első próbálkozása során megnyerte Magyarország akkori legnívósabb márkakupáját, a Renault Clio kupát, mely sorozatban az év folyamán tíz győzelmet aratott és csak egyetlenegyszer maradt le a dobogóról. Év végén az Év Gyorsasági Autóversenyzőjének választották. 2007-ben az akkor induló Magyar SEAT León kupában versenyzett az IMC Motorsport színeiben, amit meg is nyert Wéber Gábor előtt. 2008-ban is folytatódott a sikerszériája, pedig ekkor már két erős ellenféllel kellett megküzdeni, Wéber mellett Michelisz Norbert is itt állt rajthoz. Az év végén ismét bajnoki címet ünnepelhetett. A következő, 2009-es évben két kategóriában versenyzett, a Suzuki Swift kupában, illetve az E kategóriában formaautók között, Formula Renault-val. A Suzuki kupát sikerült megnyerni 8 győzelemmel a Formula Renault csoportban szintén első lett, az abszolút értékelésben pedig a 2. helyet szerezte meg. 2010-ben a Zengő Motorsport színeiben a spanyol SEAT León szuperkupában versenyzett egy csonka szezont, egy győzelem és két második hely mellett több jó helyezése volt. Az összetettben a 3. helyen állt, Carol és Nogues mögött, de mivel Jerezben súlyosan megsérült az autója, a záró hétvégén nem tudott rajthoz állni, így végül a 6. helyen zárt a végelszámlálásban. A kamion-Európa-bajnokságon való indulásra 2011-ben kapott lehetőséget a magyar OXXO Racing Team-től. Innen indult kamionos karrierje.

Milyen autóval jársz a hétköznapokban és miért azzal?

Az egyik szponzoromtól kapott Audi A4-est használok.

Mi az álomautód, amit a legjobban szeretnél?

(Nagyon sokáig gondolkodik…, hatalmas csend…, még mindig gondolkodik…, még mindig…) Tudnék mondani tízet is.

Sajnos csak egyet mondhatsz, most ez a játék.

BMW M8 Gran Coupe.

Melyik a kedvenc autóverseny-szériád nézőként?

Hmmm…

Nyolc éve beszélgettünk erről, akkor határozottan mondtál valamit, ami nem a Forma-1, de most nem árulom el.

Kamion Eb.

Kinek a versenyautójába ülne be a legszívesebben? Mi a kedvenc étele? Melyik a kedvenc városa? Ki a kedvenc autóversenyzője? Korábbi interjúnkban ezekre is válaszolt Norbi.

Most, hogy történelmi figurája lettél a nemzetközi autósporttörténelemnek, talán minden korábbinál több ajtó nyílna ki előtted, ha kopogtatnál. Van benned szándék szériát váltani?

Reálisnak kell maradni. Természetesen az ember fejében sok minden megfordul, de túl idős vagyok ahhoz, hogy újrakezdjem más szériában a karrierem. Ez nem annyira reális.

Mennyi kamion Eb-címed lesz, amikor majd visszavonulsz? Mennyi lesz még?

(Nevet…) Sok minden változik és változhat. 8-9-10..?

Még?

Dehogy! Összesen.

Végül egy eldöntendő kérdés, csak egy szó lehet a válasz. Macska vagy kamion?

Micsoda furcsa kérdés ez.

Az ország talán leghíresebb macskatartója és állatsegítője vagy. Szóval?

Macska.