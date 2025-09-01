Összesen 75 különféle márka modelljei álltak újonnan forgalomba Magyarországon tavaly, ebből csak a három német prémiummárka (a BMW, a Mercedes és az Audi) termékei 11,66 százalékot tettek ki. A 107 ezer új személyautóból 14 ezret. Borzasztóan sok ez, aránytalan és nagyzoló Európa legszegényebb országában? Vagy máshol is ennyien veszik az átlagnál drágább presztízs-, és luxusautókat?

Mennyire szegény az átlag magyar autós? Két cikket is írtunk erről nemrég: az átlagosan 16 éves autókat használó tulajdonosok közül a magas alkatrészárak miatt egyre többen trükköznek, míg sokan a javítási költségek miatt eldobható autókra térnek át.

A nemzetközi autós statisztikákat gyűjtő JATO segítségével megnézzük, hogyan állnak a magyar számok a nyugat-, és – ez különösen érdekes lesz – a szomszédos kelet-európai államok statisztikáihoz képest. Kicsit csavarunk a márkalistán: egyet kiveszünk a német prémiumtrióból, két luxusmárkát viszont berakunk az összevetésbe, természetesen mindjárt eláruljuk, hogy miért.

BMW

Két éve a bajor márka széles kínálata uralja a magyar újautó-piac prémium részét, a szent hármasból ők adják el a legtöbbet nálunk. Összesen 5786 darab új személyautót állítottak forgalomba tavaly, amivel övék a teljes torta 4,76 százalékos szelete.

Nézzük meg, hogy Európa (és nem csak az EU) melyik három országában a legmagasabb az új BMW-k vásárlása, 2024-es, teljes éves adatokat használunk:

1. Luxemburg 11,5 százalékkal (5372 darab új BMW tavaly)

2. Belgium 11,25 százalékkal (50 428 darab, nem elírás: ötvenezer)

3. Svájc 9,11 százalékkal (21 803 darab)

Nézzük meg, hol a legalacsonyabb:

1. Észtország 2,33 százalékkal (555 darab)

2. Szlovákia 2,5 százalékkal (2210 darab)

3. Törökország 2,63 százalékkal (25 744 darab)

10 fotó

Természetesen nem darabszámokat hasonlítunk össze, habár elgondolkodtató, hogy például a velünk nagyjából azonos méretű cseh vagy portugál piacon kétszer annyi új személyautó fogy összességében, mint nálunk, de most úgy gondoltuk: százalékos arány szerint állítjuk fel a dobogókat.

Nézzük meg, hogy az egykori Vasfüggöny innenső oldalán rekedt szomszédainkat és minket egy csoportba rakva mi a sorrend (a háború miatt Ukrajna hiányzik) az új BMW-k vásárlásánal.

1. Szerbia 5,16 százalékkal (1465 darab)

2. Magyarország 4,76 százalékkal (5786 darab)

3. Románia 3,24 százalékkal (4895 darab)

4. Horvátország 3,03 százalékkal (1926 darab)

5. Szlovénia 2,8 százalékkal (1484 darab)

6. Szlovákia 2,6 százalékkal (2210 darab)

Végül eláruljuk, hogy melyik európai országban fogy százalékosan közel annyi új BMW, mint nálunk: sosem találnátok ki, Svédországban. Ott 4,68 százalék, nálunk picit több, 4,76. Nemrég ebben a gazdag országban jártunk, egy bár előtt az volt kiírva, hogy topless lányok ingyen sört osztanak, megnéztük.

MERCEDES

A mögöttünk lévő évtized kétharmadában a Mercedes vezette a hazai prémiumtrió eladásait, majd a BMW első magyar vezére megígérte a Vezessnek, hogy lenyomják őket, aztán így is lett. Tavaly második volt a stuttgarti márka 4,28 százalékos piaci részesedéssel, ami 5211 új személyautó forgalomba helyezését jelentette.

Az Audit azért hagyjuk ki cikkünkből, mert – ki tudja, miért – eljelentéktelenedtek idehaza az elmúlt évtizedben.

Vajon Európa melyik három országában a legmagasabb az Mercedesek vásárlásának aránya a saját újautó-piacon belül?

1. Németország 9,19 százalékkal (hatalmas mennyiség, 259 011 darab)

2. Svájc 8,47 százalékkal (20 284 darab)

3. Luxemburg 8,3 százalékkal (3877 darab)

Nézzük meg, hol a legalacsonyabb:

1. Lettország 2,04 százalékkal (szerény 332 darab)

2. Horvátország 2,11 százalékkal (1337 darab)

3. Szlovénia 2,17 százalékkal (1150 darab)

Természetesen most megmutatjuk, hogy a szomszédainkat és minket egy csoportba rakva arányait nézve hol veszik a legtöbb új Mercedest.

1. Magyarország 4,28 százalékkal (5211 darab)

2. Románia 3,59 százalékkal (5430 darab)

3. Szlovákia 3,55 százalékkal (3133 darab)

4. Szerbia 3,19 százalékkal (908 darab)

5. Szlovénia 2,17 százalékkal (1150 darab)

6. Horvátország 2,11 százalékkal (1337 darab)

Ebből a mezőnyből egyértelműen kilógunk, érdekes, hogy a tőlünk nyugatisabb, magasabb életszínvonalon élő szlovének és horvátok arányaiban feleannyi új Mercedest vesznek, mint mi. Végül leírjuk, hogy melyik európai országban fogy százalékosan annyi új Mercedes, mint nálunk: Spanyolország áll hozzánk a legközelebb a maga 4,45 százalékával (46 313 darab).

PORSCHE

Sokszor hallottuk személyesen a márka Szerémi úti óriásszalonjában, hogy több új Porschét is forgalomba tudnának ők helyezni idehaza, csak hát ennyit ad a gyár. De azért lobbiznak persze importőrként, és ha megnézzük az elmúlt két évtizedet, nagyon magasra emelkedtek a számaik. Az 50-100 millió forint közötti kategória nyilván sokkal kisebb, de 361 új Porschéval azért hazagurultak a honfitársaink tavaly, ami az újautó-piac 0,3 százaléka volt.

Vajon Európa melyik három országában a legmagasabb a Porschék vásárlásának aránya a saját újautó-piacon belül?

1. Luxemburg 2,65 százalékkal (1237 darab)

2. Ciprus 2,24 százalékkal (292 darab)

3. Svájc 2,11 százalékkal (5041 darab)

A legalacsonyabb adatok ezeket az országokat jellemzik:

1. Törökország 0,12 százalékkal (ez így is 1179 darab)

2. Görögország 0,2 százalékkal (275 darab)

3. Csehország 0,27 százalékkal (633 darab)

16 fotó

Biztosan mindenki kíváncsi arra, hogy a szomszédainkat és minket egy halmazba rakva (Ausztriát itt is kivéve a kalapból) arányait nézve hol veszik a legtöbb új Porschét.

1. Horvátország 0,66 százalékkal (420 darab)

2. Szerbia 0,53 százalékkal (152 darab)

3. Szlovénia 0,48 százalékkal (252 darab)

4. Románia 0,4 százalékkal (606 darab)

5. Szlovákia 0,34 százalékkal (304 darab)

6. Magyarország 0,3 százalékkal (361 darab)

Erre aztán nem lehet azt mondani, hogy Porsche nagyhatalom lennénk, árnyalja ugyanakkor a képet, hogy nálunk gyógyíthatatlan gazdagember-betegség a szlovák/német/cseh rendszám. A 361 darab magyar rendszámos magyarországi Porsche-értékesítést jelent. Ennél jóval magasabb a valóság, lehet akár 400, 450, nem publikus.

Arányokat nézve hozzánk legközelebb Csehország áll 0,27 százalékkal (a miénktől alacsonyabb arány ott 633 darabot jelent), és egészen más egy főre jutó GDP-t.

19 fotó

FERRARI

„Akinek kevés pénze van, Porschét vesz, akinek sok, az Ferrarit” – mondta a kamerába az egyik nagyzoló (természetesen Ferrari-tulajdonos) magyar celeb. Másokat meg irritálnak az ilyen kijelentések, miközben a főváros egyes részein egyre gyakrabban pózolnak a 100-200 millió forint közötti olasz sportkocsik. Nem csal a látszat: évről évre látványosan növekszik a forgalomba helyezésük, 40 darab új Ferrarira került magyar rendszám tavaly, ami 0,03 százalék. Valószínűleg ennél jóval többre külföldi azonosító a magyar vásárló ellenére, egyértelműen német rendszámosakat látni Budapest belvárosában, nem ritkán magyar feliratos rendszámtartóval.

Kezdjük most is Európa legmagasabb arányú Ferrari-vásárlóival:

1. Németország 0,06 százalékkal (1827 darab)

2. Észtország 0,06 százalékkal (ami ott 14 darab)

3. Nagy-Britannia 0,05 százalékkal (940 darab)

Ezekben az országokban állnak forgalomba a legkisebb arányban, sőt, itt már nem is arányokat nézünk, hanem számokat:

1-2. Szerbiában és Lettországban egyetlen egy új Ferrari sem állt forgalomba tavaly

3. Szlovákiában egy darab

Ferrari-nagyhatlom vagyunk a régióban? A szomszédainkat és minket egy csokorba szedve ez a sorrend:

1. Románia 0,04 százalékkal (65 darab)

2. Magyarország 0,03 százalékkal (40 darab)

3.Innentől már nincs értelme százalékoknak, Horvátország 5 darab

4. Szlovénia 4 darab

5. Szlovákia 1 darab. Az is simán lehet magyar vevő.

6. Szerbia nulla.

Az új Ferrarik százalékos arányát nézve hozzánk legközelebb Belgium és Finnország áll, két kiemelkedően gazdag ország. Ha ismernénk a német rendszámos magyar Ferrarikat, előznénk őket.