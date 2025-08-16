Óriási összegeket, és egyre többet fizetnek a gyűjtők, rajongók a Lexus LFA darabjaiért. A 2010 és 2012 között, mindössze 500 darabban gyártott különlegességet sokan a világ legszebb hangú sportautójának tartanak. A Yamahával közösen alkotott 4,8 literes V10 motor úgy szól akár egy versenyautó.

Gyártásnak lezárása óta várja a szakma és a rajongók, hogy vajon kap-e és milyen utódot a modell, hiszen bár a V8-as motorral szerelt LC is fantasztikus, de más ligában játszik. Egy ideje a Lexus maga is elkezdte csepegtetni, az információkat, arra utalva, hogy dolgoznak egy új szupersportautó elkészítésén.

2023-ban mutatták az Electrified Sport tanulmányautót, majd idén a Goodwood-i sebességfesztiválon egy álcázott prototípus, illetve annak GT3-as versenyautóváltozata is tiszteletét tette.

Így érkeztünk el a mai naphoz, amikor is mindössze három mondatos közlemény mellett a Lexus bemutatta a Sport Conceptet a Monterey Car Week-en.

„A progresszív stílusú, jövőbe tekintő, mégis hiteles sportautó jelzi a Lexus design jövőjét. Ez az inspiráló koncepcióautó széles, alacsony profilú, két ajtós karosszériával rendelkezik, amely dinamikus és érzelmeket keltő elemeket ötvöz egy új generációs sportautó víziójában.”

Ahogy az LFA ez a tanulmányautó is izgalmas jegyeket hordoz, miközben egyértelműen egy szupersportautó. Az első és hátsó lámpák, a karosszéria visszafogott, látványos hajlításai és nyílásai egyértelműen dinamikát sugároznak. Az orrsoipler, a küszöbök, a hatalmas diffúzor, az aktív hátsó szárny jelzik, ez az autó versenypályán is elemében lesz.

Nappali menetfénye követi a Lexus modelleken megismert pipa jelet, míg hátul a formát keretező csík uralja a látványt. Kíváncsian várjuk ennek működését, hiszen a fotók között van olyan, amelyiken fehér, van amelyiken vörös fénnyel világít, amelyhez a kis cápauszony antenna jelzése is csatlakozik.

Érdekes, hogy az egész autó aerodinamikai koncepciója olyan hatást kelt, mintha hagyományos hajtásláncú autóról lenne szó, pedig ebben nem lehetünk biztosak. Kipufogója ugyanis nincs a tanulmánynak, hátul csak a Lexus LFA háromszögben kivezetett kipufogójára utaló LED-et látunk, (amely egyébként szintén fehér és vörös színben is világíthat). Könnyedén elképzelhető teljesen elektromos hajtás is, akár a régóta ígért szilárdtest akkumulátort bevezetve a piacra. Ebben a konfigurációban mi nagyjából 1000 lóerős teljesítményt és négykerék-hajtás képzelünk el, de sokkal inkább a V10-ről álmodunk.

Bár az autó akár ebben a formájában is piacképes lehetne közel sem biztos, hogy mostanában megjelenik a márkakereskedésekben. Pletykák szerint még éveket kell várni, hogy az utcai variáns legördüljön a gyártósorról.

