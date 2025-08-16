Nagyobb az esély, de azért nem lehet biztosra menni, hogy minden sportautó értéke növekedni fog egy idő után. No persze egy limitált szériában gyártott 560 lóerős kétüléses modellben kisebb a kockázat. Már tudjuk, hogy egy Lexus LFA-nál nem is volt ilyen veszély.
Nemrég tizenhárom évesen az újkori ára több mint kétszeresét fizették egy LFA-ért. A Toyota prémium márkájának különlegességéből mindössze ötszáz darabot gyártottak, de a most eladott, „legfehérebb fehér” színre fényezett változata még ritkább, mert csupán 27 példányban készült.
Mint a Smarter Media bemutatja a közel tíz évig fejlesztett 2010-től gyártott Lexus LFA bemutatásakor 375 ezer dolláros árával hatszor annyiba került, mint a Nissan GT-R, és kétszer annyiba, mint a Ferrari 458 Italia. Azóta azonban a mindössze két évig gyártott modell ára egyre feljebb kúszott.
A szénszálas karosszéria szerelt modell igazi különlegességét a Forma-1-es génekkel rendelkezett V10-es motor adja. A 4,8 literes 1LR-GUE kódnevű erőforrást a Yamahával közösen fejlesztették. A tízhengeres szívómotor titán szelepekkel, hajtórudakkal, kovácsolt dugattyúkkal, szárazkarteres kenéssel, titán kipufogódobbal rendelkezik. Sokan a legszebb hangú motornak tartja.
Maximális teljesítménye 560 lóerő, a nyomatéka 480 Nm, ami könnyedén mozgatja az 1480 kilós autót. 3,6 másodperc alatt képes 100 km/órára gyorsulni álló helyzetből, végsebessége pedig 326 km/óra.
Nemrég felbukkant egy különleges, eladó LFA az amerikai bringatrailer.com weboldalon, a meghirdetett példány a leírás szerint mindössze 4402 mérföldet (7083 kilométert) futott, és állítólag az első darabja a valaha készült 27 autónak, amelyek az eredetileg a Nürburgring Csomaghoz kikevert „legfehérebb fehér” fényezésben pompázik anélkül, hogy magát a gyári teljesítménynövelő csomagot megkapta volna.
Olyan tételek tartoznak bele a kocsi felszereltségébe, mint karbon-kerámia féktárcsák Brembo féknyergekkel, a 20 colos BBS könnyűfém keréktárcsák.
Az eladó az autóhoz egy azonos színű modellautót, egy gyári kiegészítőként vásárolt akkumulátortöltőt, egy karbon bőröndszettet és egy utazótáskát is ad.
Ám ez nem tántorította el az autó új tulajdonosát, hogy a Bringatrailer online árverésén augusztus 13-án 810 ezer dollárért, azaz 273 millió forintért megvegye az autót.
Ezzel még jó üzleteltet is csinálhatott, hiszen a top10-be sem kerül az LFA-kat illetően, 2023-ban egy 143 mérföldet futott, sárga színű példányért valaki 1,875 millió dollárt (632 millió forintot) fizetett Amerikában.
