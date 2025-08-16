Nagyobb az esély, de azért nem lehet biztosra menni, hogy minden sportautó értéke növekedni fog egy idő után. No persze egy limitált szériában gyártott 560 lóerős kétüléses modellben kisebb a kockázat. Már tudjuk, hogy egy Lexus LFA-nál nem is volt ilyen veszély.

Nemrég tizenhárom évesen az újkori ára több mint kétszeresét fizették egy LFA-ért. A Toyota prémium márkájának különlegességéből mindössze ötszáz darabot gyártottak, de a most eladott, „legfehérebb fehér” színre fényezett változata még ritkább, mert csupán 27 példányban készült.

Mint a Smarter Media bemutatja a közel tíz évig fejlesztett 2010-től gyártott Lexus LFA bemutatásakor 375 ezer dolláros árával hatszor annyiba került, mint a Nissan GT-R, és kétszer annyiba, mint a Ferrari 458 Italia. Azóta azonban a mindössze két évig gyártott modell ára egyre feljebb kúszott.

12 fotó

A szénszálas karosszéria szerelt modell igazi különlegességét a Forma-1-es génekkel rendelkezett V10-es motor adja. A 4,8 literes 1LR-GUE kódnevű erőforrást a Yamahával közösen fejlesztették. A tízhengeres szívómotor titán szelepekkel, hajtórudakkal, kovácsolt dugattyúkkal, szárazkarteres kenéssel, titán kipufogódobbal rendelkezik. Sokan a legszebb hangú motornak tartja.

Maximális teljesítménye 560 lóerő, a nyomatéka 480 Nm, ami könnyedén mozgatja az 1480 kilós autót. 3,6 másodperc alatt képes 100 km/órára gyorsulni álló helyzetből, végsebessége pedig 326 km/óra.

Nemrég felbukkant egy különleges, eladó LFA az amerikai bringatrailer.com weboldalon, a meghirdetett példány a leírás szerint mindössze 4402 mérföldet (7083 kilométert) futott, és állítólag az első darabja a valaha készült 27 autónak, amelyek az eredetileg a Nürburgring Csomaghoz kikevert „legfehérebb fehér” fényezésben pompázik anélkül, hogy magát a gyári teljesítménynövelő csomagot megkapta volna.

Az ülések fekete bőrrel vannak bevonva, piros díszítéssel, a műszerfalon és az ajtópaneleken pedig a hozzá illő kárpitozás és karbonszálas díszítés található. Egy eredeti plakett bizonyítja, hogy az 500 LFA-ból ez a 205. legyártott darab. A 2012-es évjáratú LFA-t az mostani eladója újonnan vásárolta Washingtonban, a Bellevue Lexus márkakereskedéstől.

Olyan tételek tartoznak bele a kocsi felszereltségébe, mint karbon-kerámia féktárcsák Brembo féknyergekkel, a 20 colos BBS könnyűfém keréktárcsák.

Az eladó az autóhoz egy azonos színű modellautót, egy gyári kiegészítőként vásárolt akkumulátortöltőt, egy karbon bőröndszettet és egy utazótáskát is ad.

A karosszéria külső elemei közül egyedül a bal hátsó lámpát cserélték az eladás előtt, illetve az utasoldali ablakemelő motort és szabályozót cserélték, szintén 2025-ben. Ezen kívül az egyetlen hiba, hogy a vezetőülés oldalán kisebb kopás észlelhető.

Ám ez nem tántorította el az autó új tulajdonosát, hogy a Bringatrailer online árverésén augusztus 13-án 810 ezer dollárért, azaz 273 millió forintért megvegye az autót.

Ezzel még jó üzleteltet is csinálhatott, hiszen a top10-be sem kerül az LFA-kat illetően, 2023-ban egy 143 mérföldet futott, sárga színű példányért valaki 1,875 millió dollárt (632 millió forintot) fizetett Amerikában.

Milyen vezetni a Lexus LFA-t? A Vezess korábbi anyagából kiderül: