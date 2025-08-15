Villanyautók teljes élettartamára vonatkozó költségét vizsgálva előnyként szokott megjelenni, hogy hagyományos szervizköltsége kisebb lehet, mint belsőégésű társai esetében, a kevesebb alkatrész miatt. Hiszen pl időszakos olajcsere nem szükséges és a fékbetétek sem olyan mértékben kompnak. Másrészről egyes márkák a garancia megtartásához éves szervizlátogatást azért előírhatnak és a nagyobb átlagos nyomaték miatt a gumikopás is nagyobb lehet.

Amiben azonban hasonlóan működik minden autó, hogy összetörhetnek, amely kapcsán javításra szorulhatnak, amelyet a Német Biztosítók Szövetsége (GDV) vizsgált egy kutatásban. 2021-2023 közötti adatokat elemeztek.

A GDV 37 modellpárt hasonlított össze – részben eltérő, részben hasonló villany– és belsőégésű modelleket (például Golf VII és e-Golf, Tesla Model 3 és BMW 330i)

Ennek nyomán megállapították, hogy az elektromos járművek javítása egyre olcsóbbá válik, de még mindig drágább, mint a belsőégésű motorral felszerelt járműveké. Összességében Németországban az elektromos járművek átlagos kárigénye 15-20%-kal magasabb. A csökkenés pedig annak köszönhető, hogy egyre több műhely szerez tapasztalatot az elektromos járművekkel.

A vizsgálat megállapította, hogy a villanyautók 5–10 %-kal kevesebb káreseményt okoztak, mint a hasonló belsőégésű modellek. Emellett a casco oldalon a kárgyakoriság akár 20 %-kal alacsonyabb volt az elektromos modelleknél. Ugyanakkor az EV-k javítási költségei átlagosan 30–35 %-kal magasabbak voltak, mint a hasonló belsőégésű modelleknél.

Négy fő költségnövelő tényezőt azonosítottak a villanyautók javítása esetében:

A drága akkumulátorokat. Mivel az autó sérülés esetén gyakran az egész akkumulátort kell cserélni, nem elég csak modulokat, emiatt a javítás nagyon költséges lehet

Másrészt a károsodott villanyautókat gyakran „vízfürdőbe” helyezik, vagy túl hosszú karanténban tartják, ami költséget és totálkáros osztályba sorolást is okozhat.

Emellett az ismerethiány és alkatrész-problémák miatt hosszabb ideig tart a javítás, ami magasabb munkadíjjal, költséges cserekocsival is járhat.

Ráadásul a villanyautó szervizek speciális szakértelmet igényelnek, emiatt általában magasabb díjat számolnak fel.

„Minél több elektromos autó van az utakon, annál kevésbé különböznek a kárigényeik a hasonló belsőégésű motorral felszerelt autókéitól” – mondta A GDV helyettes főigazgatója. Anja Käfer-Rohrbach továbbá kifejtette: „A szélesebb modellválaszték nagyobb ügyfélkört ér el, és a műhelyek, a vontatócégek, a tűzoltóságok és a kárszakértők is több tapasztalatot szereztek a sérült elektromos autók javításában.”

Ezek a fejlemények hozzájárulnak a javítási költségek csökkenéséhez, mivel az elektromos járművek egyre inkább „új normává” válnak.

