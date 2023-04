Olcsóbb a villanyautók szervize, vagy ez csak mese? Nézzük!

Évtizedeken keresztül fejlődtek a belsőégésű motorral szerelt autók. A technika egyre összetettebb, részletesebb, bonyolultabb lett, az alkatrészek száma pedig csak nőtt, a mechanikai beavatkozások mellett pedig szinte fontosabbá vált a számítógépes diagnosztika. Az alapok viszont ugyanazok, a kötelező szervizekben megvannak még a klasszikus tételek, amik viszont egy villanyautónál teljesen hiányoznak.

Majdhogynem az összes gyártó márkaszervizeiben megjelentek már a teljesen elektromos autók, van ahol már több mint 10 éve, van, akinél csak idén, de lassan mindenhol ez lesz a jellemző. Az elektromos autók szervizelése pedig egészen más, mint egy belsőégésű motoros autónál. Szorítkozzunk most csak a kötelező szervizre, ezzel lehet és kell is számolnia mindenkinek, minden további javítás, alkatrész csere, szerviz nem számítható ki előre.

Mivel a különbség nem kicsi, ennek nem csak az elvégzett munkában kell meglátszania, hanem az ügyfél bankszámláján is. Röviden; egy villanyautó szervizigénye töredéke egy belsőégésű motoros autóénak. A rendszer itt sem egyszerű, csak más, de az alkatrészek száma mindenképpen kevesebb. De milyen szervizre is van szüksége egy villanyautónak a kötelező körökön, és ez mennyibe is kerül pontosan a tulajdonosnak? Jobban jár-e, mintha hagyományos autót kéne fenntartania, vagy a márkaszervizek tesznek azért, hogy a költségek minimum azonosak legyenek? Ennek jártunk most utána.

Miből áll egy hagyományos autó kötelező szervize?

Akár 1-2 éves, akár jóval idősebb autóról legyen szó, a kötelező éves szerviz mindnél ugyanazt kell, hogy tartalmazza. A kötelező persze az új, garanciális autókra értendő, azért kötelező évente vinni, hogy fenn tudják tartani a garancia feltételeit. Annak lejárta után már nem kötelezi semmi a tulajdonost rá, de a szervizintervallum betartása erősen ajánlott az állagmegtartás és a biztos üzembentartás érdekében.

Egy ilyen éves randevún az autó szinte összes rendszerét átnézik. Ez az átvizsgálás a legfontosabb része. Lefuttatják rajta a számítógépes hibakeresést, ellenőrzik a fékrendszert, fékbetéteket és féktárcsákat, a futómű elemeit, a lengéscsillapítók állapotát, a váltó működését, az akkumulátor állapotát és persze a motor állapotát. A motoron belül a gyergyák, ékszíjak és ékszíjtárcsák, vezérműszíj, -lánc állapotát, a motorolajszintet, hűtőfolyadékszintet, fék- és kormányműolaj szintet ellenőriznek és szivárgásokat keresnek.

Az ilyenkor feltárt hibákat rögzítik, a halaszthatatlant javítják a tulaj beleegyezése után, majd kap egy olajcserét a motor olajszűrő és levegő szűrő, pollenszűrő cserével együtt. Modellenként eltérhetnek a kötelező szervizek elemei és minél bonyolultabb, modernebb, több extrával felszerelt az autó, annál tovább tart.

Mit kell szervizelni egy elektromos autón?

Jóval kevesebb komponensből áll egy elektromos autó, ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne szervizigényes. Vannak azonban lényeges különbségek, és a lista is jóval rövidebb egy belsőégésű motoros autóéhoz képest. Az első és legfontosabb, hogy elektromos autót kétévente kell csak kötelező szervizre vinni, nem pedig évente.

Mint egy hagyományos autónál, a villanyautóknál is átfogó átvizsgálással kezdődik a szerviz. Ugyanazokat a fő egységeket ugyanúgy ellenőrzik, mivel a futómű, fékrendszer, utastér és csomagtér elemei ugyanazok. Utóbbi esetében a töltőkábelek állapota jön hozzá az átvizsgáláshoz, a motortérben azonban nincs sok dolga a szervizeseknek.

Folyadékok persze egy villanyautóban is vannak, leginkább a fékrendszer és ablakmosó terén, a többi pedig modelltől függ. Viszont a motorban, motorokban, akkumulátorban fizikailag nincsenek ellenőrizhető alkatrészek, ezek állapotát szoftveres diagnosztikával ellenőrzik.

Ha nem találnak semmilyen hibát, vagy elfáradt alkatrészt, pollenszűrőt cserélnek, egy-két gyártónál pedig a fékfolyadék cseréjét is tartalmazza a kötelező szerviz. Felmerülhet a kérdés, hogy minek? Hiszen a villanyautók alapvetően a motorral/motorokkal oldják meg a lassítás nagy részét, ezért sem kopnak igazán a fékbetétek és féktárcsák, a folyadék viszont öregszik, így időszakosan nem árt cserélni.

Kevesebb meló, olcsóbb szerviz?

Hogy körbejárhassuk, jobban jár-e az, aki elektromos autót vesz és spórol-e eleget a szervizeken, megkérdeztem a hazai márkaképviseleteket, mennyi is az annyi. Egészen változatos válaszokat kaptam ezzel kapcsolatban, mert messze nem annyira egyszerűek a szervizek árai. Szabadpiacos árazású a márkaszervizek rezsióradíja, vagyis minden márkaszerviz maga dönti el, hogy mennyit kér egy óra munkáért. Éppen ezért nem mindegyik, pontosabban csak kevés importőrtől kaptam hivatalos választ a kérdésre: Mennyi?

Mivel most annak járunk utána, hogy tesz-e különbséget márkaszerviz hagyományos és villanyautó között, most olyan márkák árait fogom említeni, ahol van elektromos autó, a legtöbb márka kínálatában már szerepel ilyen. A márkaszervizek díjai eltérőek, így ahonnan kaptam hivatalos választ, ott tól-ig összeggel tudok példát mutatni.

Az a jelenlegi információkból már biztosan látszik, hogy a Hyundainál szervizelik az autókat a legolcsóbban, nettó 15 000 forintról indul az óradíj és nagyjából 25 000 forint a maximum. Van azonban 25-30% felár az elektromos modellekre, ezek óradíja 21 000-34 000 forint között mozog. Mivel az elektromos autók szervizelését csak olyan szerelő végezheti, aki erre külön képesítést szerzett, így érthető is a felár valamilyen szinten.

Hasonló a helyzet a Mazdánál is, 18 000-24 000 forint között mozog a hagyományos autók és 22 000-28 000 forint között az elektromos autók szervizóradíja. Kiák esetében szintén van különbség 17 000-22 000 forint között mozog a hagyományos autóké és plusz 25-30% feláras az elektromos modellekre.

Másként kell számolnunk a Peugeot, a Citroen és a DS esetében, mivel ezektől a márkáktól hivatalos választ nem kaphattam, az egyik budapesti kereskedésnél, az Emil-Frey M5 Centernél érdeklődtem. Külön elektromos autóra nincsen árazásuk, ugyanakkor más rezsióradíja van az általános szervizeknek, az elektronikai szereléseknek és a számítógépes diagnosztikának is. Hogy pontosan mennyibe kerülne egy elektromos autó kötelező szervize, az ezekből a munkákból adódik össze. Vagyis lehetséges, hogy a 17 700 forintos „alap” szervizt csak fél órában számolják fel, de mivel egy villanyautónál több a diagnosztika, így annak 18 500 forintos árából fognak felszámolni egy teljeset.

Nem mindenhol van különbség. A Honda budaörsi kereskedésében például nincs különbség hagyományos, hibrid vagy elektromos autók szervizköltségeiben, a nettó 18 500 forintos rezsióradíjjal számolnak minden esetben. Szintén más választ kaptunk a Fordtól, ahol a sima modelleket 27 000 forintért javítják óránként, az elektromos modellek díját viszont beleépítik az autó árába, amíg garanciális, a kötelező szerviz ingyenes.

Prémium márkáknál van a legnagyobb különbség?

Itt is elég nagy szórásra kell számítanunk már csak azért is, mert nem mindenkitől érkezett hivatalos válasz. A Porsche Hungária egyetlen márkájához sem tudunk csatolni általános információt, így például a Skoda, a Volkswagen és az Audi árai a Schiller Autó Család szabadon elérhető táblázataiból kerültek bele a cikkben szereplőbe. Jellemző a prémium gyártóknál, hogy a különböző kategóriáknak más-más árakat szabnak, így az Audik szervizelésében is három kategóriát látunk nettó 27 340-43 790 forint között, utóbbiba kerülnek az elektromos modellek.

BMW-nél nettó 32 000 forintért foglalkoznak az autóért, ha a nagyfeszültségű rendszerhez kell hozzányúlni, az plusz 20%. Volvo esetében 27 000-30 000 forint a különbség és itt is felára van az elektromos modelleknek. Lexusok esetében még újdonság az elektromos autó, de van pár UX 300h forgalomban és érkezik az RZ, melynek testvérmodellje a Toyotánál a bZ4X, de egyelőre egyik márka sem ad meg külön árat az elektromos autók szervizére. Van azonban különbség közöttük, Lexusszal 31 450 forintért foglalkoznak óránként, Toyotával viszont 24 000 forintért (szintén Schiller árak), a Reálszisztéma budaörsi telephelye szerint viszont a két márka elektromos modelljének alkatrészei és szervizigénye azonos.

Mercedes-Benz miatt a Budapesten lévő Kárpát utcai Pappast kerestem fel, ahol szintén sávos a szervizdíj, modell függő, 17 240-41 460 forintig terjed a hagyományos autók óradíja és 30 000-41 400-ig az elektromosaké.

Az elérhető és az importőröktől kapott szerviz rezsióradíjak:

Márka Hagyományos autó (Ft, nettó) Villanyautó (Ft, nettó) Audi 27 340 – 43 790 (Schiller) Alfa Romeo 30 000 (Pappas) BMW 32 000 32 000+20% Citroen 17700-19800 (Emil-Frey) – Dacia 20 550 29 900 (Schiller) DS Ford kb. 27 000 új autók árába épített Fiat 21 800 29 900 (Schiller) Honda 18500 18500 (Budaörs) Hyundai 15000-25000 18750-31250 Kia 17000-22000 21000-31000 Lexus 31450 31450 (Schiller) Mazda 18000-24000 22000-28000 Mercedes-Benz 17200-41500 30000-41400 (Pappas) Opel 21800 (Schiller) 29900 (Schiller) Peugeot 17700-19800 – Renault 20 550 29 900 Skoda 22050-23150 31180 (Schiller) Toyota 23 990 (Schiller) Volkswagen 22050-23150 31180 (Schiller) Volvo 27000-30000 30000-35000

Olcsóbb az elektromos autó fenntartása

Habár az árak teljesen eltérőek, az elektromos autók szervizigényére nagyjából összecsengő válasz érkezett. Két évente kell csak vinni, az átnézés és ellenőrzés mellett pedig fékfolyadékot és pollenszűrőt cserélnek. Hogy mennyi időt foglalkoznak az autóval? Ezt a legnehezebb megmondani. Volt lehetőségem belekukkantani pár ügyfeles számlába különböző márkáktól és 2-2,5 óra körüli munkadíjakat láttam felszámolva.

Hogy könnyebb legyen elképzelni, ez egy népszerű BMW i3 esetében felhasznált anyagokkal (fékolaj, szűrő, segédanyagok…) 120-130 ezer forintra jön ki nettóban, vagyis úgy 170-180 000 forint magánügyfélként. Mindez kétévente értendő, vagyis az éves szervizköltsége egy ilyen autónak 70-80 000 forint, miközben egy hagyományos benzines modellhez ez nagyjából a motorolaj költsége önmagában. Vagyis, ha szorítkozunk a számítható kiadásokra, egy villanyautó fenntartása töredéke egy hasonló benzinesének.