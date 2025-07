Július 8-án, az M1-esen történt tragikus balesetnél használták is ezt az eszközt, takarva ezzel a baleset helyszínét a kíváncsiskodók elől. Az országhatár felé vezető oldalon minden korlátozás nélkül haladhatott volna a forgalom, de a bámészkodók miatt bedugult a pálya. Ezzel a szerkezettel ennek vetnének véget.

Az MKIF Zrt. korábban több alkalommal is felhívta már a figyelmet a baleseti helyzetben rejlő veszélyekre, de sokaknál még mindig egy-egy baleset fotózása, videózása nyer a biztonságos közlekedéssel szemben.

Ez több szempontból is problémás: egyrészt az indokolatlan lassítások miatt úgynevezett fantomdugó alakul ki, vagyis valós ok nélkül előbb lelassul, majd extrém esetben meg is állhat a pálya forgalma.

A másik, amibe sokan nem gondolnak bele, hogy súlyos sérült is lehet a balesetnél. Valakinek az édesanyja, édesapja, nagymamája, nagypapája, gyermeke feküdhet ott. Egyikünk sem szeretné viszontlátni a családtagját ilyen kiszolgáltatott állapotban a közösségi média felületein.

Tiszteljük meg a másik embert! Ne videózzunk, ne bámészkodjunk, egyrészt mert balesetveszélyes, másrészt kegyeleti, erkölcsi okokból is aggályos!