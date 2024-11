MEGÁLL AZ ÉSZ #73 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 🔥 Múlt héten egy nagy baleset történt az M1-en. Kisteherautó rohant egy kamionba. A kisebb teherkocsi vezetőjét kimentették a fülkéből, ezután kaptak lángra a roncsok. 😓 Mentőhelikopter, két mentőautó és több tűzoltóautó is a helyszínre sietett, akkora volt a baleset, hogy órákra megállt a forgalom az M1-en. A kisteherautó vezetője sajnos életét vesztette. ❗️Magát a halálos baleset pillanatát kegyeleti okokból most sem mutatjuk, de ami miatt közzé tesszük a felvételt az az, hogy a bámészkodók miatt megint csak fantomdugó alakult ki. Valós ok nélkül lassult le a forgalom és már annyiszor elmondtuk, hogy senki se lassítson, ne nézelődjön, mert balesetveszélyes. Most meg is tudjuk mutatni, mi történik ilyenkor. 🎥 Egy kezünkön talán már meg sem tudnánk számolni, hány alkalommal írtunk a fantomdugóról és annak következményeiről. Itt is pontosan ez történt. 🚒 Miközben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Magyar Rendőrség és kollégáink a műszaki mentést és a helyszínelést végezték, a másik oldalon egy bámészkodó, indokolatlanul lassító utánfutót vontató autóba ütközik egy kisbusz. Itt szerencsére senki sem sérült meg. ⚠️ Úgynevezett fantomdugó az indokolatlan lassítások miatt alakul ki, valós ok nélkül előbb lelassul, majd sokszor meg is áll a pálya forgalma. 1️⃣ Sokan nem mérik fel a helyzetet, hogy ezzel balesetveszélyt idézhetnek elő, mert a balesetre figyelnek és közben indokolatlanul lassítják a forgalmat. Adott esetben az is előfordulhat, hogy az előtte lévőnek műszaki hibája lesz, akkor nem tud olyan gyorsan reagálni rá vagy ő is figyelmetlen, még jobban lelassít a mögötte érkező is bámészkodik és lám: ott az újabb baleset. 2️⃣ A másik, amibe nem gondolnak bele, hogy súlyos sérült is lehet a balesetnél. Valakinek az édesanyja, édesapja, nagymamája, nagypapája, gyermeke fekszik ott. Egyikünk sem szeretné viszontlátni a családtagját ilyen kiszolgáltatott állapotban a social media felületeken. Tiszteljük meg a másik embert! 📵Ne videózzunk, ne bámészkodjunk, egyrészt mert balesetveszélyes, másrészt kegyeleti, erkölcsi okokból is aggályos! #mkif #azorszagutja #pályánvagyunk