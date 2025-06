Talán kimondható, hogy rég volt olyan népszerű a Forma-1, mint napjainkban. A sportág vezetése komoly erőfeszítéseket is tett azért, hogy nyisson a rajongók felé, és ezek láthatóan működtek is. Hogy mást ne említsünk, itt a legújabb húzás, az F1-film Brad Pitt főszereplésével, melyet már mi is megnéztünk – a Vezess élménybeszámolóját itt olvashatod:

A széria 75. születésnapjára azonban a film vagy éppen az év eleji nagyszabású szezonnyitó műsor mellett más dolgokkal is készült a Forma-1. Ide sorolható például annak az üzletnek a megnyitása is, mely London egyik legimpozánsabb plázájában, a Selfridges-ben kapott helyet. Az osztrák hétvége előtt a brit fővárosban jártunk, és ha már ott voltunk, megnéztük ezt az üzletet is.

F1 75 Years in Motion, vagyis F1 75 év mozgásban – ez a neve az üzletnek, mely a Selfridges épületének sarkán áll, így a hatalmas ablakokon már kívülről látni, nagyjából mi vár az emberre odabenn. Megnyerő a látvány: Ayrton Senna 1987-es Lotusa, egy hatalmas Lewis Hamilton-festmény, neon Nigel Mansell-portré – csak pár dolog, amit elsőre kiszúr az ember.

Az üzletet a pláza belsejéből lehet megközelíteni. Még mindig meg tud lepni, hogy az F1 milyen népszerű: az alapvetően luxusmárkákkal roskadásig telt épületre nemigen jellemzőek a sorok vagy a tömegjelenetek, az F1-es bolt előtt azonban sorba kellett állni. Bejutni csak akkor lehetett az egyébként nem nagy helyre, ha a megfelelő számú ember kijött.

Természetesen nem minden betérő volt vásárló, a többség inkább csak nézelődni jött. Ez nem is csoda, hiszen egy rajongónak már egy ilyen ikonikus autót testközelből látni is élmény lehet. És ekkor még nem beszéltünk minden másról, melyet a galériában is lehet látni.

Mit lehet kapni itt?

A prímet egyértelműen a ruhák viszik. Ezeket több csoportra lehet osztani: egyfelől van egy Snoopy-s vonal, a rajzolt kutya alkotói összefogtak az F1-gyel, és ebből mindenféle felső született. Másrészt vannak szolidabb F1-es darabok, például tisztán a Forma-1 logójával ellátott pólók, pulóverek, vagy épp olyan ruhák, melyeken a versenynaptár helyszíneire utaló grafikák találhatóak.

A ruhák harmadik szekcióját a retró, vagy retró hatású darabok adják. Ebben kisebb részben az 1990-es évek McLaren-Honda-korszakra emlékeztető merch-ek találhatóak, a kínálat magját azonban a Benetton adja: kb. mintha valahol találtak volna szintén ugyanebből a korszakból egy eladatlan készletnyi susogóst és más szetteket, melyet kiegészítettek régebbi hatású, de modern pólókkal. Nem lehetett – én legalábbis nem tudtam – minden ruháról megmondani, hogy azok tényleg autentikus darabok bő 30 évvel ezelőttről, vagy napjainkban készültek.

A Selfridges státuszára tekintettel előzetesen is sejtettem, hogy ez nem lesz egy olcsó bolt, azonban az árak sokkolóak voltak. Még a legegyszerűbb póló is 60 fontba (28 ezer forint) került, de láttam 600 fontos (280 ezer forintos) piros inget is, melyen csupán egy Mansell-felirat díszelgett. A legnagyobb összegű árcédulák azonban nem ide, hanem az F1-hez köthető órákra kerültek, a TAG Heuer-féle időmérőket több ezer fontért kínálták.

Az árak ellenére az ott töltött kb. 20 percem során valaki mindig állt a kasszánál. A termékek tehát fogytak, a vevő örül, az F1 is örül. Mindez azonban nem marad fenn hosszú távon: az üzlet a Brit Nagydíj vasárnapján, július 6-án lesz utoljára nyitva.