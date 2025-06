Magyarországon május és június a legcsapadékosabb hónapok – az Országos Meteorológiai Szolgálat hosszútávú adatai alapján. Ebben az időszakban ráadásul gyakran zivatarral érkezik a nagy mennyiségű csapadék, azaz erős szélre, komoly széllökésekre s lehet számítani. Ilyenkor hétvégén a szokásosnál többen lehetnek az utakon, hiszen a családok, barátok a jó időt kihasználva kirándulni indulnak. Ezekben a hónapokban azonban az időjárás gyorsan változhat. A rendőrség baleset-megelőzéssel foglalkozó honlapja összegyűjtötte mire is érdemes figyelni ilyen körülmény mellett autózva.

Miközben még korábban a meleg, a kánikula miatt lehetünk bágyadtak, lehet lassabb a reakcióidőnk, a vihar közeledtével a nagynyomású légtömeg okozhat koncentráció-csökkenést, fejfájást. Pedig nagy esőben, erős szélben, zivatar esetén is biztosan kell tudni uralni az autót, tisztában lenni a forgalmi helyzettel és a jó helyzetmegoldásokkal. Ha nem megy, jobb félreállva kivárni a vihar végét.

Az alapvető, hogy ilyenkor érdemes csökkenteni a sebességet, hiszen síkos úton csökken a tapadás és ezzel a jármű stabilitása és fékútja is. Emellett zivatarban romlanak a látási és láthatósági körülmények is. Ennek hatására pedig megváltozik a többi közlekedő viselkedése is, amelyet szintén fel kell tudni mérni. Figyelni kell a szél által sodort törmelékre, faágakra, valamint a vízátfolyásokra, ahol érdemes még inkább lassítani, elkerülve a kerekek felúszását.

Országúton, autópályán az erős oldalszélre kell felkészülni viharban, ennek hatása kormánymozdulatokkal ellensúlyozható. Tartósan szeles szakaszon mérsékelni kell a sebességet annyira, hogy a kocsi a széllökésekben ne „sétáljon”, tehát képes legyen stabilan az utat követve haladni. A szél mellékterméke lehet a porvihar, vagy a vízpermet sodralék. Mindkettő hasonlít a ködben való haladásra. Ha erősen korlátozottak a látási viszonyok érdemes a ködlámpákat felkapcsolni, majd ha javulnak a viszonyok lekapcsolni.

Ha durvul a helyzet, akkor akár fák dőlhetnek az útra, olyan mennyiségű csapadék kerülhet az úttestre, amelyet a csatornarendszer már nem tud elnyelni, sárfolyam alakulhat ki. Ha ilyenkor is mindenképpen tovább mennénk, a legfontosabb tanács, amit adhatunk, hogy lassan és körültekintően. A magas víz kárt tehet az autóban, érdemes másik útvonalat keresni, ha lehetséges.

Fontos tudni, hogy a gyalogosok ilyenkor kockázatviselőbbek. Azért, hogy fedett, védett helyre jussanak, hajlamosabbak veszélyesebb esetben is az útra lépni, miközben a látásukat, sapka, esernyő is korlátozhatja. Nekik is érdemes fejben tartani, hogy az autók nehezebben állnak meg, ezért még zebrán is érdemes körültekintőbbnek lenni.

A szokásosnál veszélyesebb kerékpárral, motorral közlekedni eső, zivatar idején – könnyen alakulhat ki olyan helyzet, amikor a jármű stabilitása leromlik. Nem is beszélve arról, hogy maga a használó ki van téve az időjárásnak. Érdemes ilyenkor inkább félre állni és megvárni a vihar végét, hiszen egy esés az ilyen közlekedők esetében nagyobb kockázattal jár.

Fontos, hogy ha valaki úgy érzi, hogy nem képes a járművét biztonsággal vezetni, akkor nyugodtan álljon meg. Persze biztonságos helyen parkolóban, benzinkútnál. Egy bizonytalan vezető veszélyforrás jelent a többi közlekedőre, pont mint egy a körülményekhez képest vakmerő társa.