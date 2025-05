A szokásos gyors kávéra ugrott ki a munkahelyéről Zsuzsa (nevezzük így az ügy főszereplőjét) a kolléganőjével, majd miután a közeli pékségben megrendelték az italukat, kiültek a teraszára. A felhős idő ellenére még kellemes volt a hőmérséklet október közepén, éppen arról beszélgettek, hogy valószínűleg sokat már nem élvezhetik ezeket a napközbeni kávézgatásaikat a szabad ég alatt.

Nem is ült rajtuk kívül más a kis asztaloknál, amikor a kolléganő egyszer csak felsikoltott: „Jézusom, ugorj!” A vele szemben ülő Andrea hátra nézett, felpattant és ekkor vette észre a felé guruló sötét személyautót. Sajnos már nem tudott elugrani, a combjának ütközött egy Ford Mondeo.

Sofőr nélküli autó gurult az utcában

Mintegy húsz méterrel lejjebb állította meg egy téglakerítés a két széket maga alá gyűrő Fordot, amelynek a gazdája riadt tekintettel érkezett meg közel fél óra múlva. A Zsuzsát – a későbbi vizsgálati eredmény szerint 22-24 km/órás sebességgel – elgázoló jármű ugyanis üres volt, nem ült benne senki. Ajtajai is zárva voltak. A bocsánatért esedező tulajdonos megérkezésekor már a mentőorvos vizsgálta Zsuzsa állapotát és a kihívott rendőrök helyszíneltek a balesetnél.

Az általunk látott rendőrségi jelentés szerint a helyszínelők nem csak kihallgatták a jármű idős, ijedt tulajdonosát, hanem alkoholszondát is alkalmazták nála, a vizsgálat eredménye negatív volt. A baleset helyszíne és az autó eredeti, az úttal párhuzamos parkolóhelye 47 méterre volt egymástól egy enyhén lejtős utcában.

Mivel egyértelműen a jármű elgurulásának tűnt az eset, az egyenruhások megnézték a kéziféket, amely nem volt behúzva. Ők viszont be tudták húzni, működött. A sebváltó karja üresben állt, álló helyzetben végig kapcsolták a fokozatokat, rendben volt. Zsuzsát közben bevitték a megyei kórházba, ahol begipszelték a többször eltörött combját, a törött könyökét, bekötözték a lehorzsolt fejét. Enyhe agyrázkódást is szenvedett.

Az egyetlen szemtanúként kezelt kolléganőjét és a Ford tulajdonosát egyaránt kihallgatták az ügy rendőrségi lezárása előtt, hetekkel a baleset után is. Vallomásaik, az idős férfi beismerése, valamint a pékség és az utca térfigyelő kameráinak a felvétele mind egyirányba mutattak: nemhogy a kéziféket nem húzta be a tulajdonos, még egyesbe sem rakta a sebességváltó karját.

Egyértelmű volt a baleset felelőse, „…a járművezető cselekményével megszegte a KRESZ 40. § (7) bekezdésben foglaltakat, mivel a járművet őrizetlenül hagyni abban az esetben szabad, ha a vezető gondoskodott arról, hogy a jármű önmagától el ne indulhasson és illetéktelen személy azt el ne indíthassa.”

Pénz jár ezért

A baleset utáni heteket fekvőgipszben töltötte Zsuzsa, majd járógipszet kapott a lábára, a karja szerencsére gyorsabban gyógyult. Amikor egy évvel a baleset után a kirendelt szakértő megállapította Zsuzsa gyakorlatilag véglegesnek tekinthető egészségi állapotát, már járt, de látszott a mozgásán a baleset maradványaként, hogy enyhén sántít.

Az egyesztendős időtáv és Zsuzsa egészségi állapotának a rögzítése fontos pont az ügyben, az ekkor született dokumentum alapozza meg ugyanis pontosan a balesetokozó kgfb-biztosítója felé benyújtott kárigényt. A jelenleg hatályos jogszabályok szerint ugyanis minden közlekedési balesetben megsérült, és nyolc napon túl gyógyuló sérülést elszenvedőnek köteles kártérítést fizetni a vétkes fél járművének a biztosítója. Ez vonatkozik az elgázolt gyalogosra és minden jármű vezetőjére vagy utasára a kerékpárostól az autósokon át a karambolozó buszon utazókig.

Közel 15 ezer személysérüléses közlekedési baleset történt a hazai úthálózaton 2024-ben, általában 18-20 ezer áldozat sérül meg ezekben évente az ORFK hivatalos adatbázisai szerint. Nem ismerünk erről hivatalos statisztikát, de a súlyos sérüléssel járó esetekben jogi képviseletet ellátó ügyvédek szerint ezeknek meglehetősen kis százalékában kapnak átfogó kártérítést a sérültek, ezért is foglalkozik ilyen ügyek ismertetésével a Vezess.

Azt mindenki érti, hogy autótörésnél a kgfb alapján mikor és kinek fizet a biztosító, azt viszont ma Magyarországon kevesebben tudják, hogy ennek az évi 18-20 ezer embernek is jár kártérítés. Sőt, a családtagjaiknak is járhat. Az autó anyagi kára mellett az egészségügyi károsodásukra és annak következményeire is. Akár még akkor is, ha részben okozója a járművezető/gyalogos/kerékpáros a saját sérülését (is) eredményező balesetnek, de abban az esetben is egyértelműen megilleti biztosítói kártérítés, ha mondjuk az őt elütő járműnek még kötelező felelősségbiztosítása sem volt.

Négyféle jogcímen járhat kártérítés. A „nem vagyoni előleg” még azelőtt utalható, hogy egy balesetben komolyabban megsérült ember végleges állapotáról a baleset után egy évvel orvosi jelentés készül, ez egyfajta gyors segítség, ahogy a neve mondja, előleg. A „vagyoni kártérítés” gyakorlatilag az ápolásra, kezelésre, rehabilitációra a sérült vagy családja által kifizetett költségek megtérítése járhat a gyógyszerektől az uszodaköltségeken át az elautózott üzemanyag áráig.

Kívülálló számára talán a „sérelemdíj” a legérdekesebb, és talán a legnehezebben forintosítható. Ennek lényege, hogy megpróbálja kompenzálni a sérült személy életéből a baleset következményeként kiesett, ezért az életminőségét csökkentő szokásokat. Egy példa a lehetséges millióból: megrögzött kutyaimádóként Zsuzsa rengeteg szabadidejét töltötte két mentett állatával, havonta három-négy alkalommal egy menhelyen végzett önkéntes munkát. A tragikus balesete után már soha többé nem tud szaladgálni, játszani a kutyáival, ez is egyfajta életminőség-romlás, erre is járhat kártérítés.

A negyedik kártérítési lehetőség pedig a „járadék”. Ha mondjuk valaki élete végéig kezelésre szorul, ápolók segítségére, lelki sérülései állandó gyógyítására, ezért is fizetni kell a biztosítónak havi rendszerességgel a fenti három jogcímen felül.

Nagyon fontos, hogy ez a négyféle kártérítés a sérült mellett azon családtagjainak is járhat, akiknek a baleset következtében költségeik támadtak, vagy bármilyen módon megváltozott az életük. Zsuzsának családja van, férje, akivel közösen nevelnek két, a baleset idején még 10 év alatti kisfiút.

Megvehető a büntetlen előélet Keveset hallani a kártérítés lehetősége mellett a mediációról. Nyolc napon túli sérüléses baleseteket büntetőeljárás követi, ilyenkor a rendőrök elvileg megkérdezik a sértettet és a sérülés okozóját, hogy szeretnének-e mediációt. Ez egyfajta személyes átbeszélése a történteknek egy kormányhivatal mediátorának irányításával. „Olyan, mint a bírósági tárgyalás, de mégsem az. Egyfajta kerekasztal-beszélgetés, ahol, ha a felek meg tudnak egyezni valamiben, akkor azt a mediátor határozatba foglalja, megtörténik a közös jogcselekmény, és felmentik az okozót a baleset elkövetése alól. Legtöbbször pénzt kérnek a sértettek, és akinek van, annak nyilván megéri, hogy ne induljon ellene büntetőeljárás, de tulajdonképpen akármi más kérhető. Térdre ereszkedve kérjen tőle bocsánatot a másik fél vagy ássa fel a kertjét” – mondja Boros Árpád ügyvéd, aki ilyen ügyekre specializálódott. Nem minden esetben él a mediáció lehetősége, súlyos következményekkel járó vagy halálos baleseteknél nem engedi az ügyészség. Ezeknél már nem vehető meg pénzért a büntetlenség.

Milliós kártérítés a bicegő anyukának

Sajnos a jellemző hazai gyakorlat szerint vagy meg sem keresik a biztosítók a sérülteket, vagy valamilyen összeg átutalásáért cserébe kért aláírással lezárják kártérítési kötelezettségüket. Hogy mindez könnyebben érthető legyen, mondunk egy kitalált példát: elveszíti egy kőműves a lábát egy balesetben, mire a biztosító utal neki 3,5 millió forintot. Örömmel elfogadja az élete végéig botra támaszkodó mester, holott egy év alatt ennél többet bukik a szakmája feladása miatt, nem számolva a kezelésére fordított költségeket. Egy ilyen összeg a töredékét sem fedezi az ő valódi kárának, márpedig a kártérítés arról szólna. Pontosan össze kell adni a veszteségeket, és azokat ki kell fizetni a sérült és családja részére.

Az ügyben enyhe maradandó sérülést szenvedett Zsuzsának egy ismerőse ajánlotta a kártérítési ügyekre specializálódott Dr. Boros Ügyvédi Irodát, akiknek – jelentős tapasztalataik miatt – mi is megírtuk már néhány ügyüket. Zsuzsa két hónapra kiesett a munkából, ezalatt a gyerekeiket sem tudta iskolába, délutáni edzésekre fuvarozni, ez férje utazós munkája miatt korábban mindig az ő feladata volt. Férjének alkalmilag más beosztást kellett kérni a cégnél, de így is gyakran a nagyszülők oldották mag a logisztikát. Teljesen felborult a család élete, habár az édesanya ma már ugyanazt a munkát csinálja, ugyanúgy a pékség szomszédságában, mint korábban, és ismét tud autót vezetni, enyhén maradandó sérülése megváltoztatta az életét.

Ezeket a változásokat forintosítva nyújtott be a Ford biztosítója felé 8 millió forintos kárigényt a megbízott ügyvédi iroda, amiből végül 6,5 millió forintot ajánlottak fel nekik, ami elfogadott az anyuka.

A gyógyulás idején a kórházban, majd utána az otthonában is meglátogatta őt az elgurult autó tulajdonosa, akiről kiderült, hogy három utcával lakik Zsuzsa családja mellett, és szintén imádja a kutyákat.