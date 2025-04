Nemrég tért haza a 2025-ös Mercedes-Benz Csillagtúra mezőnye, amelynek ezúttal is meghívottja volt a Vezess, de most másképp. Eddig mindig a kollégák vettek részt a Csillagtúrákon, idén azonban lehetőségünk nyílt nem az importőr által biztosított, modern autókkal kísérni a mezőnyt, hanem saját régi vagy klasszikussá érő autóval részt venni a túrán és a versenyben.

Bár a helyenként ragyogó tavaszi, néha szeles és hűvösebb idő kiadta volna a kabriózást, a CLK helyett a viseltes, de szívemnek hasonlóan kedves 124-es kombival vettem részt a 2025-ös Csillagtúrán és a HVG.hu-tól László Ferenc kollégám navigált kiválóan, gyakorlatilag rá hárult a megoldandó feladatok szellemi része.

Káprázatos mezőny Mercedesekből

Közösségünket tehát a viharvert öthengeressel képviseltem, a harmadik szériás vagy a második Modellpflege kifejezésből MoPf2-esnek hívott S124-gyel, amely az egyetlen dízel és az egyedüli kombi volt a káprázatos autókat felvonultató mezőnyben.

Ilyen értékű és ritkaságú autókat élőben látni, hallani maradandó élmény. Janó Péter autójával ellentétben a maroknyi 300 SL gondosan őrzött helyeken, privát gyűjteményekben szunnyad és a legritkább esetben találkozni sirályszárnyas 300 SL-lel közúton.

Egy 500 E és egy E 500 gazdája is nevezett a 124-es szériából, erős volt a Ponton-Mercedesek valamint a W113-as, R107-es és R129-es SL-ek jelenléte. De a fecskefarkú W111-W112-es sorozat kupéi, limuzinjai és kabriója után éppúgy megfordulnánk, mint az 1979-1991 közötti S-osztály lépcsőshátú (W126) és kupé (C126) példányai után.

Engem ez a széria régóta fogva tart és itt is lenyűgözött a felhozatal, mert az abszolút csúcsot képviselő, V8-as 420-500-560 SEC gépcsodákon kívül a Simon Veronika-Füri Mihály páros révén ott volt az S-osztály 1985-ös modellfrissítés előtti alapmodellje, a 280 SE a 14 hüvelykes, dísztárcsás acélkerékkel, ahogy kell.

Mekkora rá az esély, hogy egymástól pár méterre élőben láthass egy kézi váltós 280 SE-t 1984-ből, egy sötétkék 560 SEC kupét 1989-ből és a széria végéről származó nyújtott csúcsmodellt, az 1991-es 560 SEL-t?

2003-ban, amikor a Vezess a legelső Mercedes-Benz Classic Csillagtúrára elkísérte a mezőnyt, 34 autó állt rajthoz. A páratlan években megtartott eseményből az idei volt a 14-ik, amelyen 96 autó állt rajthoz, és a vezérképviselet munkatársai nagypályán zárták és nyitották a sort az AMG GT-vel.

Két pont között a legszebb út sosem az egyenes

Az első nap Fótról Egeren át Tokajig autóztunk az indulókkal együtt, egy métert sem haladva autópályán, nagyjából 300 kilométert megtéve. Másnap Tokajból Miskolcig jutottunk el, 200 kilométert magunk mögött hagyva.

Fontos, hogy tekervényes útvonalon jussunk el egyik helyről a másikra, hogy minél izgalmasabb és érdekesebb legyen a túra. A szervezők persze vért izzadhattak az útvonal kijelölésével, mert bármilyen szép is egy út, ha tengelytörés fenyeget a gödrök miatt vagy csak egy rövidebb kátyús szakasz van benne, ott nem fog elmenni a mezőny az esetenként 50-100 millió forintnál is többet érő autókkal.

Rajt előtt a 2025-ös Mercedes-Benz Csillagtúrán a fóti márkakereskedésben



Kistelepüléseken, köztük Ecséden, Felsőzsolcán, Gelejen, Sajóvámoson és Tiszalúcon éppúgy megcsodálhatták a nézők a mezőny autóit, mint a régió központjaiban. Sokan eljöttek megnézni az autókat az egri Dobó térre, a Szerencsen a Rákóczi-vár udvarába vagy a befutó helyszínére, a Diósgyőr stadionjához, a miskolci DVTK-arénához is.

A szervezők megosztották a helyszínekkel az első autók érkezési idejét, így sokfelé az óvodás és iskolás gyermekek élőben látták az út mentén a mezőnyt, lepacsiztak velünk és többen is segítettek közülük az itinerbe pecsételni. Ezek az örömök a Csillagtúra varázsának fontos elemei.

Bibliánk az itiner

A spirálfüzetként kiosztott itiner a lekanyarodásoktól a tájékozódási pontokon és bukkanókon át a talajhullámokig mindent jelez, amiről tudni érdemes az útvonal követéséhez. A navigálás folyamatos koncentrációt igényel, a navigátornak nincs ideje az okosórán rápillantani a bejövő e-mailekre, ez itt egészen egyszerűen nem fér bele.

Sokszor egy elmélyülő beszélgetés is túlzásnak bizonyul, mert ha nem a haladásra összpontosítasz, könnyű elvéteni egy lekanyarodást, túl gyorsan érkezni az itinerben amúgy jelölt bukkanóra, vasúti átjáróba.

Mivel a túra a rengeteg feladattal, a folyamatos navigálással egész embert kíván és figyelmed teljességét követeli, ezáltal tökéletesen kivesz a mókuskerékből. Ilyen fokú kikapcsolódást utoljára vitorláshajóval nyaralva éltem át.

A részvétel terápiás hatású lehet hajszolt cégvezetőknek, vállalkozóknak is, mert itt tényleg nem tudsz munkával, üzlettel foglalkozni a rajt és az aznapi cél között. Utána meg azért nem, mert tényleg kimerülten állítod le a motort.

A fáradtságot fokozhatja az autók kényelmi foka, 6-8 órát eltölteni egy több évtizede konstruált, sok esetben légkondicionálás nélküli kocsiban sokkal fárasztóbb lehet, mint nekünk egy klímás 124-esben végigcsinálni ugyanezt.

Nekem inkább az volt a kihívás, hogy a letargikus szívódízellel tartsuk a tempót, mert vannak olyan helyzetek, amikor a gázpedállal tényleg nem tudsz hatni az autó mozgására. Az utazás nekünk nem az andalgásról szólt, de száguldozni sem kell.

Ha útépítés, baleset vagy más akadály megakasztja a mezőnyt, a szervezők adhatnak időtöbbletet a beérésre, így nem kési ki az idejét az indulók kisebb-nagyobb része. A hétüléses E 250 Diesel békében himbált bennünket helyettem is éber navigátorommal az ország olyan szegleteiben, ahol még sosem jártunk.

Egy per száz, amin könnyű elvérezni

Mindkét nap számos 1/100-as szakaszokon lehetett hibapontokat szerezni, illetve a márkatörténeten, autó- és típusismereten alapuló feladatokban is otthon kellett lenni. Az 1/100-as feladatok során két fotocella között kellett adott idő alatt, megadott távot autózni. Például 30 méter előre 7 másodperc alatt, majd 20 méter hátra 13 másodperc alatt.

Ehhez a sofőr és navigátor tökéletes csapatmunkája kell, mert minden századmásodperces pontatlansággal pontokat veszít a páros. Egyszer lejtőn, csak a féket használva kellett célba gurulni, de Gyöngyösvisontán is köröztünk a megújult, megszépült gokart- vagy driftpályán, ahol nagy élmény volt tempót menni.

A megmérettetés része volt a márkatörténeti kvíz, sokféle területet felölelő kérdésekkel. Hiába ismered a márka történelmét Rudolf Caracciola és az SSK korától máig, elhasalhatsz olyan feladatokon, hogy milyen filmben szerepelt valamely modell vagy melyik szerecsen rapper videóklipjében milyen Mercedes fordult elő.

Ritmusérzék és dobolás az autóban

Jó eredmény eléréséhez nagyon kell ismerni az autót, jól kell tudni kezelni a kocsit és kiváló ritmusérzékre is szüksége van. A navigátor feladata a másodpercek számolása és múlásuk érzékeltetése a vezetővel. Volt, aki dobot használt a másodpercek ütésére.

Aki igazán komolyan veszi a versenyzést és van erre lehetősége, otthonra is vesz fotocellás időmérő kapukat, hogy gyakorolhassa a századmásodpercre megoldandó feladatokat. Az indulók egy része egészen káprázatos teljesítményre képes, a legjobbak két versenynap és 500 km megtétele, több mint tíz 1/100-as feladat után 3 másodpercen belüli büntetéssel zárták a Csillagtúrát, tehát sok feladatot századmásodpercre pontosan teljesítettek!

Ehhez tökéletes összhang kell az autóban ülők között, az időmérős feladatok komoly próbái egy kapcsolatnak. Egy résztvevőtől hallottam, amikor egy hasonló rendezvényen a női mosódban arról beszélt négy hölgy, hogy ők még ma elválnak.

Az erős versenyszellem óhatatlanul fokozza a feszültséget, de a mezőnyben mindig vannak olyanok, akik a kirándulást élvezik és nem feszülnek meg azért, hogy az 1/100-as versenyen tényleg 13 másodperc alatt végezzék el a beállást és a kitolatást, majd hajszálpontosan 11 másodperc alatt tegyék meg a maradék utat a következő fotocelláig.

A rontások mindkét irányba századonként egy hibapontot jelentenek, mi a legjobb esetben 5-8 százados különbséggel megoldott feladatokkal kanyarban sem voltunk a profiktól.

Mesés autók

A Csillagtúrán induló autók – az enyémet kivéve – mesés állapotban voltak, de mégiscsak 35-50-60 éves kocsik, amelyekkel ekkora túrán akadhat gond. A szervizhátteret ezúttal a miskolci márkakereskedés két profija, Zoltán és Zsolt adta, de a mezőny több tagja is hozzá tud nyúlni az autóhoz, ha üzemanyag-ellátási vagy más gond érné a kocsit.

Gaál József, akit a legtöbben gödöllői Opel-márkakereskedőként ismerhettek, de veteránautó-restaurálásban is nagy név, fairplay díjat kapott a segítségért.

Ezúttal senki nem nevezett világháború előtti autóval, pedig a 2023-as Csillagtúrán még volt egy W15 1933-ból.

A részvétel kritériuma az autó legalább 30 éves kora, de a klasszikusnak minősített vagy más okból különleges autókkal is el lehet indulni, így a mezőny legifjabb autója egy második generációs R171-es SLK 200 Kompressor volt 2004-ből Pusztai Zsuzsannával és Szabó Andrással, aki az öltönyös hétköznapokon a Mercedes-importőr személyautó-értékesítési igazgatója.

Hol láthatsz a világon sirályszárnyas 300 SL-t mozgás közben, közterületen? A Csillagtúrán Putz Szilvia és Janó Péter indult W198 kupéval



Sirályszárnyas, Pagoda, Bobby: minden volt SL-ből

Gyönyörű keresztmetszetet kaptunk az 1989-2001 közötti R129 SL-ből, amelynek számomra legemlékezetesebb példányával Hesz Tamás és Buzás István indult. Az 500 SL bordó fényezésével is kiragyogott a mezőnyből, abba a sorozatba tartozik, amelyet a gyár 1997-ben adott ki az SL roadster 40-ik évfordulójára.

Ezt a 750 darabos szériát csak különleges Designo-színekben gyártotta a Mercedes, hathengeres motorral kékben, kék vászontetővel, míg a V8-as 500 SL kizárólag ebben a vörösben készült fekete vászontetővel, ami a hardtop miatt nem látszik a képeken. Ami viszont látszik, az a 190 2,5 16 Evo II-n vagy a W124-es E 500 Limiteden is megcsodálható könnyűfém felni, a 17-es Ceginus.

Érdekes volt látni a kupék és a nyitható tetős Mercedesek rétegzettségét. Az 1971-1989 közötti C107 kupé és az R107 roadster jóval elérhetőbb, mint a Pagoda SL, a W113, amely felett a 190 SL következik, majd a W112 kupéja és kabriója.

Költségek: fejenként 400 000 Ft

Ez a túra idén fejenként 400 ezer forintba került a nevezőknek tokkal-vonóval, táplálkozással, kávészünetekkel és mindkét éjszaka ötcsillagos hotelbeli szállással. A nevezési díj tehát autónként 800 000 forint. Itt a veterános társadalomnak zömmel nem az a része van jelen, aki otthoni garázsában saját kezűleg épít újjá egy oldalkocsis Danuviát, újít fel egy oldtimert, őriz egy becses youngtimert.

De ez a Mercedes-túra nem is az elit játszótere, és nem kötelező sem az OT-, sem a nemzetközi veteránautós FIVA-minősítés, bár az autók legnagyobb része legalább az egyikkel rendelkezett és OT-s rendszámot viselt. A Csillagtúrán el lehet indulni 2-3-6 milliós autókkal is, például szép állapotú 190-es és 124-es vagy 126-os modellekkel. Jóval ötmillió forint alatt is lehet olyan Mercedesed, amellyel büszkén nevezhetsz a 2027-es Csillagtúrára.