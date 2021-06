Amikor 2004-ben a Mercedes-Benz 300 SL-ről az 50-ik évforduló kapcsán kiadott gyári közleményt olvastam, arról ábrándoztam, hogy egyszer a 300 SL közelébe kerülhetek. Nem tudtam, hogy Janó Péternek már akkor is volt egy ilyen álomautója. De eltelt 17 év és összejött a találkozás, a tulajdonos megmutatta az 1955-ös, sirályszárnyas Mercedes-Benz 300 SL-t.

Találkozási pontunkat a Mercedes-Benz Classic Magyarország tábla jelezte Budapest délkeleti kapujában. Testközelből a legendás, mitikus, megismételhetetlen és oly sok szuperlatívusszal megszórható 300 SL egy meglepően alacsony orrú, kecses, szinte filigránnak ható és megejtően szép autó. Funkcionális esztétikáján látni, hogy egy versenyautóból született sportkocsi.

Janó Péter gyűjteményében a 300 SL mellett AMG SLS roadster is van

Max Hoffman: a Duettóban is benne volt a keze

Max Hoffman osztrák származású autókereskedő volt az ötletadó, aki amerikai importőrként rávette a Mercedes-Benz igazgatótanácsát, hogy a W194-es 300 SL versenyautóból szülessen egy közúti sportautó. Annyira bízott a sikerében, hogy motivációképp beígérte 1000 példány eladását.

Hoffman anyai ágon katolikus, édesapja zsidó volt, így menekülni kényszerült Bécsből, amikor Ausztria egyesült a náci Németországgal 1938-ban. Amerikában is maradt autókereskedő, európai autókat importált az Egyesült Államokba. Az első Alfa Romeo Giulietta Spider koncepciójában és megszületésében is voltak érdemei, mert vállalta az első 500 autó eladását. A Duetto hamarabb volt piacon a tengerentúlon, mint Itáliában. Porsche-importőrként is nagyot alkotott, az ő javaslatára lett a címerpajzs a márka logója.

1954 februárjában láthatta a közönség a gyártásra előkészített sportautót a New York-i Autószalonon. A W198 kódjelű kupé 1954 és 1957 között, a nyitható tetős, W198 II modellkódú roadster 1957 és 1963 között készült. A nyitható tetős lágyabb, kényelmesebb és lehajtott tetővel jobban szellőző autó túraautó, a kupé keményebb, küzdelmesebb sportkocsi.

Orruk azért lehet ennyire lapos és áramvonalas, mert a motor száraz karteres olajozású, tehát nincs alatta vastag olajteknő és a menetirány szerint balra, forrástól függően 45 vagy 50 fokkal megdöntve építették be. De inkább 45-tel.

Űrhajó az autók között

2996 köbcentis a soros hathengeres, amely olajteknős kenéssel és karburátorral, legfeljebb 175 lóerővel a márka luxusautóiban is előfordult, itt azonban befecskendezéses, ráadásul közvetlen benzinbefecskendezős!

Ilyesmit négyütemű szériaautóban addig egyetlen márka sem kínált, csak kétütemű direktbefecskendezéses modellekről tud az autótörténelem 1952-ből, a Goliath GP-700 Sportról és a Gutbrod Superior 600-ról.

A Boschtól származó direktbefecskendezés tehát csak négy ütemmel kombinálva világelsőség, de a fékrásegítés alkalmazásában a W198-as 300 SL a világelső az Ate Bremshilfe révén. Formája, presztízse, vevőköre és menetteljesítményei alapján a 215 lóerős Mercedes-Benz 300 SL valódi űrhajó volt a kortárs törpeautók, de még a Citroën Kacsák, VW Bogarak, farmotoros Renault 4 CV-k között is.

A csőrácsváznak köszönhetjük az ajtót

Legkülönlegesebb vonása a felfelé nyíló ajtó. A kellő karosszériamerevséghez a csőrácsvázat magasra kell húzni és a meg nem bontható küszöbök miatt oldalra nyíló ajtókkal nem lehetett értelmezhető beszállónyílást megvalósítani. Ezért sirályszárnyasak, nyílnak felfelé az ajtók.

Mechanikai mestermű az egész, önmagában a kilincsek, zárak precíziója megmutatja, mitől vált értékké a Made in W. Germany címke. A szárnyasajtó csodálatos hanggal kattan be a zárba, és még fejtér is marad alatta.

Akit a jó sors a volán mögé ültet, a kormányt megbillentheti egy csuklóval, hogy könnyebb legyen ki- és beszállni. A kormánykerék itt egy korhű Nardi-favolán a 300 SL-hez, nem pedig a gyári eredeti.

Finomművű kulcs elfordításával indul a sorhatos motor. Dohogása és ahogy rámar a benzinre gázadáskor, sejteti erejét, de finoman, egyenletesen surrog. Nem egy raplis versenymotor, hiszen ez a Mercedes-Benz sportautója. és tudjuk, hogy „Nur ein Mercedes ist ein Mercedes.” (Csak egy Mercedes valódi Mercedes.)

Janó Péternek több 300 SL-je is volt már, mesterien kezeli és ismeri a gépet. Egy 66 éves kincsben érteni kell a technikát, figyelni az olajhőmérsékletet, segíteni a hűtést, egyes 300 SL-ekben még előgyújtást is kézzel kell állítani.

Mille Miglia, először

Felárért 130 literes tank is létezett, ebben az autóban a 100 literes van, ami a Mille Miglia küzdelmeiben várhatóan 400 km-re lesz elég. A 25 liter/100 km-es fogyasztás normál utazáskor körülbelül 15 literre mérsékelhető. Az autó évi egy veteránversenyen elindul és évente nagyjából 3-4 alkalommal mozog, tankjában induláskor 100 liter 100-as benzin és fél liter kétütemű motorolaj keverékével. Amíg lehetett ólompótló adalékot kapni a benzinkutakon, azt adagolt hozzá a tulajdonos.

Maga a Mille Miglia ma is tényleg 1000 mérföldes verseny a hagyományos Róma-Brescia-Róma útvonalon. Vannak benne századmásodpercre teljesítendő szakaszok, de ez az egész nem kedélyes átmozgatás a patinás autóknak, hanem verseny, méghozzá kemény verseny.

Itt végigmenni is nehéz, de a mezőnybe bekerülni végképp az. Janó Péter és Ganyó Péter, aki egy évtizede navigátortársa az oldtimerversenyeken, első magyar párosként jutott be, hosszú évek próbálkozása után, a Mille Miglia mezőnyébe. A június 16-19-e közötti megmérettetésre nevezők autói alapos előminősítésen esnek át, ami nem alibizős mustra. Levett kerékkel készült képeket is küldeni kell róluk.

Itt követelmény a gyári állapot, tehát első tárcsafékesre átépített 300 SL-lel el sem lehet indulni, mivel az eredeti kupéban négy dobfék van. Mivel adekvát W198-cal mások is neveznek, Janó Péter szerint nem a kitartásukon vagy az autó makulátlanságán múlott a bejutás, hanem a koronavírus-járvány miatti bizonytalanság volt segítségükre. Az Egyesült Arab Emirátusokból, Észak-Amerikából ugyanúgy vannak jelentkezők, mint Ázsiából, és a vírushelyzet különbözősége bizonytalanabbá tehette többek nevezését, indulását.

Ma is tudja a 260-at!

Ebben az SL-ben az 1:3,25-ös differenciálmű-áttétel van, az öt közül ez a leghosszabb áttételű hátsó híd, a legrövidebb 1:4,11. A hosszúval a 300 SL még 66 évvel gyártása után is képes reprodukálni a 260 km/órás végsebességet német autópályán. Negyedikben 5200 a fordulatszám a végsebességnél, és mivel mindössze négy fokozattal kell lefedni ezt az óriási sebességtartományt, nem meglepő, hogy az autó gyorsulása 9,3 mp 0-ról 100-ra, aminél jobbra számítottam a 215 lóerős motor, a teletöltött 100 literes tankkal, pótkerékkel, szerszámokkal is csak 1295 kg-os önsúly alapján.

Nem a motor, hanem a négy dobfék a kockázat a száguldásban, és persze a többi közlekedő figyelmetlensége. Mert ezt az autót nemigen lehet pótolni. Akinek van egy tényleg jó 300 SL-je, annak esze ágában sincs eladni, részben a kötődés, részben az értéknövekedés miatt.

Ilyen káprázatos állapotú, ilyen műgonddal, szakértelemmel restaurált autók nemigen akadnak a piacon. A fotózott autó restaurálása 2012-2014 között, Németországban folyt a 300 SL-ben a legnagyobb névnek mondható HK-Engineeringnél, ehhez illő ráfordítással.

W198 kupé és W198 II roadster: vennél egyet?

Mivel nem eladó, a fotókon látható 300 SL értékét sem tudjuk meghatározni. Ha felmerül bennetek a vásárlás, a nyílt piactereken nehéz hozzájutni. Az E-Bayen a cikk írásakor kettőt hirdetnek, egy roadstert 311 millióért és egy kupét 568 millió forintért. A Mobilén három kupét találni 1 235 000 és 1 530 000 euró közötti áron meghirdetve, ami átszámítva 432-535 millió Ft.

Mivel a roadster nagyobb darabszámú autó, összesen 1858 példány készült belőle 1400 kupéval szemben, itt már rongyos 920 000 euróval beleszerethetsz egy 1957-es autóba, a kínálat legmagasabb árú autója 1,15 millió eurót ér gazdája szerint. Nem sok oldtimer létezhet a Mercedes 300 SL-en kívül, amelyből a nyitott verzió lényegesen kevesebbe kerül, mint a zárt.

Janó Péter hangsúlyozta, hogy csak olyan autót szabad megvenni, amely szerepel a gyár regiszterében, stimmel a motorszáma, az alvázszáma, a kettő összetartozik, továbbá követhető, a kocsit ki rendelte meg anno és mi történt vele azóta. Nem ritkán prominens tulajok, sportolók, hírességek vannak a sorban, például Frank Sinatra vagy Sophia Loren. Épp az autók eszméletlen magasságba szökő értéke miatt akadnak hamisítványok és bármennyire is összetörik egy W198-as Mercedes, érdemes megmenteni. Amióta ülhettem egyben, jobban értem, miért érnek ezek az autók ilyen felfoghatatlanul sokat.