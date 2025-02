„Szóval húsz fontot kap az illető!.. Ne mondja azt, hogy százat! Maga rosszul hallotta! Annyi font csak számtanpéldában létezik! De húsz, az van, vagy huszonnégy is lehet! Annyit már láttam!” – mondja Wagner úr Rejtő Jenő A megkerült cirkáló című művében, amikor megtudja, hogy ha Piszkos Fred nyomára vezetné a hatóságot, annyi pénzt kapna, amennyit el se tudna képzelni.

Az én agyam is hasonlóan blokkolt le, amikor elindultam körbejárni Retromobile kiállítást, ahová a Renault meghívására érkeztünk február első hetében, hogy megnézzük a sok-sok-sok veterán és youngtimer között kiállított új, elektromos rekordautójukat. (Meg persze a régit, ami ezt az újat ihlette.) Ennyi csodás öreg autó biztosan nem is létezik!

A Rétromobile egy évente februárban megrendezett klasszikus autókiállítás Párizsban. Az 1976 óta megtartott esemény hagyományosan az év első nagy klasszikus autókiállítása, amelyhez aukció is társul.

Boldogan adom tovább ezt a sokkot két darab, száz-száz képes galériában. Katt az első képre, aztán pihenünk bár bekezdés erejéig, majd jöhet a második száz fotó!

Autóba öntött milliárdok 1 /133 A FIA meglepő módon első alkalommal vesz részt a Retromobile-on. Hoztak egy 1904-es Mercedest, kiállították Nigel Mansell 1984-es F1-es Lotusát és egy 98-99-es Xsara Kit Car ralilegendát A FIA meglepő módon első alkalommal vesz részt a Retromobile-on. Hoztak egy 1904-es Mercedest, kiállították Nigel Mansell 1984-es F1-es Lotusát és egy 98-99-es Xsara Kit Car ralilegendát Fotó megosztása: 2 /133 Mercedes C111 kísérleti csodaautó 1970-ből. 16 készült belőle Mercedes C111 kísérleti csodaautó 1970-ből. 16 készült belőle Fotó megosztása: 3 /133 Mercedes SLR Stirling Moss edition - ebből 75 készült Mercedes SLR Stirling Moss edition - ebből 75 készült Fotó megosztása: 5 /133 A Sport et Collection egyesület 1995 óta Ferrarikkal harcol a rák ellen - érdekes kombinációja ez a jótékonságnak és az autóbuzériának A Sport et Collection egyesület 1995 óta Ferrarikkal harcol a rák ellen - érdekes kombinációja ez a jótékonságnak és az autóbuzériának Fotó megosztása: 6 /133 Töf-töf klub: 1935-ben alapított francia veterános klub Töf-töf klub: 1935-ben alapított francia veterános klub Fotó megosztása: 7 /133 Egy szép szárnyas csoport - felfoghatatlan mennyiségű ritkaság gyűlik össze 1976 óta minden évben a Retromobile-on Egy szép szárnyas csoport - felfoghatatlan mennyiségű ritkaság gyűlik össze 1976 óta minden évben a Retromobile-on Fotó megosztása: 9 /133 Egy meseszép Aston Martin V8 Volante: 192 készült belőle. A 356-os Speedsterből jóval több, pár ezer Egy meseszép Aston Martin V8 Volante: 192 készült belőle. A 356-os Speedsterből jóval több, pár ezer Fotó megosztása: 10 /133 A kék Ferrari Dino tucatautót most hagyjuk: a Maserati MC12 itt a lényeg, amiből 62 példány készült A kék Ferrari Dino tucatautót most hagyjuk: a Maserati MC12 itt a lényeg, amiből 62 példány készült Fotó megosztása: 11 /133 Lancia Stratos raliautó klasszikus Alitalia ralidekorral, 1975-ből. Nem eladó, csak kihozták levegőzni Lancia Stratos raliautó klasszikus Alitalia ralidekorral, 1975-ből. Nem eladó, csak kihozták levegőzni Fotó megosztása: 13 /133 Mindegy, csak piros legyen stand Mindegy, csak piros legyen stand Fotó megosztása: 14 /133 Purry gőzteherautó 1909-ből a Berliet haszonjárművek örökségének standján Purry gőzteherautó 1909-ből a Berliet haszonjárművek örökségének standján Fotó megosztása: 15 /133 15 km/h a végsebessége, 12 fokos emelkedőn képes felmászni 15 km/h a végsebessége, 12 fokos emelkedőn képes felmászni Fotó megosztása: 17 /133 Gyönyörű a masszív lánchajtás Gyönyörű a masszív lánchajtás Fotó megosztása: 18 /133 F40-ből annyi van most Párizsban, hogy el se lehet képzelni F40-ből annyi van most Párizsban, hogy el se lehet képzelni Fotó megosztása: 19 /133 Mercedes K-modellek, minden idők talán legelegánsabb autói Mercedes K-modellek, minden idők talán legelegánsabb autói Fotó megosztása: 21 /133 Mercedes K-modellek, minden idők talán legelegánsabb autói Mercedes K-modellek, minden idők talán legelegánsabb autói Fotó megosztása: 22 /133 Mercedes K-modellek, minden idők talán legelegánsabb autói Mercedes K-modellek, minden idők talán legelegánsabb autói Fotó megosztása: 23 /133 Sivatagi Porsche 911 és Ferrari Daytona megárulnak egy gyékényen Sivatagi Porsche 911 és Ferrari Daytona megárulnak egy gyékényen Fotó megosztása: 25 /133 Az Art&REVS standja: a Ferrari Monza SP2 órájában 1200 km van, de az új csodát elhomályosítja a háttérben a Bugatti EB110, a Porsche 908 és a kék F40 Az Art&REVS standja: a Ferrari Monza SP2 órájában 1200 km van, de az új csodát elhomályosítja a háttérben a Bugatti EB110, a Porsche 908 és a kék F40 Fotó megosztása: 26 /133 Sirályszárnyas Merci újjászületése Sirályszárnyas Merci újjászületése Fotó megosztása: 27 /133 Gyönyörűen ronda Stutz Blackhawk Gyönyörűen ronda Stutz Blackhawk Fotó megosztása: 29 /133 Rezesbanda járta a pavilonokat a hangulat végett Rezesbanda járta a pavilonokat a hangulat végett Fotó megosztása: 30 /133 Ez a kedves bolond brigád időnként körbetekerte a csarnokokat Ez a kedves bolond brigád időnként körbetekerte a csarnokokat Fotó megosztása: 31 /133 Kalandos sorsú Delahaye: az 1939-es Párizsi Autószalonra készült, de a háború kitörésekor Amerikába menekítették, hogy 1990-ben térjen vissza hazájába Kalandos sorsú Delahaye: az 1939-es Párizsi Autószalonra készült, de a háború kitörésekor Amerikába menekítették, hogy 1990-ben térjen vissza hazájába Fotó megosztása: 33 /133 Életben tartva de nem restaurálva fut a 74 éves kabrió Életben tartva de nem restaurálva fut a 74 éves kabrió Fotó megosztása: 34 /133 Elektromos fagyistricikli-szörnyeteg egy sarokban Elektromos fagyistricikli-szörnyeteg egy sarokban Fotó megosztása: 35 /133 A BMW i8 elfeledve duzzog egy fal mellett: itt ő nem érdekes A BMW i8 elfeledve duzzog egy fal mellett: itt ő nem érdekes Fotó megosztása: 37 /133 Lámpát, órát, karburátort tessék! Fotó megosztása: 38 /133 Az alkatrészárus standok tarolnak ilyenkor Párizsban Az alkatrészárus standok tarolnak ilyenkor Párizsban Fotó megosztása: 39 /133 Gyújtógyertya-turkáló Gyújtógyertya-turkáló Fotó megosztása: 41 /133 Kerékanyák, kürtök, elosztófedelek Kerékanyák, kürtök, elosztófedelek Fotó megosztása: 42 /133 Kormányok, lámpák, történelmi reklámtáblák Kormányok, lámpák, történelmi reklámtáblák Fotó megosztása: 43 /133 A modelles-makettes felhozatal is erős A modelles-makettes felhozatal is erős Fotó megosztása: 45 /133 Nem csak a motorizált járműveknek van történelmük Nem csak a motorizált járműveknek van történelmük Fotó megosztása: 46 /133 A Lancia-karbikra szakosodott kereskedő A Lancia-karbikra szakosodott kereskedő Fotó megosztása: 47 /133 Merci-hűtőrács, mögötte az egykori nyugati gyerekek pedálos nemmoszkvicsai Merci-hűtőrács, mögötte az egykori nyugati gyerekek pedálos nemmoszkvicsai Fotó megosztása: 49 /133 Öreg autóhoz öreg szerzámmal illik nyúlni! Öreg autóhoz öreg szerzámmal illik nyúlni! Fotó megosztása: 50 /133 Szőnyeget készletről veteránokhoz Szőnyeget készletről veteránokhoz Fotó megosztása: 51 /133 Elkopott a szőnyeg a 124-es Spiderben? Nem probléma! Elkopott a szőnyeg a 124-es Spiderben? Nem probléma! Fotó megosztása: 53 /133 Autóskesztyű-szivárvány Autóskesztyű-szivárvány Fotó megosztása: 54 /133 Órák mindenféle méretben, korból, típushoz Órák mindenféle méretben, korból, típushoz Fotó megosztása: 55 /133 A szolgáltatószektor standjai úgy tömörülnek össze, mint egy észak-afrikai bazár üzletei A szolgáltatószektor standjai úgy tömörülnek össze, mint egy észak-afrikai bazár üzletei Fotó megosztása: 57 /133 Retro-fénybolt Retro-fénybolt Fotó megosztása: 58 /133 Kisautó a Nyuszitól Kisautó a Nyuszitól Fotó megosztása: 59 /133 Igazán elszánt veteránosnak antik benzinkútja is van a garázsban! Igazán elszánt veteránosnak antik benzinkútja is van a garázsban! Fotó megosztása: 61 /133 Lazán kapcsolódik, de öreg jukeboxokat is kapni a Retromobile-on Lazán kapcsolódik, de öreg jukeboxokat is kapni a Retromobile-on Fotó megosztása: 62 /133 Egy klasszikus gumis stílusos standja Egy klasszikus gumis stílusos standja Fotó megosztása: 63 /133 Renault-minikollekció Renault-minikollekció Fotó megosztása: 65 /133 Pótkerék kell a veterán modellautóhoz? Van az is! Pótkerék kell a veterán modellautóhoz? Van az is! Fotó megosztása: 66 /133 Utazóládából sincs hiány Utazóládából sincs hiány Fotó megosztása: 67 /133 A Veteránbolond Kalapos A Veteránbolond Kalapos Fotó megosztása: 69 /133 Szakirodalom Szakirodalom Fotó megosztása: 70 /133 Kinéztünk az egyik ablakon Kinéztünk az egyik ablakon Fotó megosztása: 71 /133 Kinéztünk egy másikon is Kinéztünk egy másikon is Fotó megosztása: 73 /133 Az R5 Turbo árát az egekbe lökte a Renault új villany-R5-ösének megjelenése, 100 ezer euró felett kezdődnek az említésre méltó példányok Az R5 Turbo árát az egekbe lökte a Renault új villany-R5-ösének megjelenése, 100 ezer euró felett kezdődnek az említésre méltó példányok Fotó megosztása: 74 /133 Az autóbuzi képzőművészet alapmotívuma a Bullitt Mustangja Az autóbuzi képzőművészet alapmotívuma a Bullitt Mustangja Fotó megosztása: 75 /133 Innovatív art: a Bullitt Mustang szó szerint kiugrik a képből Innovatív art: a Bullitt Mustang szó szerint kiugrik a képből Fotó megosztása: 77 /133 Van művész, aki a klasszikus műszerfalakra gerjed Van művész, aki a klasszikus műszerfalakra gerjed Fotó megosztása: 78 /133 Történelmi Road Rage a vásznon Történelmi Road Rage a vásznon Fotó megosztása: 79 /133 Sodródó veteránok a vásznon Sodródó veteránok a vásznon Fotó megosztása: 81 /133 Biztos van rá vevő, ha ekkora standot bérelhetett a művész: felszeletelt sziluettek Biztos van rá vevő, ha ekkora standot bérelhetett a művész: felszeletelt sziluettek Fotó megosztása: 82 /133 Ezt szívesen hazahoztam volna, csak sajnos már valaki lefoglalta 45 ezer euróért a roncs-ISO-t szállító roncs-Berliet-t Ezt szívesen hazahoztam volna, csak sajnos már valaki lefoglalta 45 ezer euróért a roncs-ISO-t szállító roncs-Berliet-t Fotó megosztása: 83 /133 Fantasztikusak a részletek, a szélvédő szilánkjai zseniálisak Fantasztikusak a részletek, a szélvédő szilánkjai zseniálisak Fotó megosztása: 85 /133 A legszánalmasabb művészeti stand: led-szalaggal kiragasztott sziluett-ívek A legszánalmasabb művészeti stand: led-szalaggal kiragasztott sziluett-ívek Fotó megosztása: 86 /133 Vakít és ronda, de biztos van vevő ezekre is Vakít és ronda, de biztos van vevő ezekre is Fotó megosztása: 87 /133 Ferrari Dino motoros, V6-os sportasztal Ferrari Dino motoros, V6-os sportasztal Fotó megosztása: 89 /133 Nézzük a hivatalos gyári standokat! A Renault retro-hangulató rekorder villanyautóval, a Filante-tal villantott nagyot Nézzük a hivatalos gyári standokat! A Renault retro-hangulató rekorder villanyautóval, a Filante-tal villantott nagyot Fotó megosztása: 90 /133 Ez pedig egy százéves rekord-Renault, a 40 CV des records Ez pedig egy százéves rekord-Renault, a 40 CV des records Fotó megosztása: 91 /133 A Skoda a házi múzeum érdekesebb darabjai közül pakolt be Párizsba A Skoda a házi múzeum érdekesebb darabjai közül pakolt be Párizsba Fotó megosztása: 93 /133 Ferat sport-Skoda, Trekka landrover-imitáció, Felicia kabrió a Skodánál Ferat sport-Skoda, Trekka landrover-imitáció, Felicia kabrió a Skodánál Fotó megosztása: 94 /133 Az Mazda MX-5 stand még leleplezés előtt Az Mazda MX-5 stand még leleplezés előtt Fotó megosztása: 95 /133 Az MX-5-öt mintha eleve youngtimernek tervezték volna, minden generációjában Az MX-5-öt mintha eleve youngtimernek tervezték volna, minden generációjában Fotó megosztása: 97 /133 A DS standján meg se bírtam számolni az igazi vagy művészileg árértelmezett ős-DS-eket A DS standján meg se bírtam számolni az igazi vagy művészileg árértelmezett ős-DS-eket Fotó megosztása: 98 /133 Az új DS, a No.8 villanyautó Az új DS, a No.8 villanyautó Fotó megosztása: 99 /133 Az X-küllős kormány nem tűnik praktikusnak Az X-küllős kormány nem tűnik praktikusnak Fotó megosztása: 101 /133 Tágas és szép az új DS hátsó traktusa Tágas és szép az új DS hátsó traktusa Fotó megosztása: 102 /133 Kerék nélküli, függőleges DS - vajon mire gondolt a költő? Kerék nélküli, függőleges DS - vajon mire gondolt a költő? Fotó megosztása: 103 /133 A Bentley-nél nem lehetett kérdés, mit kell kihozni: a Speed 6 a brit autótörténelem talán legkomolyabb ikonja A Bentley-nél nem lehetett kérdés, mit kell kihozni: a Speed 6 a brit autótörténelem talán legkomolyabb ikonja Fotó megosztása: 105 /133 A Cadillacnél szerintem visszaütött a régi időkre hivatkozás. A Lyriq villany-crossoverből sosem lesz olyan ikon, mint a 62-es kabrióból A Cadillacnél szerintem visszaütött a régi időkre hivatkozás. A Lyriq villany-crossoverből sosem lesz olyan ikon, mint a 62-es kabrióból Fotó megosztása: 106 /133 A Lancia 037 legendáját kelti új életre a Kimera A Lancia 037 legendáját kelti új életre a Kimera Fotó megosztása: 107 /133 Félmillió eurótól lehet Kimerát kapni, kétliteres turbómotorral Félmillió eurótól lehet Kimerát kapni, kétliteres turbómotorral Fotó megosztása: 109 /133 Szépen alkotta újjá a régi formát szénszálas műanyagból az olasz vállalkozás 2021-ben Szépen alkotta újjá a régi formát szénszálas műanyagból az olasz vállalkozás 2021-ben Fotó megosztása: 110 /133 Természetesen igazi Lancia Rallye 037-es is volt Párizsban Természetesen igazi Lancia Rallye 037-es is volt Párizsban Fotó megosztása: 111 /133 Ha kedvencet kellen választanom a Retromobile-ról, ő lenne az: egy Bentley Blower Ha kedvencet kellen választanom a Retromobile-ról, ő lenne az: egy Bentley Blower Fotó megosztása: 113 /133 A kompresszoros túra-sportautót a Bentley nagyon ki szériában ma is gyártja, korhű anyagokból és technológiával A kompresszoros túra-sportautót a Bentley nagyon ki szériában ma is gyártja, korhű anyagokból és technológiával Fotó megosztása: 114 /133 A Bentley Continuation programban új veteránautók készülnek, hihetetlenül finom kodolgozással, nyilván ennek megfelelő áron A Bentley Continuation programban új veteránautók készülnek, hihetetlenül finom kodolgozással, nyilván ennek megfelelő áron Fotó megosztása: 115 /133 Minden részlet tökéletes, de kb. kétmillió euróért lehet is Minden részlet tökéletes, de kb. kétmillió euróért lehet is Fotó megosztása: 117 /133 A BMW 507-es nem tükör előtt áll, hanem tényleg csak ezen a standon is volt belőle kettő Párizsban A BMW 507-es nem tükör előtt áll, hanem tényleg csak ezen a standon is volt belőle kettő Párizsban Fotó megosztása: 118 /133 A Porsche 356 tömegcikk volt a kiállításon, de ez a finoman modernizált példány kiemelkedett a kínálatból A Porsche 356 tömegcikk volt a kiállításon, de ez a finoman modernizált példány kiemelkedett a kínálatból Fotó megosztása: 119 /133 Eladó - árat csak komoly érdeklődőknek mond a Serge Heitz nevű kereskedés Eladó - árat csak komoly érdeklődőknek mond a Serge Heitz nevű kereskedés Fotó megosztása: 121 /133 BMW M1 BMW M1 Fotó megosztása: 122 /133 Német humor az M1 kipufogótakaró rongyán Német humor az M1 kipufogótakaró rongyán Fotó megosztása: 123 /133 Audi 200 quattro, Trans-m futamgyőztes autó 1988-ból Audi 200 quattro, Trans-m futamgyőztes autó 1988-ból Fotó megosztása: 125 /133 37 éves versenyautó-belső makulátlan állapotban 37 éves versenyautó-belső makulátlan állapotban Fotó megosztása: 126 /133 Üvegvitrinbe állított lakásdísz-állapotó 1928-as luxuscsoda, egy Isotta Fraschini landaulet Üvegvitrinbe állított lakásdísz-állapotó 1928-as luxuscsoda, egy Isotta Fraschini landaulet Fotó megosztása: 127 /133 Napokig lehet elemezgetni egy ilyen évszázados műtárgy részleteit Napokig lehet elemezgetni egy ilyen évszázados műtárgy részleteit Fotó megosztása: 129 /133 A Riva is bérelt egy standot: nem autó, de klasszikus és drága A Riva is bérelt egy standot: nem autó, de klasszikus és drága Fotó megosztása: 130 /133 Az elektromos bringaipar a veterános stílusban is próbálkozik Az elektromos bringaipar a veterános stílusban is próbálkozik Fotó megosztása: 131 /133 Sirályszárnnyal vagy kabrióként tetszik kérni az SL300-ast? Van minden! Sirályszárnnyal vagy kabrióként tetszik kérni az SL300-ast? Van minden! Fotó megosztása: 133 /133 És ha valaki a sok csodát látva felbudulna, hogy ő is újjáteremtene valamit, van döglött főnixből is kínálat bőven Párizsban! És ha valaki a sok csodát látva felbudulna, hogy ő is újjáteremtene valamit, van döglött főnixből is kínálat bőven Párizsban! Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A fenti képek többsége az első kiállítási pavilonban készült. De volt még kettő helyszín. Az egyikről nem tudott más eszembe jutni, mint hogy „prolinegyed”. Itt volt a 30 ezer euró, tehát még mindig 12 millió forint alatti értékű, de a főcsarnokból nézve tagadhatatlanul olcsónak számító autók piaca.

A következő terem viszont megint csak a nagyon drága kocsiké volt: itt rendezte be tárlatát a 2010-ben alapított Artcurial Motorcars aukciósház. (Mit tesz isten, pont a Retromobile idejére szervezett árverést a műfaj egyik nagy szereplője, az RM Sotheby’s is, de ők durcásan hátat fordítottak a rendezvénynek és a Louvre szuterénjét bérelték ki hétfőre-keddre. Ott is voltunk, tízmilliárd forintos tételt nézegetni!)

A főcsarnokból a másik két pavilonhoz vezető hosszú folyosón egy másik Rejtő-idézet jutott eszembe. „Mögöttük nyikorogtak a kerekek, harsogtak a tipróláncos autók, csörömpölt a páncélos, pufogtak a hajcsárok botjai, amint a forró sivatagban nehézkesen törtetett előre a végtelennek látszó menetoszlop.” Ez már Az előretolt helyőrség, nekem pedig egész gyerekkoromban csak mindenféle ködös képzeteim voltak arról, mi a fene lehet az a „tipróláncos autó”. Ma már persze tudom, hogy ezek az afrikai gyarmatok úttalan vidékeire tervezett járművek voltak, de ezekből a kocsikból ilyen sokat egy helyen még soha nem láttam korábban.

Nézd meg a Vezess galériáját ezekről a különlegességekről és seregnyi más érdekességről! Kattints a képre és indul a kaland!

Autóba öntött milliárdok 1 /136 André Citroën és Adolphe Kégresse közös projektje volt a lánctalpas autó André Citroën és Adolphe Kégresse közös projektje volt a lánctalpas autó Fotó megosztása: 2 /136 1920-ban mutatták be az első lánctalpas Citroënt, ami után évekig adott témát a sajtónak izgalmas expedíciókkal 1920-ban mutatták be az első lánctalpas Citroënt, ami után évekig adott témát a sajtónak izgalmas expedíciókkal Fotó megosztása: 3 /136 Valami ilyesmi kísérhette a légiósokat Rejtő könyvében is Valami ilyesmi kísérhette a légiósokat Rejtő könyvében is Fotó megosztása: 5 /136 Korhű ruhás rajongók mutatták be a teljes menetfelszerelésbe öltöztetett fél-lánctalpasokat Párizsban Korhű ruhás rajongók mutatták be a teljes menetfelszerelésbe öltöztetett fél-lánctalpasokat Párizsban Fotó megosztása: 6 /136 A hiperritka, szuperdrága csodák után proli lelkemnek felüdülés volt az olcsóautós szekció a második pavilonban A hiperritka, szuperdrága csodák után proli lelkemnek felüdülés volt az olcsóautós szekció a második pavilonban Fotó megosztása: 7 /136 Egy szép Citroën-kollekció a ma még megfizethetőbb modellekből Egy szép Citroën-kollekció a ma még megfizethetőbb modellekből Fotó megosztása: 9 /136 Mini-sor, tizen-huszonezer eurókért Mini-sor, tizen-huszonezer eurókért Fotó megosztása: 10 /136 Garázsméret alapján is lehet hobbiveteránt választani Garázsméret alapján is lehet hobbiveteránt választani Fotó megosztása: 11 /136 Az egyik legolcsóbb autó a Retromobile-on, 66-o Alfa Giulia, 6500 euróért Az egyik legolcsóbb autó a Retromobile-on, 66-o Alfa Giulia, 6500 euróért Fotó megosztása: 13 /136 Makulátlan 205-ös Peugeot-k Makulátlan 205-ös Peugeot-k Fotó megosztása: 14 /136 Nem Dacia, Renault 12, 90 ezer kilométerrel, 1972-ből, 12900 euróért Nem Dacia, Renault 12, 90 ezer kilométerrel, 1972-ből, 12900 euróért Fotó megosztása: 15 /136 Fiat 850 Coupé, egy mai új 500-as áráért Fiat 850 Coupé, egy mai új 500-as áráért Fotó megosztása: 17 /136 Ez az 1964-es Sunbeam remek belépő a veteránozásba, szakadt, de bőven menthető állapotban, 7500 euróért Ez az 1964-es Sunbeam remek belépő a veteránozásba, szakadt, de bőven menthető állapotban, 7500 euróért Fotó megosztása: 18 /136 Kocka- vagy kerek legyen az a lámpa? Fotó megosztása: 19 /136 Lada Niva becsövezve Lada Niva becsövezve Fotó megosztása: 21 /136 Egy csudaszép R5 Turbo szégyellősködik egy sarokban Egy csudaszép R5 Turbo szégyellősködik egy sarokban Fotó megosztása: 22 /136 Csónakfarú Amilcar 1924-ből; nem tud úszni, csak szép Csónakfarú Amilcar 1924-ből; nem tud úszni, csak szép Fotó megosztása: 23 /136 DS 19 kabrió keménytetővel, ízléses tálalásban DS 19 kabrió keménytetővel, ízléses tálalásban Fotó megosztása: 25 /136 A francia Volvo Club két büszkesége A francia Volvo Club két büszkesége Fotó megosztása: 26 /136 A Lancia klubosok is kijöttek megmutatni, amijük van A Lancia klubosok is kijöttek megmutatni, amijük van Fotó megosztása: 27 /136 A semmilyen kis Gordini keresett ritkaság Franciaországban, ez a példány 53 ezer eurós árcédulát visel A semmilyen kis Gordini keresett ritkaság Franciaországban, ez a példány 53 ezer eurós árcédulát visel Fotó megosztása: 29 /136 A holland Metropole Classics makulátlan Schwimmwagenje 1942-ből - időközben már el is kelt A holland Metropole Classics makulátlan Schwimmwagenje 1942-ből - időközben már el is kelt Fotó megosztása: 30 /136 Ez az Alfa Zagato is csak úgy mellékesen álldogál egy stand mellett, de így is elhomályosítja a mögötte lapuló Astont Ez az Alfa Zagato is csak úgy mellékesen álldogál egy stand mellett, de így is elhomályosítja a mögötte lapuló Astont Fotó megosztása: 31 /136 Szégyellős Hispano-Suiza a márkaklub standján Szégyellős Hispano-Suiza a márkaklub standján Fotó megosztása: 33 /136 Egy gyönyörű Hond CB 750 esett be a kanapé mögé Egy gyönyörű Hond CB 750 esett be a kanapé mögé Fotó megosztása: 34 /136 Kupé és hétszemélyes kombi: W123-as Merciből csak a legérdekesebbek fértek be a Retromobile-ra Kupé és hétszemélyes kombi: W123-as Merciből csak a legérdekesebbek fértek be a Retromobile-ra Fotó megosztása: 35 /136 A kiállítás legnagyobb kakukktojása: mit keres ez így itt? A kiállítás legnagyobb kakukktojása: mit keres ez így itt? Fotó megosztása: 37 /136 Becsövezett verseny-E12-es egy veterános cég standján Becsövezett verseny-E12-es egy veterános cég standján Fotó megosztása: 38 /136 Valódi veteránból készül food truckból sem volt hiány Valódi veteránból készül food truckból sem volt hiány Fotó megosztása: 39 /136 Félig nyúzott Chenard-Walker (életemben nem hallottam róla), gyönyörű, új favázzal Félig nyúzott Chenard-Walker (életemben nem hallottam róla), gyönyörű, új favázzal Fotó megosztása: 41 /136 Aki igazán szépen restaurál, nem fél attól, hogy egy tükörrel a portékája hasát is megmutassa! Aki igazán szépen restaurál, nem fél attól, hogy egy tükörrel a portékája hasát is megmutassa! Fotó megosztása: 42 /136 Fa Carrera-pályás dohányzóasztal is van, mert miért ne lenne? Fa Carrera-pályás dohányzóasztal is van, mert miért ne lenne? Fotó megosztása: 43 /136 A Bentley Speed Six hűtősapkája az egyik legszebb tárgy, amit az autóipar valaha előállított A Bentley Speed Six hűtősapkája az egyik legszebb tárgy, amit az autóipar valaha előállított Fotó megosztása: 45 /136 Egy makulátlan SL Merciben nem lehet ám spáros szatyorba cuccolni! Egy makulátlan SL Merciben nem lehet ám spáros szatyorba cuccolni! Fotó megosztása: 46 /136 A műszempilla veteránautós megfelelője ez a Lancia-lámpa A műszempilla veteránautós megfelelője ez a Lancia-lámpa Fotó megosztása: 47 /136 Tatra T77 1935-ből. Láttam már ilyen autót, de ilyen állapotban még soha - ez biztos, hogy szebb, mint új korában volt! Tatra T77 1935-ből. Láttam már ilyen autót, de ilyen állapotban még soha - ez biztos, hogy szebb, mint új korában volt! Fotó megosztása: 49 /136 Tatra T77 1935-ből. Láttam már ilyen autót, de ilyen állapotban még soha - ez biztos, hogy szebb, mint új korában volt! Tatra T77 1935-ből. Láttam már ilyen autót, de ilyen állapotban még soha - ez biztos, hogy szebb, mint új korában volt! Fotó megosztása: 50 /136 Takaróponyvákra szakosodott cég standja. De tudok jobb megoldást mutatni! Takaróponyvákra szakosodott cég standja. De tudok jobb megoldást mutatni! Fotó megosztása: 51 /136 Nyomás alatt álló fóliasátorban eltéve biztos nem romlik meg a veteránautó! Nyomás alatt álló fóliasátorban eltéve biztos nem romlik meg a veteránautó! Fotó megosztása: 53 /136 A 911-esekre szakosodott restaurátor cég standjánál már csak ásítoztam, pedig az ott elől egy ritka 930-as turbómotorja A 911-esekre szakosodott restaurátor cég standjánál már csak ásítoztam, pedig az ott elől egy ritka 930-as turbómotorja Fotó megosztása: 54 /136 Megér 40 ezer eurót, hogy a Berlingód olyan legyen, mint egy HY furgon, csak rondább? Megér 40 ezer eurót, hogy a Berlingód olyan legyen, mint egy HY furgon, csak rondább? Fotó megosztása: 55 /136 És 15 ezerért egy Amit így elcsúfítani? Fotó megosztása: 57 /136 Indian Scout 1928-ból Indian Scout 1928-ból Fotó megosztása: 58 /136 Fakenuval még kívánatosabb egy korai Land-Rover Fakenuval még kívánatosabb egy korai Land-Rover Fotó megosztása: 59 /136 Egy Lincoln kabrió ízléses tálalásban Egy Lincoln kabrió ízléses tálalásban Fotó megosztása: 61 /136 És egy másik ízléstelenben És egy másik ízléstelenben Fotó megosztása: 62 /136 F1-es tornasor F1-es tornasor Fotó megosztása: 63 /136 Ez a kis Delahaye kabrió 1952-ből, 48 ezer kilométeres futással 180 ezer eurót ér a gazdája szerint Ez a kis Delahaye kabrió 1952-ből, 48 ezer kilométeres futással 180 ezer eurót ér a gazdája szerint Fotó megosztása: 65 /136 Aki gyakran jár találkozókra egy féltett, öreg csodával, vehet mellé felső polcos szállító-szerelő utánfutót is Aki gyakran jár találkozókra egy féltett, öreg csodával, vehet mellé felső polcos szállító-szerelő utánfutót is Fotó megosztása: 66 /136 A látszat ellenére ez nem valami Lotus Seven, hanem egy Devalliet-Mugello. Ilyen is van - évi 15 készül belőle A látszat ellenére ez nem valami Lotus Seven, hanem egy Devalliet-Mugello. Ilyen is van - évi 15 készül belőle Fotó megosztása: 67 /136 Le Mans-stílusú csocsóasztal, hosszú és rövid tengelytávú változatban Le Mans-stílusú csocsóasztal, hosszú és rövid tengelytávú változatban Fotó megosztása: 69 /136 Öreg versenyautó mellé hádás versenyoverall? Öreg versenyautó mellé hádás versenyoverall? Fotó megosztása: 70 /136 Egy tankmúzeum is elhozta a tárlatát Egy tankmúzeum is elhozta a tárlatát Fotó megosztása: 71 /136 A DeDion-Bouton részletei nem autóipari termékek, hanem iparművészeti remekek A DeDion-Bouton részletei nem autóipari termékek, hanem iparművészeti remekek Fotó megosztása: 73 /136 Jövőre már alighanem teljesen készen tér vissza ez az Alfa Jövőre már alighanem teljesen készen tér vissza ez az Alfa Fotó megosztása: 74 /136 És most néhány restomod: ezt a CV2-t már villanymotor hajtja És most néhány restomod: ezt a CV2-t már villanymotor hajtja Fotó megosztása: 75 /136 Az R-Fit Renault 5-ösét már vezettük korábban: érdekes a nyikorgó öreg vas, új villamos hajtással Az R-Fit Renault 5-ösét már vezettük korábban: érdekes a nyikorgó öreg vas, új villamos hajtással Fotó megosztása: 77 /136 CO2-mentes kávé az elektromossá alakított öreg furgon farából CO2-mentes kávé az elektromossá alakított öreg furgon farából Fotó megosztása: 78 /136 Franciaországban még erre is van kereslet: öreg moped elektromosra alakítva Franciaországban még erre is van kereslet: öreg moped elektromosra alakítva Fotó megosztása: 79 /136 A restomod moped villanymotorja formájával nem töri meg a hangulatot A restomod moped villanymotorja formájával nem töri meg a hangulatot Fotó megosztása: 81 /136 Az innenső SM igazi, a túlsó viszont már elektromos! Az innenső SM igazi, a túlsó viszont már elektromos! Fotó megosztása: 82 /136 Fene tudja, egy ennyire szép antik tárgyat talán kár elrontani villamosítással Fene tudja, egy ennyire szép antik tárgyat talán kár elrontani villamosítással Fotó megosztása: 83 /136 Restomod elektromos virágos 2CV Fourgonette Restomod elektromos virágos 2CV Fourgonette Fotó megosztása: 85 /136 És ami már egyértelműen sok: ezért a Corvettel-lámpáért igazán kár volt És ami már egyértelműen sok: ezért a Corvettel-lámpáért igazán kár volt Fotó megosztása: 86 /136 Supercar Blondie nevével fémjelzett kereskedés standja Supercar Blondie nevével fémjelzett kereskedés standja Fotó megosztása: 87 /136 Egy valódi Alfa-Romeo Disco Volante: ilyet még csak az Alfa-múzeumban láttam. Nyitott karosszériával öt készült, négy van még meg - ez az egyik. Az olasz nemzeti autómúzeum adta kölcsön egy kiállítónak a Retromobile-ra Egy valódi Alfa-Romeo Disco Volante: ilyet még csak az Alfa-múzeumban láttam. Nyitott karosszériával öt készült, négy van még meg - ez az egyik. Az olasz nemzeti autómúzeum adta kölcsön egy kiállítónak a Retromobile-ra Fotó megosztása: 89 /136 Így készül rézcső-darabokból az újragyártott veteránhűtő Így készül rézcső-darabokból az újragyártott veteránhűtő Fotó megosztása: 90 /136 Honda Gold Wing történelem Honda Gold Wing történelem Fotó megosztása: 91 /136 Fotó megosztása: 93 /136 Egy szégyellős NSU Ro Egy szégyellős NSU Ro Fotó megosztása: 94 /136 Egy szép E30-as és egy meglepően olcsó francia kupé - mi is ez pontosan? Egy szép E30-as és egy meglepően olcsó francia kupé - mi is ez pontosan? Fotó megosztása: 95 /136 9000 eurós árcédulával áll kint ez az 1964-es Renault Caravelle Coupé, szemre egész jó állapotban 9000 eurós árcédulával áll kint ez az 1964-es Renault Caravelle Coupé, szemre egész jó állapotban Fotó megosztása: 97 /136 Fiat Multipla Fiat Multipla Fotó megosztása: 98 /136 A Renault Twingo igazi titkos tipp youngtimer-befektetésre: ha jövőre kijön az elektromos új változat, biztosan megugrik az értéke A Renault Twingo igazi titkos tipp youngtimer-befektetésre: ha jövőre kijön az elektromos új változat, biztosan megugrik az értéke Fotó megosztása: 99 /136 A harmadik pavilon hátsó része megint a nagyon drága autóké: az Artcurial aukciósház rendezett itt be egy olyan árverési csarnokot, ahol a 356-os Porsche unalmas autó A harmadik pavilon hátsó része megint a nagyon drága autóké: az Artcurial aukciósház rendezett itt be egy olyan árverési csarnokot, ahol a 356-os Porsche unalmas autó Fotó megosztása: 101 /136 Két Aston kabrió, azonos színben, 65 év különbséggel - így, egyben még nagyobb az értékük Két Aston kabrió, azonos színben, 65 év különbséggel - így, egyben még nagyobb az értékük Fotó megosztása: 102 /136 Citroën Mehari, 12-18 ezer euróra várt becsült áron. De mi az a másik fehér nyitott izé mellette? Citroën Mehari, 12-18 ezer euróra várt becsült áron. De mi az a másik fehér nyitott izé mellette? Fotó megosztása: 103 /136 1978-as Gurgel Xavante X12 - sose hallottam róla, de aki ilyet szerente, most 20-30 ezer euróért vehet egyet 1978-as Gurgel Xavante X12 - sose hallottam róla, de aki ilyet szerente, most 20-30 ezer euróért vehet egyet Fotó megosztása: 105 /136 Ős-bogár; vajon mennyit érhet ilyen állapotban? 2-3 ezer eurót? Ős-bogár; vajon mennyit érhet ilyen állapotban? 2-3 ezer eurót? Fotó megosztása: 106 /136 Dehogy: az osztott hátsó ablakos 1950-es autó 20-30 ezer euró még így is. 64 éve van egy család tulajdonában! Dehogy: az osztott hátsó ablakos 1950-es autó 20-30 ezer euró még így is. 64 éve van egy család tulajdonában! Fotó megosztása: 107 /136 Csodaszép BMW 3.0 CSi, 60-80 ezer eurót ér Csodaszép BMW 3.0 CSi, 60-80 ezer eurót ér Fotó megosztása: 109 /136 A bikini feltalálójának egyedi rendelésre készült hajó-Packardja, 250-350 ezer eurót érhet A bikini feltalálójának egyedi rendelésre készült hajó-Packardja, 250-350 ezer eurót érhet Fotó megosztása: 110 /136 A kis piros Alpine 25-45 ezer euróért ritkaságához képest olcsó: ez a 99. számozott darab egy 100-as különleges sorozatból, és abból a 100-ból is csak 25-ben volt klíma. Ebben van! A kis piros Alpine 25-45 ezer euróért ritkaságához képest olcsó: ez a 99. számozott darab egy 100-as különleges sorozatból, és abból a 100-ból is csak 25-ben volt klíma. Ebben van! Fotó megosztása: 111 /136 Osztrák Haflinger prototípus, az amerikai piacra próbált vele betörni a Steyr-Puch 1959-ben Osztrák Haflinger prototípus, az amerikai piacra próbált vele betörni a Steyr-Puch 1959-ben Fotó megosztása: 113 /136 Versenyautók: a Fiat 131-ért 100-140, a Mercedes sivatagi raliautóért 150-250 ezer eurót vár az árverési cég Versenyautók: a Fiat 131-ért 100-140, a Mercedes sivatagi raliautóért 150-250 ezer eurót vár az árverési cég Fotó megosztása: 114 /136 Cuki Honda Z600 1974-ből, 15-25 ezer eurós becsértéken Cuki Honda Z600 1974-ből, 15-25 ezer eurós becsértéken Fotó megosztása: 115 /136 Gyerekeknek készült játékvillamos szinte ingyen: 500-1000 euróra becsülik az árát Gyerekeknek készült játékvillamos szinte ingyen: 500-1000 euróra becsülik az árát Fotó megosztása: 117 /136 Még veterán kisrepülőre is lehet licitálni Még veterán kisrepülőre is lehet licitálni Fotó megosztása: 118 /136 Meg gázturbinára Meg gázturbinára Fotó megosztása: 119 /136 Öreg tévére, restomod átalakítással Öreg tévére, restomod átalakítással Fotó megosztása: 121 /136 És az alapvonal a veterános tárlaton: egy uruguayi nyereg, 100-200 euróért És az alapvonal a veterános tárlaton: egy uruguayi nyereg, 100-200 euróért Fotó megosztása: 122 /136 Egy Simplex-Crane Model 5 Double Phaeton kilencliteres, hathengeres motorja. A kocsi értéke 2-300 ezer euró Egy Simplex-Crane Model 5 Double Phaeton kilencliteres, hathengeres motorja. A kocsi értéke 2-300 ezer euró Fotó megosztása: 123 /136 Milyen igazságtalan, hogy a nagy zöld öreg vas (1937-es Renault busz) csak 40-80 ezer, a kis kék vacak (1930-as Bugatti Grand Prix-versenyautó) meg 1,7-2,3 millió eurót ér Milyen igazságtalan, hogy a nagy zöld öreg vas (1937-es Renault busz) csak 40-80 ezer, a kis kék vacak (1930-as Bugatti Grand Prix-versenyautó) meg 1,7-2,3 millió eurót ér Fotó megosztása: 125 /136 Ez az 1984-es R5 Turbo 2 80-100 ezr eurót érhet Ez az 1984-es R5 Turbo 2 80-100 ezr eurót érhet Fotó megosztása: 126 /136 Egy magas értékű piros sor, mennyit nyer vele vajon az aukciósház? Egy magas értékű piros sor, mennyit nyer vele vajon az aukciósház? Fotó megosztása: 127 /136 Veterán robogó sor kisebb pénzű licitálóknak Veterán robogó sor kisebb pénzű licitálóknak Fotó megosztása: 129 /136 A kiállítás másik Bugatti EB110-ese, 1,2-1,5 millió euró becsült értékben A kiállítás másik Bugatti EB110-ese, 1,2-1,5 millió euró becsült értékben Fotó megosztása: 130 /136 Amerikaiutós, meglepően szegényes kis minitárlat az udvaron Amerikaiutós, meglepően szegényes kis minitárlat az udvaron Fotó megosztása: 131 /136 A Chevy pickupon jól mutat a bombalovagló csaj A Chevy pickupon jól mutat a bombalovagló csaj Fotó megosztása: 133 /136 Plymouth Satellite Sebring, 400 köbhüvelykes V8-cal Plymouth Satellite Sebring, 400 köbhüvelykes V8-cal Fotó megosztása: 134 /136 Abszolút jogos a matrica a Plymouth hátsó szélvédőjén Abszolút jogos a matrica a Plymouth hátsó szélvédőjén Fotó megosztása: 135 /136 Ezzel a meseszép, 220 ezer euróért elvihető DeTomaso Panterával búcsúzunk Ezzel a meseszép, 220 ezer euróért elvihető DeTomaso Panterával búcsúzunk Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Retromobile, Párizs, 1976 óta minden évben, és még soha nem voltam itt – ha te se, akkor ezt mielőbb érdemes orvosolni!