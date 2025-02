Az európai, de talán az összes autógyártó közül mintha a Renault érezné legjobban, hogyan is kell meglovagolni a pszichés retróhullámot, ami a temérdek egyforma, lélektelen, drága új elektromos SUV láttán elöntötte az érzelmesebb európai autóvásárlókat. Új 5-ös, új 4-es, új Twingo, mind villamos hajtással: sorozatban jönnek azok a Renault-k, amelyek, ha némi csalással is, de nagyon ügyesen idézik meg újra az európai automobilizmus tömegélménnyé válásának korát.

(Látszólag) kicsi, (viszonylag) megfizethető, (a túlméretezett SUV-okhoz képest) takarékos, gazdaságos kis villanyautóik minden dimenzióban (fizikaiban, pénzügyiben, műszakiban) túlterjeszkednek ugyan a primitív technikájú, olcsó legendás elődökön, de ugyanolyan könnyű a rajongásig megszeretni őket, mint az ős-4-est, ős-5-öst, ős-Twingót volt.

Amikor pár hete megkaptuk a meghívást egy újabb elektromos Renault bemutatójára, még azt hittük, talán egy következő szériamodell első változatával találkozhatunk. Azt is feltételeztük, hogy megint a retróhullámon szörfölünk majd, hiszen a Renault összekapcsolta a sajtóeseményt a párizsi Retromobile nevű gigantikus veteránautó-kiállítással és vásárral. (Helyszíni riport nagyon sok képpel hamarosan a Vezessen!)

Miután azonban időközben kijöttek az első képek a Filante Record 2025 nevű furcsaságról, már kezdtük sejteni, hogy nem a nagyközönségnek szánt autót fogunk látni február elején. És tényleg nem: ebből a retró-rönóból biztosan nem lesz sorozatgyártású verzió.

A keskeny, alacsony, hosszú, együléses jármű koncepcióját két történelmi rekordautó ihlette. A forma annyira világosan az 1925-ös 40 CV des Records-é, hogy a kapcsolat még akkor is teljesen egyértelmű, ha nem figyelünk fel arra, hogy nahát: ez az egykori mérnöki csoda pont száz éve kezdett beállítani 500 kilométeres, 500 mérföldes és 24 órás sebességrekordokat, valamint nyert Monte Carlo ralit.

A Filante, vagyis Száguldó név pedig egy 1956-os rekordautóból jön, az Etoile Filante (Hulló-, szó szerint Száguldó Csillag) örökségeként. Ez a kocsi Amerikában, klasszikus sós tómedres helyszínen (Bonneville) állított fel új rekordokat, 300 kilométer per óra feletti sebességekkel egy és öt kilométeres távokon.

A személyes találkozást megelőzően kiadott közlemény információihoz képes nem sok újdonságot árult el a Renault Párizsban sem a kocsiról. Az alaktényezőt, ami a rekordautó egyik fontos célparamétere, még nem mérték meg szélcsatornában; hogy az elektromos Scénic-ből származó, bár áttervezett, 87 kWh-s akkupakk milyen teljesítményű villanymotoron keresztül küldi majd az erőt a hátsó kerekekre, még titok; a sebességről, gyorsulásról, hatótávról pedig alighanem még a Renault-nak is csak becsléseik vannak, amelyeket a tényleges rekordkísérletek véglegesítenek majd, a tervek szerint május végén-június elején.

Még a súlyt is csak körülbelül ismerjük: az öt méternél hosszabb autó, amely 600 kilós akkumulátort cipel, kevesebb, mint egy tonnát nyom! Ehhez az acél mellett alumíniumot és szénszálas műanyagokat használtak a jármű megalkotásakor.

Az viszont konkrétan kiderült, hogy klíma (és fűtés) nincs a felfelé nyíló tetejű, szűk kabinnak: a pilótát csak szellőzőkön beengedett menetszél hűsítheti majd. A szűk kabinon belül is minimalista megoldással találkozunk akár a fekvő pozíciót kínáló szénszálas műanyagra húzott vászonborítású ülést vagy a műszeregységet adó vékony digitális kijelzőt nézzük.

Nemcsak a kabintető, illetve a kabin idézi egyébként a repülőgépeket, de a tervezők a rögzítő csavarokkal is a száz évvel ezelőtti légijárművek megoldására emlékeznek.

Megkérdeztük, van-e olyan porcikája az új Filante-nak, ami esetleg feltűnhet szériaautókon is a jövőben. Talán a kombinált szarvkormány ötletével illetve a pedálmentes vezethetőséggel meg lehet próbálkozni majd, jött a válasz. A Filante Record 2025 elektronikus, drive-by-wire fékezési és gyorsítási rendszere mindenesetre lehetővé teszi, hogy akár egy biciklikormány finom markolat- vagy ujjkapcsolóival lehessen szabályozni a tempót egy autóban. Szintén van esély arra, hogy a jövő Renault-iban egyes fémalkatrészek 3D alumíniumötvözet-nyomtatással készülhessenek, ahogy itt a kezelőszervek hordozófelülete.

A mindennapi közlekedésre, autózásra túl nagy hatással nemigen bíró rekordautónál érdekesebbnek tűnt maga a tálalás. A Retromobil legnagyobb csarnokának közepén, egy hangárszerű installációban egymással szemben sorakoztatta fel a Renault az ötletadó legendákat és az azok nyomán készült egyedi vagy sorozatgyártásra tervezett új modelleket:

Azt is tudjuk, hogy a közeljövőben bővülhet még a retro-ihletésű szériamodellek kollekciója. Az ’50-es évek végétől gyártott, Franciaországban szintén legendássá nemesedett egykori olcsó, egyszerű kisáruszállító, az Estafette furgon is megihlette a márka mai dizájnereit. Az új, elektromos Estafette tanulmány-változatát Hannoverben láttuk 2024 őszén, és komoly az esélye, hogy ebből is valódi termék készül majd.

Az igazi öreg Renault-k tulajdonosait gyári szolgáltatásokkal segíti a francia márka

A rekordautó bemutatása után szinte mellékesen egy másik prezentáción a Renault egy valójában sokkal gyakorlatiasabb és fontosabb dologról is beszámolt. Renault – the originals néven tudatosan szervezett, épített szolgáltatásokkal kívánják szolgálni a márka köré épülő veterános, youngtimeres közösséget. Megvásárolható eredeti alkatrészek, szabadon letölthető, archív kézikönyvek, videós szaktanácsok felújítási, karbantartási munkákhoz – a Renault nagyon komolyan meg kívánja támogatni a márka öreg modelljeinek életben tartását, csinosítgatását.

Franciaországban már most nyolc Renault-szervizzel szerződött le a gyártó, de év végéig az országban 25 öregautó-ellátó központ nyílik majd, jövőre pedig jöhet a nemzetközi terjeszkedés. És ki tudja: még az is lehet, hogy valamikor végre állandóan nyitva tartó, szabadon látogatható múzeummá alakul a márka 800 történelmi jelentőségű autót kezelő, de folyamatosan bővülő készletű veteránraktára és felújítóközpontja!

