A Renault meghívására érkeztünk Párizsba a Retromobile veteránautó-kiállításra és -börzére, valamint a Filante tanulmányautó bemutatójára, de mivel a kora reggeli géppel jöttünk, volt még egy szabad délelőttünk az este induló programok előtt. HVG-s kollégám, László Feri felvetette, hogy mi lenne, ha megnéznénk az RM Sotheby’s épp aktuális árverésének tételeit – teljesen véletlenül futott bele ugyanis a hírbe, hogy az autócsodákat az aukciósház kiállítja a Louvre egyik rendezvényközpontjában. Miért ne, mondtuk, és nagyon nem bántuk meg!

Legnagyobb meglepetésünkre az iszonyú drága autók tucatjait bárki ingyen megnézhette Párizsban. De tényleg bárki: mi is, csak úgy az utcáról lementünk a Louvre udvarában a Caroussel nevű alagsori kiállítóközpontba, egy rövid sorbanállás után leadtuk a táskát, kabátot a ruhatárban (ezt is ingyen), és már ott is álltunk a legértékesebb tétel, az 1965-ös Le Mans-győztes Ferrari 250 LM mellett, testközelben. A kocsi értékét a Sotheby’s mindösze 25 millió euróra, tízmilliárd forintra becsüli. És csak úgy, bárki odaballaghatott hozzá, karnyújtásnyi távolságba. Felfoghatatlan élmény, még most is csak emésztem, hogy ilyet lehet!

Az autó egyébként nem nagy szám, tele van kőfelverődéssel, festékhólyagosodással, induló rozsdásodásokkal mindenféle gondatlanságból származó karcok, ütődések nyomán. Az illesztési hézagok is botrányosak, egy csomó helyen pedig egyedi gányolások nyomai láthatóak. Fúj. Csak hát ez egy legenda, egy hús-vér Le Mans-i győztes. Szóval tízmilliárd. Hát jó.

Aki meg szeretne venni egy ilyen kocsit, viszonylag könnyen regisztrálhat a licitálók közé. Egyszerűen csak oda kell ballagni a kedves kisasszonyokhoz a kiállítási csarnok bejáratánál, és be kell mutatni egy banki igazolást arról, hogy rendelkezünk egy ökölszabály szerint legalább 50 ezer eurós betétet tartalmazó számla felett. (Sőt, ha ennél olcsóbb várható eladási árú kocsit szemeltünk ki, kisebb összeg igazolása is elegendő.) Az aukciósház emellett egy kétezer eurós foglalást is szokott kezdeményezni ezen a számlán: ez az összeg később visszajár, csak biztosítékként szolgál arra, ha valami butaságot követnénk el a licitálás során. Személyi igazolvány, anyja neve, egy-két aláírás, és kész: innentől nincs más dolgunk, mint megjelenni az árverésen és licitálni szívünk négykerekű szerelmére. Persze ennek nem kell a tízmilliárd forintos Ferrarinak lennie.

A belsőbb csarnokokban az ütött-kopott sporttörténeti legendánál sokkal szebb, mégis sokkal olcsóbb autók tömegét találtuk. Az egyik teremben voltak az unalmasabb tételek: soktucatnyi 911-es Porsche, néhány nem túl ritka Alfa, BMW. Persze ezek között is biztosan voltak izgalmas egyedi történettel rendelkező példányok, mégis: ilyen mennyiségben a 911-es nem izgatólag, hanem ellenkezőleg hat az autóbuzi lélekre.

Miután kiszabadultunk a 911-esek sivatagából, eszeveszett rodeó vette kezdetét a másik teremben. Nem vagyok a külső sárhányós autók rajongója, nekem ezek a kocsik inkább múzeumi tárgyak, mint autók, de a bugyután vicces motívumokkal feldobott zöld, 1931-es, 950 ezer és 1,25 millió euró közötti értékűre becsült Talbot AV 105 mellett én sem tudtam érzelmek nélkül elsétálni. Egyébként ez a kocsi is futott Le Mans-ban, 1931-ben!

Galériánkban lapul még egy csomó érdekes tétel; a legolcsóbb párizsi Sotheby’s-négykerekű, ami egy piros, dízel Porsche, az autó, amit James Bond akkor vezetett volna, ha lett volna családja, ésatöbbi, ésatöbbi, tessék bátran kattintani: