Márciusban immár 19. alkalommal gyűlnek össze az autók szerelmesei, az AMTS szervezésében. A 2025-ös UNIX-AMTS autókiállítás és show március 28-30 között várja a látogatókat a Hungexpo területén.

Hasonlóan a korábbi évekhez ezúttal is egy autóépítéssel hangolódtak a szervezők és látogatók a rendezvényre. 2025-ben egy Ford Mustang GT-t alakítottak át. Az elkészült autót bárki megnyerheti, aki teljes árú felnőtt, vagy családi belépőjegyet vásárol a rendezvényre, akár elővételben, akár a rendezvény helyszínén márciusban.

Egy 450 lóerős, V8-as motorral szerelt amerikai kupé idehaza nem mondható éppen hétköznapinak, de az AMTS csapat még többet hozott ki belőle. Ha kíváncsi vagy mit tud egy ilyen autó, a Vezess korábbi tesztjéből megismerheted:

Nem először dolgozik Mustanggal az AMTS, ez már a negyedik alkalom, hogy a legendás amerikai gép kapcsolódik a rendezvényhez. Mint az elkészült autót bemutató sajtótájékoztatón elhangzott ez az AMTS történetének eddigi legfiatalabb, legértékesebb és legerősebb nyereményautója. A Mustang visszafogott fekete színben érkezett a helyszínre, majd a nagyközönség szeme láttára öltött új formát az Etele Plázában. Öt nap alatt egy tucat szakember dolgozott azon, hogy az izgalmas különlegessé váljon.

Nézd meg összehasonlító képeinket, amely megmutatja, milyen volt, milyen lett az autó:

Egy ilyen átalakítás eleinte nem az építésről szól, hanem a bontásról: leszerelték a lökhárítókat, a motorháztetőt, levették a kerekeket, szétszedték a futóművet és kiürítették az utasterét. Ezek a folyamatok jól jelzik, hogy a Mustang GT teljeskörűen átalakul.

Kezdetnek ott a színe, amely több szempontból különleges. Nemcsak azért, mert emlékeztet az első autóra – egy VW Golf – amit anno átalakítottak, de kilenc év után először választottak a szervezők fényes fóliát (nem mattot), amely nem is szimplán színfólia, hanem kővédő jellegű. A vastagabb fóliát vizes alappal kell felhelyezni, kifejezetten nagyértékű autókhoz való, hiszen nemcsak új külsőt ad, de megvédi az eredeti fényezést.

Míg az autó nagy része kék színű, a tető, a motorháztető és a lökhárító egyes elemei karbon mintás fedéssel gazdagodtak.

Nemcsak színében, de részleteiben is vadabb az AMTS-Mustang, arra ugyanis a Shelby GT500 egyes elemeit is átemelték. Így mélyebre nyúlik és nagyobb hűtőnyílást mutat az első lökhárító, de más a hátsó diffúzor, és felkerült egy szárny is a csomagtartóra. Nem hiányoznak a küszöbtoldatok és az első koptató sem.

Jelenleg az autó kiállítási darab, versenypályára alkalmas elemekkel, ezért a nyertes kap hozzá másik optikai csomagot is, amely közútra engedélyezett.

A fóliázással párhuzamosan a hifis csapat behúzta a szükséges új kábeleket, zaj és rezgéscsillapító lapokkal borította az ajtók belsejét. Előre háromutas hangszorószettet építettek, kerültek hangszórók a kalaptartóba is, de nem hiányzik a mélynyomó sem, amelyet a csomagtér jobb oldalán találunk. A gyári fejegységről kezelhető, JL Audi hangszórókat két erősítő látja el megfelelő jellel, utóbbiak egy az utastér színéhez illő dobozban kaptak helyet.

Nem maradt ugyanis érintetlen a Ford Mustang belseje sem. Mi az, hogy!

A türkizkék külső mellé hasonlóan feltűnő narancssárga bőrbelső társul. A Shelby varrott mintával díszített ülések mellett, az ajtópanelek, a váltókar- és kézifékszoknya és a kormány is sárga színben pompázik.

Ez a szín máshol is feltűnik az autón, de ehhez a kerekek mögé kell lesnünk, mert a féknyergekre is jutott belőlük. Pedig nem is a nyergeké a főszerep, hanem a Rottinger féktárcsáké – a lyuggatott, mart elemek elől 380 milliméter átmérőjűek.

Nem mehetünk el szó nélkül a kerekek mellett sem: a kétszéles (elöl és hárul más) 20 colos Japan Racing felnikre a Toyo versenypályára is alkalmas semi slick abroncsai kerültek. Az elöl 255, hátul 285 mm széles gumikkal komoly köridő is elérhető, de utcán sem kerül bajba a tulaj.

A tízfokozatú automata váltóval szerelt, a hátsó gumik égetéséhez kitalált Line lock rendszerrel is felvértezett autó 4,3 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára. Végsebessége 249 km/óra. Szóval nem játékszer! – Ezért a szervezők vezetéstechnikai tréninget is adnak ajándékba az autóhoz, így a tulajdonos zárt pályán is ismerkedhet a kétajtós izomautóval.

Mielőtt azonban bárki hazavinné az autót természetesen ott lesz a 2025-ös Unix-AMTS rendezvényen március 28-30 között a Hungexpon. Ha megnéznéd a Vezess standjához kell eljönnöd, ott lehet találkozni vele a rendezvény idejében.

Az idei AMTS több mint 130 ezer négyzetméteren több mint 1000 autót vonultat fel. Ezúttal is átfogóan jelenik meg az autó, motor és tuning témakör a kiállításon.

A szervezők ígérete szerint a külföldről érkező autók esetében minőségbeli ugrást láthat majd a közönség. Felismerhetetlenségig átalakított izomautók, egyedileg épített hihetetlen járművek várhatóak.

Idénre újdonság az úgynevezett GTA live show, amely az ígéret szerint olyan lesz, mintha egy hollywoodi filmforgatás elevenedne meg driftelő autókkal és extrém motorosokkal. Autogram vadászoknak jó hír, hogy ott lesz a rendezvényen a Halás Iramban filmsorozat egyik színésze, illetve egy autós szereplője is.

Idén nagyobb számban, külön pavilonban jelennek meg az autós-motoros importőrök az AMTS területén. A széria autók kiállításának szentelt részlegben a gyártók legújabb modelljeit ismerheted meg testközelből!

Nem hiányoznak majd a veterán és oldtimer autók sem, lesz mit nézni a terepjárók szerelmeseinek is, de lesz szépségverseny, autós és a hölgyeknek is, emellett drift és kaszkadőr-bemutatók szórakoztatják a közönséget, de gondoltak a gyerekekre is!

Szintén újdonság, hogy az AMTS támogatásával állatvédelmi gyűjtőakciót hirdettek, melynek célja, hogy a kiállításon, több, mint 10 tonna kutya és macskaeledelt gyűjtsenek össze állatmenhelyek és alapítványok számára. Csősz Boglárka és Kiss Norbi fogadják majd az adományokat (akár egy konzervet is) a Szolnoki Tuning Találkozó standjánál kialakítandó gyűjtőponton.

A részletes programot itt találod.

Az óriási érdeklődés miatt (tavaly több mint 80 ezer látogató érkezett), jelenleg már csak adott napra lehet jegyet venni. A Hungexpo környékén így is komoly forgalomra, kell számítani. A szervezők számos tippet adnak, hogy kevésbé feszült legyen a rendezvényre való eljutás. Érdemes elolvasni ide kattintva.

Gyertek, találkozzunk március végén az AMTS-en, a Vezess ott lesz! Addig is nézd meg az alábbi galériát az AMTS-Mustang építéséről: