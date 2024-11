Annyira nehezen hihető és extrém az egyik parkolásom története, hogy sokat gondolkodtam rajta, megírjam-e. Ugyanakkor nem egyedi eset Budapest szívében. Az elmúlt napokban többekkel beszélve hallottam cifrábbakat is.

2024. október 23. este kb. 20 óra 30. Dübörög a lottózók önkéntes befizetéseit nagyvonalúan nem nézve ingyenesnek mondott Ricky Martin-koncert a Hősök terén, nagyjából 70 ezer ember jól érzi magát. A tömeg egy része az Andrássy úton csápol, a környékbeli utak és utcák részben vagy egészben lezárva a járműforgalom elől.

Mi most érkezünk haza autóval, éppen a buli szomszédjában van az otthonunk. Azt már nem is tudom, mennyi ideig tartott a lakásunk előtti utolsó egy kilométeres araszolgatás, a lényeg, hogy nem tudtunk leparkolni az utcánkban, meg a mellette lévőben sem, így amikor a második kört tettük meg, mondtam a családnak a házunk előtt, hogy szálljanak ki. Menjenek fel, fürödjön meg és aludjon a kisfiunk, egyedül folytatom tovább a helykeresést.

A fővárosban rendezett bármely koncert természetesen mindenkié: budapestieké és vidéken élőké egyaránt. Ha ennek a 70 ezer embernek csak a 10 százaléka érkezik autóval egy ilyen eseményre – mondjuk a Puero- Ricó-i származású világsztár vidéki rajongójaként -, és ennek a 7000 embernek csak a fele parkolna az érintett VI. kerületben (az egész kerületet mondom, nem a koncert környékét), már az kezelhetetlen autómennyiség. Enélkül is csordultig tele a belváros. Plusz ezen az estén rengeteg utca volt lezárva, haladni sem lehetett, nemhogy megállni.

Én azért próbálkoztam lerakni az autót, és 40 percen keresztül gurultam egyik utcácskából a másikba, mindegyik full tele araszolgató autókkal a rendezvény 1-2 kilométeres környezetében. Szabad parkolóhely sehol. Egy sincs. Sehol. Egyetlen egy sem. Közben a fejem jobbra-balra, jobbra-balra forgatva a sötétben kerestem és kutattam egy szem szabad helyecskét, járt a fejem, mint a teniszmeccsek nézőinek. Ahogy láttam, a kocsisorban sokan mások is ezzel próbálkoztak, szerencsétlenek. Bejártam vagy 20 utcát, némelyiken többször is átgurultam 5-10-15 km/órás sebességgel, mire 40 perc kínszenvedés után a lakhelyünktől 1,5 kilométerre le tudtam parkolni.

Miért nem BKV-zol ilyenkor, ember? – kérdezik az autóellenesek. Elindulhattunk volna délelőtt a Kisföldalattival is a tőlünk 100 kilométerre lévő labdarúgó utánpótlás tornára a kisfiunkkal, csak nem jutottunk volna vele messzire. Nyilván más budapesti is kirándult aznap vidéken vagy látogatta a nagymamát autóval. Utólagos részvétem nekik is. Tízezreknek felhőtlen öröm egy ilyen rendezvény, tízezreknek keserves szenvedés a hatása.

Természetesen egy szép és modern világvároshoz – mint amilyen Budapest, és ez nem irónia – hozzátartoznak a közteret használó koncertek, ilyen-olyan fesztiválok, még a 20-30 utat igénybe vevő maratonok is. Én is jártam már ilyen rendezvényeken és teljesítettem hosszú városi futóversenyeket. Nyugat-európai fővárosban is voltam már nagyszabású koncerten és futottam maratonon is – sanszosan ott és akkor meg a helyi lakosok bosszankodtak miattam, miattunk. Éppen ezért ez a cikk a legkevésbé sem arról szól, hogy mi a túrónak kellenek ezek. Csupán kíváncsiak voltunk a közlekedésre ekkora hatással járó rendezvények hátterére, a lebonyolítók munkájára és a véleményére.

Aki azt hiszi, hogy jó-jó, de legalább keresnek egy kis pénzt ezzel a kormány által kizsebelt önkormányzatok, az is figyeljen.

Sokszor még csak engedélyt sem kérnek a szervezők a kerületektől

„Rendezvényekkel kapcsolatban hivatalunkhoz nem szoktak engedélyért fordulni, mivel azok jellemzően fővárosi tulajdonú közterületeket érintenek (Andrássy út, a XIV. kerületi Hősök tere, Dózsa György út, Bajcsy-Zsilinszky út, Oktogon)” – kezdi válaszát a VI. kerületi önkormányzat, amelynek területén tartják/tartották talán a legtöbb alkalmi vagy rendszeresen visszatérő nagy népünnepélyt az autómentes napoktól a nemzeti vágtán át az atlétikai vébéig. Ricky Martin óriásbulija is Terézváros közlekedését akadályozta 3 napig, Ferenc pápa korábbi látogatása egy hétig, ha jól rémlik.

Ehhez a szuperkoncerthez sem kellett engedélyt adnia az itteni önkormányzatnak, ahol azt mondták a Vezessnek, az ennyi embert megmozgató eseményeknél kötelezően készülő menekülési terv írja elő számos környező utca lezárását és a parkolást bennük akár már napokkal a koncert előtt. „Erre sem kell tőlünk engedélyt kérni, a rendőrséggel biztosítja azt a szervező. Fővárosi közterületek használata esetén technikai eszközök, mobil vécék elhelyezésére szoktak hozzánk engedélyt beadni, aminél akkor, ha minden egyéb fővárosi engedélyt már beszerzett a szervező, megadjuk a hozzájárulást, nem akadályozzuk a lebonyolítást.”

Az úgynevezett „forgalomtechnikai változásokat” is minden esetben a közterület használója intézi, magyarán ő rakja ki ideiglenesen (és így sokszor ő felejti kint még egy darabig) a Megállni tilos táblákat, húzza ki a szalagokat, helyezi ki a kordonokat az utcák lezárására. Jó fej önkormányzatok – mint a VI. kerületi – önszorgalomból a saját honlapján is tájékoztatja az önkormányzati oldalakat amúgy olvasgató polgárokat.

A rendőrség csak biztosít. Nem ők vitetik el a kocsidat

Természetesen megkérdeztük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK) is, most mondjuk, nem őket kell szidni, ha dugóban ülsz egy rendezvény miatt. „A fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevételére szóló engedély kiadása nem a rendőrség, hanem az érintett terület tulajdonosa, illetve a közút kezelője hatáskörébe tartozik” – mondja a BRFK.

Az ilyen méretű rendezvények szervezője az illetékes közútkezelő hozzájárulásával és a területfoglalási engedéllyel a zsebében mehet a rendőrséghez segítségért. „Amennyiben bármelyik engedélyben kikötésként megjelenik, vagy a forgalomtechnikai terv tartalmazza az ideiglenes forgalmi helyzet kapcsán a rendőri jelenlétet, a szervezőnek (a rendőrség rendezvény biztosításához jogszabályokban rögzített alapfeladatain túlmutató esetekben) külön szerződést kell kötni a megfelelő rendőri erő biztosításának érdekében.”

Ezért a pluszfeladatért a BRFK pluszpénzt kap, mondták a Vezessnek.

Ilyen rendezvények idején sajnos vannak, akik a dugóban idegesen araszolgatóknál és a parkolóhelyet mindhiába keresőknél is rosszabbul járnak. Akiknek például útban maradt az autójuk, és bár szabályosan parkoltak oda pár napja, ahova, ám később kirakták az utca végére háromlábú kis állványon, hogy Megállni tilos. Nos, az ő autójukat jobb esetben csak egy-két utcával arrébb szállítják, ez az elméleti válasza a szervezőknek, a valóság ezzel szemben az, hogy mivel eleve nincs szabad parkolóhely, nincs hová pakolgatni ezeket, sokszor mennek egy külvárosi telephelyre. Jogszabály szerint az elszállításukat a rendezvények szervezőinek kell intézni, ez nem a rendőrök dolga.

Na, de ki fizeti ki az autós kárát, aki mondjuk szabira utazott külföldre, majd a hazatérése után frászt kapva taxizgathat a kocsijáért, ha rájön egyáltalán, hogy nem kapucnis autótolvajok vitték el éjszaka, csak egy koncert tervrajzának menekülési útvonala miatt volt útban? Ő maga fizet! Nem is keveset.

„Nem téríti meg a költségeit senki, hiszen megsérti a KRESZ-t, szabálysértést követ el. A szabálysértési törvény alapján 15.600 Ft bírság szabható ki, és állnia kell az elszállítás 17.250 Ft-os költségét, valamint az autó tárolási díját 1200 Ft/nap (IRM rendelet)” – így az önkormányzat.

Kisebb, de az egyik legbosszantóbb lezárás: bocs, mi itt most filmet forgatunk

A szélesebb tömegeket megmozgató kulturális-, sport-, vagy vallási rendezvények tartása vitán felül állóan közérdeknek tekinthető. Más a filmforgatás. Elég gyakran előfordul Budapest belső kerületeiben, amikor egy-egy privát cég (ráadásul sokszor nem is magyar) a saját üzleti érdekében filmet forgat közterületen, amiért korlátozzák a közterület használatát. Akár utcákat zárnak le nem ritkán gyalogosok elöl. Akik adott esetben nem mehetnek oda 5-10-20 percig a saját lakhelyükhöz, mert a szomszéd ház előtt a járdán jelenetet forgatnak. Nem parkolhat a saját utcájában, mert 3-4-5 napra ott a stáb teherautói állnak büfékocsival, cirkuszkerítéssel. Ezzel kapcsolatban az első reakció 2024 Budapestjén, hogy legalább jut némi pénz Hollywoodból az otthonunk önkormányzatához.

„Filmforgatások esetén az önkormányzatokat hátrányosan érintette a filmtörvény 2013-ban történt módosítása, mivel a forgatáshoz kötődő közterület-használati eljárások a Nemzeti Filmintézet Zrt. hatáskörébe kerültek. Az önkormányzatok elveszítették a jogukat arra, hogy a filmes cégekkel egyeztessenek a forgatásokról, a helyi adottságokat szem előtt tartva ehhez feltételeket szabjanak, és döntsenek a közterület-használati díj mértékéről” – válaszolta ezzel kapcsolatban a VI. kerület, amelynek egyes utcáiban kimondottan gyakori (minimum havi rendszerességű) a filmforgatások miatt lefoglalt közterület, benne a parkolók.

„A feladatunk majdhogynem csak a közterület-használati engedély kiadásában vagy elutasításában merül ki. Az engedélyt mindezek ellenére általában megadjuk, mert a néhány napos forgatás miatti kellemetlenségek nincsenek arányban azzal a veszteséggel, amit egy-egy produkciónak kellene elszenvedni, ha nem engedélyeznénk a közterület-használatot. Az is a jóváhagyás mellett szól, hogy az elkészült filmek általában az ország presztízsére és gazdaságára is pozitív hatással vannak” – mondja az önkormányzat.

Itt azért előfordul, hogy nemet mondanak, mert vannak olyan területek (pl. Paulay Ede utca) ahol a környék az építkezések miatt már úgy le van terhelve, hogy azt nem kívánják tovább fokozni, „De arra is volt több példa, hogy a lakók nyugalma érdekében éjszakai forgatást nem engedélyeztünk.”

A forgatással érintett területek lakóit, vállalkozásait az engedélyt kérelmező filmeseknek előzetesen és írásban tájékoztatniuk kell a forgatás időpontjáról, a használatba vett terület nagyságáról és az egyéb fontos információkról: különösen a kapcsolattartó személyéről és elérhetőségéről. Na, nevet és telefonszámot még nem láttam, pedig nálunk elég gyakoriak a filmesek. Leginkább ennyit érzékelni belőlük….

Budapest szép és közkincs: tízezreknek öröm, tízezreknek szenvedés, és ez így is marad

Ha van összefoglalása ennek a témának, a VI. kerületi önkormányzat szépen leírta a lényeget. „Terézváros egy világváros szívében van, épített környezete csodálatos, műemlékei nem csak a turistákat, hanem a filmeseket is vonzzák, az Andrássy út és a Hősök tere mindig is rendezvények, tömegrendezvények helyszíne volt.”

Mi tesszük hozzá, csodálatos élmény Londonban, Bécsben, Frankfurtban vagy éppen Budapest útjain tízezrekkel együtt teljesíteni a kőkemény 42 kilométert, de szép élmény lefutni egy félmaratont is. Úgyanígy fantasztikus egy ilyen műemléki háttérrel a világsztár kedvencünk koncertjén élvezni a zene mellett a szuper környezetet. Mindenképpen jobb, mint közben autóban szívni. Aki itt él, mindkettőben lesz még része.