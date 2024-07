Régóta létező trükkje a nagyobb pénzeket forgató használtautó-kereskedők némelyikének, hogy poszterautós kategóriába tartozó szupersportkocsikat hirdetnek, amelyek – és ez a lényeg – nem is az övék. Állnak valahol Németországban, vagy csak a jövőben valamikor, rendelésre elérhető ritkaságok, amelyeket még le sem gyártottak. Rengeteg ilyen kocsit nézegetnek a hirdetési oldalakon, ám ez a cikk nem róluk szól.

Arra kértük a két legnagyobb magyarországi autóhirdetéses oldalt, hogy állítsanak össze a Vezess részére pár érdekes adatsort. Először is arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyi az átlagára a náluk eladásra kínált – és Magyarországon használt, itthon megnézhető, elérhető – luxusautók közül a legdrágábbaknak. Plusz mennyi ezek átlagéletkora.

Kikértük ezen felül a rozsdásabb-nyikorgósabb másik végletet is: most megmutatjuk a legalacsonyabb áron futó modellek toplistáját és az átlagárakat, valamint azokat a kocsikat is, amelyektől a legnehezebb megválni 2024 nyarán Magyarországon. Akár azzal is felüthetjük ez utóbbi listát, hogy ilyet ne vegyél egy évre, mert az értékesítése pont ugyanennyi időbe telik.

Az ország legdrágább használt autóinak toplistája

„Ezek az autók a Használtautó.hu -n is nagyon kis mennyiségben vannak meghirdetve, hiszen értékükben a ritkaság is tényező” – mondja Horváth András, a legnagyobb hazai autós hirdetési oldal szakértője. Náluk az első negyedévben az alábbi modelleknek voltak a használt (legalább egyéves) példányai a legmagasabb áron meghirdetve.

Modell Átlagár (forint) Átlagos életkor (év) 1. Rolls-Royce Phantom 207 067 000 1 2. Ferrari 812 Superfast 193 200 000 3 3. Rolls-Royce Cullinan 186 898 000 1 4. Lamborghini Aventador 173 250 000 6 5. McLaren 720S 124 995 000 1 6. Ferrari F8 Tributo 123 326 000 2

Ebben a kategóriában már nem jellemző igazság az első 1-2-3 évben fellépő jelentős értékvesztés. Előfordulhat, de akár az ellenkezője is egy-két limitált ritkaság esetén, amelyek újonnan korlátozottan elérhető gyűjtői darabként a használt autós piacon magasabb áron cserélhetnek szerencsés gazdát.

Innen nézve is érdekes az átlagosan 6 esztendős Aventadorok ára a jóval fiatalabb Ferrarik és McLarenek között.

Más a lista a JóAutók.hu -n, ha az egyedi ritkaságoknál egy szinttel lejjebb, a német prémiummárkák előzőeknél nagyobb számban kínált csúcsmodelljeit nézzük.

Modell Átlagár (forint) Átlagos életkor (év) 1. Mercedes-Benz AMG GT 56 523 000 2,7 2. Mercedes-Benz SL 36 326 000 16,6 3. BMW X7 34 151 000 2,9 4. Mercedes-Benz GLS 32 175 000 4,5 5. Audi Q8 31 949 000 5,6 6. Porsche 911 31 831 000 13,6

Már a megjelenése után gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a hétköznapi autózás felől nézve minden centiméterében túlzó AMG GT mekkora siker, íme, használtan is nagyon komoly áron adják-veszik. Ennél meglepőbb, hogy a luxuskabriók egyik etalonjának számító SL átlagára magasabb átlagos életkor mellett is több, mint a sportkocsik egyik etalonjának számító 911-eseké.

A legolcsóbb használt autók

A tíz-, és százmilliók nagyzoló világából a 200-300 ezer forintos, szomorkás kategóriába süllyedünk, életkort nézve pedig huszon-harmincas roncsok közé. „A legolcsóbb autók között egyértelműen nem az adott kategória csúcsai lesznek fellelhetőek és valószínűleg még az állapotukban is lehet kivetnivaló. Sőt, olyan márkákkal és modellekkel is találkozhatunk, amelyekről sokan nem is biztos, hogy hallottak, vagy már teljesen megszűntek” – így a felvezetés Horváthtól.

Itt csak az évi egymillió apróhirdetést megforgató Használtautó.hu statisztikáit közöljük, mert a JóAutók.hu-t jellemzően kerülik a piac legalján tengődők.

Modell Átlagár (forint) Átlagos életkor (év) 1. Maruti 800 218 000 31 2. Daewoo Nexia 223 000 26 3. Renault R 19 225 000 29 4-5. Rover 200 244 000 25 4-5. Mazda Demio 244 000 23 6. Daewoo Tico 248 000 25 7. Fiat Uno 262 000 29 8. Citroen Xantia 272 000 24 9. Rover 25 280 000 21 10. Fiat Palio 284 000 22

Nehéz lenne a kérdésre kapásból rávágni, ezek közül melyikbe ülne be ennyi évesen az ember. Sajnos sokkoló mennyiségben futnak még az útjainkon, és nemcsak a környezetszennyezés a gond velük, hanem az is, hogy egy komolyabb ütközés esetén képtelenek megvédeni a bennük utazókat.

25 évnél vénebb autóból közel 4500 darabot hirdetnek jelenleg a Használtautó.hu-n, és ennek a sokszorosa szállít napi szinten családokat 2024 Magyarországán.

Mit a legnehezebb eladni?

Vannak rossz hírű modellek, akadnak elátkozottnak tűnő márkák is, és vannak a szinte eladhatatlan autók. Amelyeket hiába hirdetnek a tulajdonosaik, csak nem akarják megvenni tőlük hosszú hónapokon át az autójukat. Fontos, hogy a JóAutók.hu alábbi táblázatában – a Vezess kérésének megfelelően – csak olyan modellek szerepelnek, amelyekből legalább 10 darabot hirdettek az év első negyedében. Valamilyen ismeretlen ritkaságból egy-két, az oldalon ragadt darab torzítaná a statisztikát.

Modell Átlagos hirdetési idő (hónap) 1-2. Nissan Interstar 12 1-2. Volkswagen CC 12 3-6. SEAT Cordoba 11 3-6. Peugeot 307 11 3-6. Mercedes-Benz CLK 11 7-8. Renault Laguna 10 7-8. Ford Transit Custom 10 7-8. Volkswagen Crafter 10 9-10. Suzuki Grand Vitara 9 9-10. Audi Q2 9

Hmm…, látunk itt meglepő neveket is, olyanokat, amelyekkel első blikkre nem is biztos, hogy rossz lenne együtt élni. Habár hosszabb távon ki tudja. Hasznos tanács: rövidebb időre nem érdemes beleugrani ezekbe, mert ahogy a táblázat is mutatja, 8-10 hónappal a meghirdetés után is kerülgetheti megunt négykerekűjét az ember.