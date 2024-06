A defektmentes abroncsok a 2000-es években kezdtek széles körben elterjedni a gumigyártók kínálatában, azóta több prémium autógyártó is kínálta azokat elsőszerelésű abroncsként. Maga az alapkoncepció ennél is évtizedekkel korábbra nyúlik vissza, a katonai szektorban már az 1920-as években is próbálkoztak hasonlóval, és a terepre szánt járműveknél érzékelhető hátrányai ellenére is működőképesebbnek tűnt a megoldás, mint a személyautóknál. Utóbbiakat a több, mint 20 éve indult új korszak kezdte el tömegesen kiszolgálni, de a hátrányok ma is egyértelműek, könnyedén észrevehetők. Hiába mentett életeket, vagy kímél meg az útmenti gumicserétől, érdemes a hátulütőkkel is tisztában lennünk.

A Zsámbokon található Driving Camp vezetéstechnikai központban jártunk, ahol a Pirelli bemutatta legújabb abroncsait, ezek egyikében pedig egy új vadonatúj defektmentes technológiát – Run Forward néven. Most egyetlen abroncsban érhető el, de később megjelenik a gyártó több termékében is.

A defektmentes abroncsok leginkább a gyári elsőszerelésű modelleken működnek jól, ahol a gyártó eleve az abroncshoz igazította a futómű hangolását. Ennek magyarázata, hogy a nyomást elveszítő gumikban a megerősített oldalfalnak kell elviselnie az autó súlyát, amitől jóval nehezebb, ridegebb lesz a gumi, ezáltal rendes nyomás mellett is jelentősen romlik a menetkomfort, sőt zajosabb, és a fogyasztás is nő valamelyest a hagyományos abroncsokhoz képest.

Szintén fontos, hogy csak olyan autóra szabad defekttűrő gumit szerelni, amely rendelkezik TMPS-sel – azaz keréknyomás szenzorokkal – mert azok nélkül nem is olyan egyszerű észrevenni a nyomásvesztést, így előbb-utóbb ismét balesetveszélyessé válhat a használat – ez nem változik az új generáció esetében sem. A defektes gumik határértékei egyébként több, mint kielégítők voltak, hiszen a RunFlat abroncsokkal 80 km messzire is eljuthatunk, akár 80 km/órás sebesség mellett. Ez bőven elegendő, hogy biztonságosan elevickéljünk egy gumis műhelyig vagy egy leállóig.

Pirelli P Zero E – az első új defektmentes

Az új Run Forward megoldás a nagyteljesítményű elektromos autókra kifejlesztett P Zero E abroncsokkal érkezik. Könnyebb, kényelmesebb a korábbi hasonló méretű abroncsoknál, amit részben a hatótávolság lefelezése tett lehetővé, de a 40 kilométeres hatótáv nyomás nélkül míg mindig kielégítőnek tűnik, főleg úgy, hogy a maximális sebesség maradt 80 km/óránál. A P Zero E ezek mellett az első UHP (Ultra High Performance) abroncs, ami AAA jelölést ért el az európai abroncscímkéken, tehát takarékos, csendes, és nedves úton is kiválóan fékezhető.

Szintén elsőként a kategóriában, több mint 55%-ban bioalapú és újrahasznosított anyagokból készül az abroncs, jelentősen csökkentve ezzel a fosszilis és ásványianyag -szükségletet (-12 kg per gumiszett). A P Zero E jelenleg 17 különböző méretben készül 17-től 22 colig, a legkeskenyebb abroncs 235 mm széles, a legszélesebb 315.

Cinturato All Season FS3 – egy abronccsal egész évben

Az egyre enyhébb telek bekövetkeztével egyre nagyobb teret és értelmet nyer a négyévszakos abroncsok használata, amelyek gazdaságosabb megoldást nyújtanak, mostanra elfogadható mértékű kompromisszumok árán. Szélsőséges körülmények között ugyan jellemzően jobb teljesítményt nyújtanak a téli és nyári gumik a négyévszakosaknál, de van olyan kategória, ahol már fordult a kocka: az aquaplaning teszteken a négyévszakosak vezetnek a nyári gumikkal szemben, tehát esőben nagyobb sebességnél úszik fel egy ilyen gumi, és válik irányíthatatlanná az autó.

Ez utóbbi kategóriában kiemelkedően biztonságos az új Pirelli a külföldi autós szaklapok tesztjei alapján, de az is biztató, hogy a legújabb Cinturato generáció „A” besorást kapott az EU-abroncscímkén is biztonság (fékút nedves úton kategóriában) kategóriában.

A télen és nyáron egyaránt jól teljesítő abroncs részben a 3D lamellákkal ellátott adaptív futófelületének köszönheti sikerét, amely a használat függvényében, illetve a kopás mértékével is változtatja alakját. Utóbbi annyit tesz, hogy a kopás fokozódásával cikkcakkosabb lesz a középen futó vájat, így élete vége felé sem romlik jelentősen a Cinturato havon nyújtott teljesítménye, amelyet a hidegben kevésbé rideggé váló keverék is elősegít. A Pirelli Cinturato All Season SF3 16-tól 20 colos méretig elérhető.

Hogy válasszunk abroncsot?

Az újautókon egyre nagyobb méretű abroncsok növekvő költséget jelentenek az autó fenntartatásában, így sajnos, egyre több autós fórumban látjuk, ahogy az adott méretben legolcsóbb, kínai abroncsok használhatóságáról győzködik egymást a hozzászólók – még a 20 milliós autók kategóriájában is. Anélkül, hogy kapásból elítélnénk minden olcsóbb és kevésbé ismert abroncsgyártót, csak annyit javaslunk, hogy vásárlás előtt szánjunk 10 percet egy kis google-keresésre, és jó eséllyel találunk majd egy-egy gumitesztet az adott márkával.

Amennyiben a féktávokon belül több autónyi lemaradással szerepel egy termék, akkor attól bizonyosan tartózkodnunk kell, hiába olcsó, hiába vezetünk régóta és megfontoltan. A gumitesztek azonos szempontok szerint értékelnek megkönnyítve az összehasonlítást, és azokból kiválasztva a számunkra legfontosabbakat máris közelebb kerülhetünk egy jó kompromisszumhoz.

A kompromisszumos megoldások közé tartoznak a négyévszakos abroncsok is, amelyikből egy jobban teljesítő darab manapság már biztosan igényesebb választás annál, mintha a legolcsóbb téli és nyári abroncsot cserélgetnék szezononként. Ezen költséget is megspórolhatjuk a négyévszakos abroncsokkal, nyugodtan adjuk hozzá a kerethez.

A négyévszakos abroncsokat régebben a városhatárt ritkán elhagyó, rövidebb távokat autózóknak ajánlották leginkább, mára ez változott valamelyest. Amennyiben biztonytalanok vagyunk, kérjük ki szakember segítségét vásárlás előtt, aki a tényleges használat tekintetében segíthet személyre szólóan kiválasztani a megfelelő márkát és típust. Az azonban továbbra is egyértelmű, ha valaki az átlagosnál intenzívebb dinamikával vezet, annak továbbra is jobb választás az évszaknak megfelelő abroncs.