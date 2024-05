Irgalmatlan módon emelkedtek az új autók árai az utóbbi években. Volt idő, amikor Audi TT-t, BMW Z4-et vagy Honda S2000-et lehetett venni azért a pénzért, amennyibe ma egy Suzuki Vitara kerül. Ez persze nem a pár éves távlat, inkább 15 évre visszamenőleg igaz. Az is biztos, hogy a 4,5-5 millió forintos kategória az új autók között már nem a Dacia Dusteré, hanem a legkisebb modelleké, mint a Mitsubishi Space Star, ami még mindig a legolcsóbb új autó a piacon 4,44 milliós kezdőárával.

Ha csak az új autók listaárait nézzük, nem fogjuk látni a teljes valóságot, mert a legtöbb esetben, annál jóval alacsonyabb áron is hozzájuthatunk a kiszemelt új autóhoz. Az persze minden esetben igaz, hogy minél drágább egy autó, annál nagyobb összeget tudnak elengedni belőle. A lista végén lesz olyan modell, amit akár 15 millió forint kedvezménnyel is el lehet vinni, de ha csak a 10 milliós árhatár környékén keresgélünk, akkor is találhatunk elég jó ajánlatokat.

Meddig számít újnak egy autó? Azért érdekes ez a kérdés, mert ha felkeressük a népszerűbb használt autós oldalakat, találhatunk null kilométeres autót és több ezer kilométert futott autót is újként megjelölve. Ez nem átverés. Csak hogy tisztában legyetek vele ti is, az számít új autónak, amelyik nem haladta meg a 6000 kilométeres futásteljesítményt, vagy az első forgalomba helyezéstől számított 6 hónapon belül jár még. Ezért lehetséges, hogy több kereskedésnél is találunk párezer kilométert futott új autót, amit legtöbbször a kereskedés tesztautójaként használtak. Ez jelentheti azt is, hogy valóban új az autó és kímélve használták, a kockázat azonban ebben is benne van, hiszen 6000 kilométer alatt már történhetett bármi az autóval, akár komoly sérülés is érhette, amit a márkaszervizben javítottak. Így summázva azt érdemes új autónak tekinteni, amit még nem helyeztek forgalomba, de jogilag ennél szélesebb keretek között mozog ez a fogalom.

Suzuki Vitara 2 millióval olcsóbban

Éveken keresztül piacvezető volt Magyarországon, a 2015 óta piacon lévő modell pedig éppen idén kapott egy újabb ráncfelvarrást, vagyis pár évre még biztosan tervez vele a gyártó. Az esztergomi modellnek volt olyan időszaka, amikor 4,5 millió forintért hozzá lehetett jutni, ez mára nagyjából megduplázódott. Az 1,4-es turbómotoros, mild hibrid hajtású kézi váltós Vitara mellett 1,5-ös szívómotoros hibrid is szerepel a kínálatban automata váltóval, és utóbbi a drágább.

Ha viszont átnézzük a kínálatot, főként a készleten lévő kifutó modellszériás autókét, az árlistában szereplő 1,5 milliós kedvezménynél magasabb kedvezményekkel is találkozhatunk. Mindkét variánsnál lehet akár 2 millió forint is a kedvezmény, így, bár még mindig soknak hangzik, egy alapból 11,5 millió forintba kerülő hibrid modellt is haza lehet vinni 9,5 millióért.

Csinos Ford crossover jól felszerelten 11 helyett 8 millióért

Divatos crossoverrel rogyásig van az új autó piac, amik között a Ford Puma is egészen népszerű. Míg a korábbi Ford modellek esetében a Titanium a magasabb felszereltséget képviselte, addig a Pumánál ez a belépő szint, persze, ez sem éppen fapados. Az ezen felüli csomagok leginkább az autó megjelenésén változtatnak, mint az ST Line, vagy a Vignale és ezek kicsit terepesebbre vett X kivitelei, ha mondhatunk ilyet egy aszfaltterepjáróra.

Önmagában is komoly kedvezményt ad az importőr a Pumára, mert 2,4 millió forint mínusszal indít a konfigurátor mindenki számára, viszont, ha a készletes vagy kiállított autók között válogatunk, még legalább fél millió kedvezménnyel indíthatjuk az alkudozást. Így lehet egy 10,8 millió forintos árból azonnal 8 milliót csinálni.

Óriási csomagtartós Ssangyong több min 1 millió forint kedvezménnyel

Koreából nem csak a KIA és a Hyundai érkezik, hanem a Ssangyong is, aminek Tivoli modellje éppen idén kapott ráncfelvarrást. Árkategóriában és méretben is a Suzuki Vitara legfrissebb verziójának közvetlen konkurense, ám nagy különbség, hogy a Tivoliból készül nyújtott karosszériás Grand kivitel 720 literes csomagtartóval, ami egy kombi Octavia fölé is lő űrtartalomban.

Alapvetően félmillió forintot enged el az importőr a listaárból, de a készleteken lévő már frissített autókra is össze lehet szedni még 2-300 000 forint kedvezményt, de van olyan, ahol 0 kilométeres autót hirdetnek összesen 1,2 millió forint kedvezménnyel. 1,5-ös 163 lóerős turbós benzinmotorja mellett a biztonsági berendezései is bőségesek, sávtartó, vészfék asszisztens, táblafelismerő, éberségfigyelő is szerepel benne.

Crossover helyett Ford kombi dízelmotorral jó áron

Minden a crossoverekről és az SUV-kről szól, pedig a hagyományos ötajtós és kombi modellek sem tűntek el. Ha pedig el tudunk tekinteni a divattól és a magas üléspozíciótól, remek ajánlatokat lehet kifogni a Fordnál a Focusra. Durván hangzik egy flottafehér dízel kombiért a 12,6 milliós ár, de a készletes autókra több esetben is 2,5-2,6 millió forintos kedvezményeket adnak, így éppen 10 millió forint alatt elhozható egy Focus. És ez nem az 1,0 literes háromhengeres EcoBoost, hanem az 1,5 literes négyhengeres dízel hosszútávfutó 120 lóerővel és 635 literes csomagtartóval, egy igazi családi autó.

15 milliós családi SUV-t 10 millióért a Nissantól

A Nissannál komoly kedvezményekkel várják a betévedő vásárlókat, és nem a tesztautókat, vagy a párezer kilométeres használtakat adják ennyiért. A Qashqai 1,3 literes turbós benzinmotorral és mild hibrid hajtáslánccal null kilométeresen kerül ennyibe, vagyis alig 1 millióval kell többet fizetni a Nissannál egy ilyenért, mint egy GL+ felszereltségű Hibrid Vitaráért. Egy kategóriával nagyobb autó 500 literes csomagtartóval, friss multimédiával és vezetéstámogató rendszerekkel.

Készletes Opel Astrát 3,4 millió forint mínusszal

Sokszor a készleten ragadt autókra azért is adnak jelentős kedvezményt, mert már régóta áll a kereskedés udvarán és a pihenő autó nem hoz pénzt, így egyre égetőbb megszabadulni tőle. Így lehetséges, hogy több mint fél éves, de forgalomba még nem helyezett Opel Astrát is találhatunk a listaárhoz képest 2,8-3,4 millió forinttal leértékelt áron.

A szentgotthárdi 1,2-es francia turbómotorral szerelt ötajtós modell megint csak azért nem népszerű, mert az SUV-knak áll most a kereslet és bár alapvetően nem nevezhető olcsónak egy Astra L, a 8,7 millió forintos ár a piac szempontjából már egészen kedvező szintre helyezi át a modellt.

40 helyett 25 millió forintért elektromos Volkswagen

Keresgélések után a legnagyobb kedvezményt egy olyan modellnél találtuk, amit biztosan te is megkívánnál. Ez a retro kinézetű Volkswagen villanyautó, az ID.Buzz, amiből készleten több kereskedésben is tartanak nagyon magas felszereltségű autókat. A 204 lóerős elektromos motorral és 82 kWh-s akkumulátorral szerelt Buzz a legmagasabb belső felszereltséggel és dizájn csomaggal, látványos színnel, mint a kommunikációs sárga alsó és fehér felső fényezése, párezer forintra kerül csak a 40 millió forintos listaártól.

38-40 millió forintba kerülő példányokhoz viszont már hozzá lehet jutni 25 millió forintért is, ami tulajdonképpen a Pro változatok belépőárával egyenlő. Sok esetben ezekbe a kedvezményekbe már beleszámolják a jelenlegi állami támogatás legmagasabb összegét, 4 millió forintot is a villanyautók esetében, de még innen nézve is 11 millió forintos árelőnnyel lehet kezdeni egy null kilométeres ID.Buzz szerződéskötését.

Rengeteg esetben az importőri listaárakban és a kereskedések online hirdetéseiben látható kedvezmények csak a kezdet. Minden esetben érdemes egyedi ajánlatokért bombázni a kereskedőt a kiszemelt konkrét autóval vagy konfigurációval kapcsolatban. Pár e-maillel több százezret, akár egy millió forintot is alkudhatunk, és még csak be sem kellett hozzá menni a kereskedésbe.