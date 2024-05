Tizenegyedik éve rendezik meg Magyarország egyik, ha nem legszebb veteránautós rendezvényét, a Balatonfüred Concours d’Elegance-t. A Comói-tó partján rendezett világszínvonalú rendezvény, a Concorso d’Eleganza Villa d’Este mintájára megalkotott magyarországi rendezvény a Balaton partján, Balatonfüreden kerül megrendezésre. A Tagore sétány tökéletes helyszín ahhoz, hogy a patinás és tökéletes állapotú veterán és youngtimer autókat kiállítsák, mi pedig sétálgassunk közöttük. Nagy különbség az olaszországi és a magyart rendezvény között, hogy a hazai teljesen ingyenes.

Az autók már felsorakoztak a Tagore sétányon, mi pedig már körbe is jártuk őket, hogy kedvet hozzunk nektek ahhoz, hogy kilátogassatok. A Concours minden évben egy kiállítás és szépségverseny is egyben, az eredményhirdetés pedig vasárnap lesz. Így aki, ha ma (szombaton) nem is, de vasárnap ki tud menni, akkor is érdemes megfontolni, mert az autók csodálatosak!

Amerikai vasak mellett az európai autógyártás gyöngyszemei között sétálhatunk. Egyik oldalon csodás Mustang figyel, mellette lángmintás Chrysler 300C-hez és rockabilly tulajdonosához lehet szerencsénk, míg a másik oldalon Porschék és youngtimer BMW-k sorakoznak. Idén azonban a francia autógyártás különleges autói a fő csapásvonal, amik között Renault-k, Citroenek és egy ritka Simca is szerepel.

Mire számíthatsz? Mutatjuk!