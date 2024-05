„A lányomnak van egy 2008-ban vásárolt Kia Picantója. Forgalmi alapján ötszemélyes kisautó. Eddigi műszaki vizsgák alkalmával mindig levizsgázott, most nem. Az indok érdekes, csak négy fejtámla és négy biztonsági öv van benne. Eddig is annyi volt, gyárilag így kerül forgalomba. Kérdésem az, hogy mi a megoldás?” – írta egy segítséget kérő olvasónk a szerkesztőségnek, kérdésén egyáltalán nem lepődött meg Temesvári Ferencné Rozál, a Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testületének (MVVSZ) elnöke.

A mintegy 1400 hazai független vizsgálóállomást képviselő legnagyobb érdekképviselet vezetője szerint itt „hatósági elírás történt, ma már nem egyszerű történet kijavítani a hibát”. Maga is rengeteg hasonló problémáról tud, példaként az AMG Mercedesek gyárilag négyüléses, a rendszerbe sokszor hibásan bekerülő változatait hozza fel. Ilyen jellemző probléma még a gépjármű váltójának a hatósági elírása automatára kézinél, vagy fordítva.

De arra is van példa, hogy véletlenül a napi kilométer-számláló adata került be korábban a rendszerbe egy autónál, emiatt a Járműszolgáltatási Platformban (JSZP) úgy tűnik, mintha visszatekerték volna az óráját. Holott szó nincs erről, vagyis ebben az esetben a használt autók múltjának a leellenőrzését segítő, a szándék szerint bizalomépítő platform éppen hogy félrevezetheti és eltántoríthatja a vásárlójelöltet, ha ezt látja…

Visszatérve a Picantóra, az elnök tanácsa szerint a tulajdonos a lakcíme szerinti vármegyei (vagy ha budapesti lakos, akkor a Fővárosi Közlekedési Felügyelőség) hatósági műszaki vizsgálóállomására vigye el a Kiát, ahol egy szemle vagy műszaki vizsga keretében tudják javítani a problémát. Ugyanakkor szerinte sajnos ebben sem egységes a gyakorlat vármegyénként.

Temesvári Ferencé Rozál szerint amíg a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) volt a műszaki vizsgaállomások szakmai felügyelete, egy jól működő rendszerben az ilyen hibák kijavítása a napi rutin részeként működött a vizsgaállomásokon országszerte. Szinte bármivel jöhettek az autósok, a vizsgabiztosok többnyire tudtak nekik segíteni. „Ez sajnos megváltozott az NKH megszüntetésével, ma már sokkal nehezebb az autósok dolga” – mondja az elnök, akinek a szavaiból kiderül, hogy manapság nem csak a járműtulajdonosok kerülnek nehéz helyzetbe a műszakin, a független vizsgálóállomásokat üzemeltetők is értetlenül állnak sok minden előtt.

Ez a probléma abból adódik szerinte, hogy az NKH ideje alatt egy minisztérium irányítása alatt állt a Közlekedési Hatóság, most viszont két minisztérium irányítása alá tartozik. A szakmai irányítás a közlekedési minisztériumhoz tartozik, az engedélyezés és a működtetés viszont a vármegyei – és a budapesti – kormányhivatalok irányítása alatt áll.

Ezzel kapcsolatban az MVVSZ vezetője azt mondja a Vezessnek, hogy „nem egységesen állnak vármegyénként a vizsgálóállomásokhoz a kormányhivatalok a kétévente kötelező audit után, sokszor azt sem tudják az MVVSZ tagjai, hogy melyik vármegyében milyen elvárásoknak kell megfelelni. Elkeserítő a helyzet.”

Újabban egyre több hír érkezik bezáratott és pénzbírsággal sújtott állomásokról. Egyes vármegyékben rendszeresen, nagy számban záratnak be 30 és 45 napokra vizsgaállomásokat, felfüggesztik ugyanennyire a vizsgabiztosokat, harmadik büntetésként pénzbírsággal is sújtják a vizsgálóállomást akár 1,3 millió forintra. „Késedelmes eljárások vannak, büntető szemlélettel állnak a vizsgálóállomások irányába egyes kormányhivatalok. Jelenleg is több közigazgatási bírósági eljárás van folyamatban, próbálják a vizsgálóállomások magukat védeni.”

Milyen állapotban vannak a műszakira vitt személyautók?

„Katasztrofális, katasztrofális” – feleli kétszer is az MVVSZ elnöke kérdésünkre, aki 25 éve maga is működtet vizsgaállomást, manapság is napi 25-30 személyautót ellenőrizve, rengeteg a tapasztalata.

„Mivel egyre magasabb a gépjárműpark életkora, ezért is súlyosbodik a probléma. Régebben rendszeresen szerelőhöz hordták az autóikat az emberek. Aztán később már csak a műszaki előtt nézették át, de az is jó volt, mert a vizsgára rendben voltak a kocsik. Manapság se szerelő, se átnézetés, sokszor rendkívül rossz állapotban érkeznek az idősebb gépjárművek műszakira. Nincs pénze az embereknek, szinte könyörögni kell, hogy a jármű átvizsgálása után feltárt hibákat megjavíttassák a műszaki vizsgára és ne kelljen a gépjárművet megbuktatni” – mondja Temesvári Ferencné Rozál.

Nemrég kikértük az illetékes minisztériumtól a sikertelen vizsgák számát és arányát. Megnézve az elmúlt tíz év bukásait, két kérdés egyből adódik. Az első: a közlekedés biztonsága felől közelítve sok vagy kevés a 3-3,4 százaléknyi bukás, ami az elmúlt években jellemző volt?

ELKESERÍTŐEN SOK ENNYI MŰSZAKILAG ALKALMATLAN SZEMÉLYAUTÓ, VAGY EZ EGY TELJESEN NORMÁLIS ARÁNY? Sok. 22% (104) Nem sok. 18% (83) Egy átlagos német vizsgaállomáson ennél több magyar autó bukna. 60% (283)

Ez a 3-3,4 százaléknyi bukás konkrétan azt jelenti, hogy nagyjából minden 30-ik személyautó alkalmatlan a forgalomban való közlekedésre. Nem az éppen az útjainkon közlekedők között veszélyes ennyi, hanem a műszaki vizsgára elvitt személyautók között. A realtime forgalomban sanszosan ennél rosszabb az arány.

Év Műszaki vizsgák száma Sikertelen vizsgák száma Sikertelen vizsgák aránya,

százalék 2023 1 830 947 5 809 3,17 2022 2 002 891 6 052 3,02 2021 1 680 506 5 725 3,4 2020 1 710 801 3 795 2,21 2019 1 765 341 3 357 1,9 2018 1 658 962 2 378 1,43 2017 1 646 769 2 591 1,57 2016 1 571 976 2 753 1,82 2015 1 508 130 3 226 2,13 2014 1 439 607 2 935 2,03 2013 1 383 544 2 583 1,86

A másik feltűnő jelenség, hogy 2020-ról 2021-re több mint 50 százalékkal megugrott a sikertelen vizsgák aránya, és azóta is ezen a szinten van. Ha rákeresünk az évre és a műszaki vizsga kifejezésre, a Mozaik utcai botrány ugrik elő.

Három jellemző műszaki hibát is megnevezett kérésünkre a minisztérium a sikertelen vizsgák okaként. Első helyen a korróziót, aztán rossz fékeket, majd a nem megfelelő világítást. A műszaki vizsgálatot szabályozó KöHÉM-rendelet az ellenőrzés kötelező elemein felül ugyan nem ír elő állapotfelmérést, a jogszabály 5. számú mellékletében ugyanakkor szerepelnek „kisebb”, bukást nem jelentő hibák. Ezek közül a minisztérium információi szerint egyiket sem lehet kiemelni gyakori hibaként a hazai műszakikon, „bármelyik előfordulhat”.

Mit lehetne javítani, hogy jobb legyen az autósnak?

„Túl sok az adminisztrációja az autósoknak. Mondok egy példát. Régebben egy férj elvihette műszakira a család személyautóját, amely a feleség nevén volt, ha megkérte őt a neje erre. Ma ez nem lehetséges, mert közigazgatási eljárás keretében történik a műszaki vizsga, így meghatalmazás kell hozzá, céges jármű esetében még bonyolultabb. Sokszor hallják a vizsgálóállomások a következő mondatot, hogy az autót vizsgáztatom, nem a feleségemet” – feleli kérdésünkre az MVVSZ elnöke.

Szerinte az autósok mellett a vizsgaállomásoknak is pluszterheik és túlzott eszközállomány-előírásaik vannak, miközben egy személyautónál a környezetvédelmi vizsgálattal együtt a hatósági ár 2006 óta változatlanul 16 290 forint személyautónként.

Minderre azt mondja az MVVSZ elnöke, hogy a szervezet „feladatának tekinti, hogy segítse szakmai anyagokkal és jog értelmezéssel a független vizsgaállomásokat. Valamint rendszeresen megpróbálja a hatósági vizsgadíj emelését elérni a minisztériumoknál.”